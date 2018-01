Disputa inconveniente

Impasse entre Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal trava parte da Operação Lava Jato, o que, sem dúvida, não atende aos interesses do País. Eis que a população vê com muita admiração ambos os órgãos públicos, e neles crê, não se admitindo que questões passíveis de resolução na esfera jurídica possam quebrar o estado de espírito dos brasileiros. É necessário que os ponteiros sejam acertados em benefício da Nação.

JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

Rio Claro

Vaidades e holofotes

Não é hora de a Polícia Federal e procuradores da Operação Lava Jato quererem buscar protagonismo e os holofotes da mídia. Deve haver, sim, uma coalizão dos órgãos públicos competentes na investigação, para pôr os políticos envolvidos no escândalo na cadeia, justo agora que a operação está tão próxima de atingir esse objetivo. O que esperamos como sociedade é que cada um dos órgãos faça o seu trabalho, dentro de sua atribuição e competência, sem vaidades. E muito menos vislumbrando benefícios e interesses futuristas, usando essa operação, que está dando visibilidade internacional, como base.

GIOVANI LIMA MONTENEGRO

São Paulo

Operação abafa?

Essa disputa entre a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, que suspende investigação de políticos na Lava Jato, parece coisa armada entre o ministro José Eduardo Cardozo, da Justiça, e o procurador-geral, Rodrigo Janot. Para ganhar tempo, abafar o caso, distanciar os políticos, não abalar o governo PT com denúncias outras. O PT agindo em causa própria.

WAGNER MONTEIRO

São Paulo

Filigranas processuais

O conflito sobre o local de depoimento dos dirigentes do Senado e da Câmara dos Deputados é dessas filigranas processuais e de egos que maculam a credibilidade do nosso sistema policial/judicial. Que importância tem o local físico do depoimento? Aliás, as altezas em questão, digo, excelências, embora não mereçam nenhuma dessas denominações, são antes de tudo cidadãos iguais a nós e o fato de estarem agentes públicos políticos não lhes permite escolher o local do depoimento. E muito menos ao sr. Rodrigo Janot, agente público, fazer deferências privilegiadas. O Brasil precisa voltar à normalidade o mais rápido possível e incidentes banais como esse somente atrasam o processo. Tenham um mínimo de bom senso!

HONYLDO R. PEREIRA PINTO

Ribeirão Preto

PETROBRÁS

Viabilidade

Perguntas sem reposta e com muita especulação: afinal, com o preço do barril de petróleo em US$ 50, o pré-sal continua viável? No todo ou em parte? Qual a avaliação da Petrobrás?

ULYSSES F. NUNES JR.

São Paulo

FEDERAÇÃO CAÓTICA

Mal maior

Às observações, sempre judiciosas, de Oliveiros S. Ferreira (Ética é ética - não é política, 17/4, A2) não poderíamos deixar de observar que nossa forma federativa de Estado, cláusula pétrea da Constituição, não pode ser alterada, mas pode ser fecundada por regras funcionais em benefício de melhor ordenação do Estado brasileiro, imerso numa inconcebível guerra fiscal entre os Estados-membros. Ao falar em Federação, sempre nos lembramos da Constituição norte-americana, dos "pais fundadores" e de suas luzes que estabilizaram a nação por séculos, com fundamento no poder do povo como centro do poder tanto dos Estados-membros como da União, na intimidade entre os direitos do homem e uma organização estatal racionalmente estruturada. Nossa transigência com uma Federação caótica e conflituosa é nosso mal maior. E isso é possível superar, sem nenhuma ofensa ao artigo 60 da atual Carta da República.

AMADEU R. GARRIDO DE PAULA

São Paulo

ENCHENTES

Buraco não dá voto

Vendo as notícias dos paulistanos sofrendo com as enchentes na cidade de São Paulo, lembrei-me de uma solução proposta pelo engenheiro Asa White Kenney Billings há 120 anos, ou seja, em 1895. O projeto consistia em fazer um túnel com diâmetro suficiente para dar vazão ao dobro da maior vazão do Rio Tietê, a montante da Usina Edgard de Souza, que afloraria a jusante da foz do Rio Atibaia. Esse túnel, abertas as comportas, daria um aumento da velocidade de vazão do Tiete tal que absorveria todo o excesso de água de toda a bacia do rio. Eu vi esse projeto nos arquivos mortos da São Paulo Light S.A. em 1957, na subestação de Paula Souza, em São Paulo. Perguntei ao responsável pelos arquivos por que tal obra não fora feita. Respondeu-me: "Já viu buraco dar votos?". Parece-me que os políticos não evoluíram em 120 anos.

RONALD MARTINS DA CUNHA

Monte Santo de Minas (MG)

AÇÃO DA CGU

Esclarecimento

Li na quinta-feira, em prestigiosa coluna do Estado, referência a denúncia de um cidadão inglês, em litígio com sua ex-empregadora, a SBM Offshore, acusando, sem provas, a Controladoria-Geral da União (CGU) de haver retardado apuração de ilícitos para preservar o governo, nas eleições de 2014. A acusação é mentirosa, inverossímil e, como tal, não pode merecer guarida em órgão de imprensa com a tradição do Estadão. Ela se presta apenas ao uso que lhe estão dando alguns: a exploração como factoide político, para alimentar objetivos partidários. Isso porque a CGU, sob minha direção, abriu investigação sobre o caso desde abril de 2014 (Portaria 677, publicada dia 3), meses antes de qualquer contato com esse senhor (e meses antes das eleições). E o procedimento normal sempre foi este: investiga-se primeiro para só depois, se for o caso, chegar à fase acusatória e punitiva do processo, esta ocorrida em novembro. Desde o início, porém, a investigação foi amplamente divulgada, até porque era do interesse da CGU informar sobre suas providências. E o Estado foi um dos veículos que a divulgaram, com a competência de sempre. A pergunta que cabe fazer é: qual o interesse que poderia ter a CGU ou o governo em esconder ou retardar sua atuação, ante uma denúncia que já estava na mídia desde o início do ano? Nem sob o prisma eleitoral isso faria o menor sentido, pois, quanto mais visíveis as medidas tomadas, melhor para sua imagem. É questão de senso comum.

JORGE HAGE, ex-ministro-chefe da CGU

Brasília