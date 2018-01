Projeções do BC

Neste ano de 2015 a economia brasileira encolherá 0,5% e a produção industrial, 2,3%. Os preços ao consumidor subirão 7,9% e em 2016 a alta será de 4,9%. Quantas vezes já ouvimos do presidente do Banco Central (BC) que agora a inflação é alta, mas no segundo semestre os índices convergirão para a meta de 4,5% ao ano? E nunca as previsões se concretizaram! Na situação política, econômica, financeira e social em que o País se encontra, não dá para acreditar em mais nada que é anunciado pelo governo. O melhor que poderia acontecer é a presidente Dilma Rousseff ter um ataque de humildade e de amor à Pátria, renunciando ao cargo. Dilma mostra-se cansada, nervosa, arrogante como sempre e tensa, mas principalmente acabada. É só olhar para o rosto dela, cheio de rugas e preocupações.

KÁROLY J. GOMBERT

kjgombert@gmail.com

Vinhedo

Pibão!

Esses pessimistas de plantão! Quem disse que o produto interno bruto (PIB) da outrora sexta maior economia do mundo seria negativo em 2014? Crescemos 0,1%! Que saudades do ex-ministro lácteo, a uma hora destas estaria enaltecendo o (des)governo Dillma e o nosso "crescimento"... Cadê o Mante(i)ga?

RENATO AMARAL CAMARGO

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

Torturando os números

Não faz muito tempo, órgãos oficiais como Ipea e IBGE anunciaram mudança na fórmula usada para cálculo do PIB nacional. Agora divulgam crescimento de 0,1% em 2014. Qual seria o resultado pela metodologia antiga?

FELIPE PUGLIESI JR.

pugliesijr@gmail.com

São Paulo

Vai piorar

Mesmo com a metodologia que quebrou o galho e engordou o PIB da Dilma em 2012 e 2013, o oficial de 2014 divulgado pelo IBGE aponta medíocre 0,1%. E deve piorar: com a fragilidade dos indicadores econômicos, a crise política que se instala e o total descrédito moral do governo com a corrupção mostrada na Lava Jato, o PIB de 2015, numa versão bem otimista, deve ficar negativo em 1%! A recessão está braba e o desemprego ameaça explodir. Que mais virá pela frente só Deus sabe! Porém o que nós, brasileiros, bem sabemos é que o PT perdeu o bonde da História e não serve para o País!

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Atestado

Inaceitável o Brasil ter "crescido" 0,1% em 2014, vergonhoso terceiro pior do G-20. O governo Dilma (PT) teve o pior desempenho desde o desastrado governo Collor (1990-92). Os números não mentem. É um retrato realista e negativo da economia e da falta de competência, planejamento e capacidade deste governo. Um país continental, rico, forte, pujante e com enormes potenciais jamais poderia estar nessa situação lamentável.

RENATO KHAIR

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

Lojinha

A situação do Brasil deixa bem claro por que dona Dilma levou à falência uma lojinha de R$ 1,99.

JORGE MANUEL DE OLIVEIRA

jmoliv11@hotmail.com

Guarulhos

A falência

As falcatruas na Petrobrás e na Receita são trocados perto do que acontece no BNDES. Quando abrirem a caixa-preta e o tamanho do buraco vier à tona, o País fecha para balanço. A montanha de créditos irrecuperáveis deve dobrar a dívida interna. Sem contar o resto das estatais aparelhadas pelos companheiros. Ainda vamos ouvir uma história que começa assim: era uma vez um país chamado Brasil...

LUIZ RESS ERDEI

gzero@zipmail.com.br

Osasco

Destino do Brasil?

Dilma, isolada na cabine de comando da aeronave Brasil, aciona a alavanca de descida e tranca a porta...

ROBERTO TWIASCHOR

rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

Salvação na lavoura

Ainda sobre o "crescimento" pífio e vergonhoso do PIB de 2014, o qual só corrobora o despreparo e a inépcia da nossa "presidenta" lulopetista no comando do País: o agronegócio foi novamente, apesar do governo federal, o setor que mais cresceu.

PAULO RIBEIRO DE CARVALHO JR.

paulorcc@uol.com.br

São Paulo

PETISMO

Bomba no diretório

Após os danos causados a um diretório do partido no centro da cidade de São Paulo por uma bomba caseira lançada na madrugada de quinta-feira, os petistas divulgaram "nota de repúdio" dizendo que o "atentado" não foi cometido somente contra o PT, mas contra o Estado Democrático de Direito... É?! E o que falar, então, da recente invasão do MST, braço militante do PT, na empresa privada Futura Gene Brasil, em Itapetininga (SP), com a destruição de estufas, mudas de eucalipto e material genético? Além de ignorar a destruição dessa propriedade particular, a presidente Dilma Rousseff ainda foi ao Rio Grande do Sul confraternizar com o Stédile, o chefe dessa milícia com fins revolucionários. Não sei aonde o nosso país vai parar!

EDGARD GOBBI

edgardgobbi@gmail.com

Campinas

Onde investigar

Uma bomba explodiu numa das sedes do diretório municipal do PT na cidade de São Paulo. Resta saber se a decisão foi tomada na sede do próprio partido ou no Instituto Lula. A "quadrilha" pensa que somos todos idiotas...

HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO

hlffilho@gmail.com

São Paulo

Provocação?

Desde que um certo ex-presidente convocou um certo exército, uma grande pulga se instalou atrás da minha orelha direita. Rui Falcão está convocando manifestações pró-"presidenta" para a próxima terça-feira, 31 de março. Cheira a desejo de confronto. Começo a suspeitar que pretendem fabricar um mártir!

JOSÉ ROBERTO JIMENEZ COSTA

jjimenezxng@gmail.com

São Paulo

EM CRISE

Dilma e Murici

Murici está na mesma situação da Dilma: desorientado, não consegue fazer a coisa funcionar; isolado, tem muita gente na equipe que manda mais; e no horizonte, a ameaça de impeachment.

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

luiz_penchiari@hotmail.com

Vinhedo