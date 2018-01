Gestão temerária

As pedaladas praticadas pelo governo Dilma Rousseff, financiadas pelos bancos oficiais, não só infringem a Lei de Responsabilidade Fiscal, como põem em risco o sistema financeiro nacional, crime que segundo a Lei 7.492 caracteriza gestão temerária, com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Não bastassem esses fatos, todas as intervenções praticadas pelos governos Lula e Dilma na economia nacional não podem deixar de ser consideradas temerárias, como provaram seus próprios resultados. O que o Brasil necessita neste momento é de menos discussões sobre o óbvio e mais decisões produtivas. Esse governo acabou, só falta a extrema-unção. A propósito, o presidente da Câmara adotou o discurso dos petistas contra o impeachment pelas pedaladas. Gostaria de saber qual foi o menu do jantar que ele teve com Dilma.

GILBERTO DIB

gilberto@dib.com.br

São Paulo

Resultado do bródio

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e sua consorte foram recebidos pela "presidenta" para jantar com pompa e direito a visita às dependências do Palácio da Alvorada. O resultado do jantar em palácio está estampado na primeira página do Estadão de ontem: Eduardo Cunha rejeita tese de impeachment por 'pedaladas'. Qual foi o preço? Enquanto isso, nos principais jornais do País tivemos a notícia de que - depois do mutismo dos primeiros meses ante as denúncias de corrupção a se avizinharem dos chefões e das medidas que impactaram a vida da população via aumentos nas contas e a inflação corroendo o poder aquisitivo - o Planalto se prepara para o contra-ataque de forma a neutralizar a tese de impedimento da "presidenta" por meio de campanha de marketing na TV. A pergunta é: será que todo o marketing mostrando o País maravilhoso vai enganar a população, que sente no bolso o engodo, inclusive com ameaça de desemprego?

APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA

aparecidagaziolla@gmail.com

São Caetano do Sul

Contra-ataque

Sobre o contra-ataque, que tal se o governo, em lugar de contra-atacar para desmontar a tese do impeachment por meio de ações de marketing e prontas respostas, em vez do silêncio, começasse a trabalhar duro - diuturna e até noturnamente, se necessário, como a própria Dilma declarou que o faria logo após sua reeleição, para desfazer o nó que ela deu em nossa economia e em nossa administração pública?

FLAVIO BASSI

flavio-bassi@uol.com.br

São Paulo

Impeachment

Ao menos dois motivos abrem caminho para o impeachment da presidente Dilma. Primeiro, o dinheiro arrecadado pelo tesoureiro do PT João Vaccari Neto, que, tudo indica, foi para o comitê da reeleição; segundo, a presidente deve ser responsabilizada pelas pedaladas fiscais. A ambos não falta amparo jurídico.

JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA

jwlcosta@bol.com.br

São Paulo

Satisfação garantida

Já que o PT e o governo estão tão apavorados com a possibilidade de impeachment e até falam que as pedaladas fiscais começaram no governo de Fernando Henrique Cardoso, proponho o seguinte: nós, a maioria do povo brasileiro, pedimos o impeachment da presidente Dilma e do PT e eles pedem o impeachment de Fernando Henrique, aí todos ficamos satisfeitos!

LUIZ ROBERTO SAVOLDELLI

savoldelli@uol.com.br

São Bernardo do Campo

CORRUPÇÃO

Inventariante do espólio

O PT não quer mais doações de empresas. Óbvio, pois delas ou de qualquer outra não precisa mais, já está com as burras cheias para financiar as próximas campanhas eleitorais. Ou, dúvida cruel para seus dirigentes, talvez seja melhor não desperdiçar os bilhões tão "duramente" amealhados em campanhas incertas. Só que a incerteza do PT, aqui, nada tem que ver com suas inevitáveis futuras derrotas, mas, sim, com a dúvida de sua própria existência até a próxima eleição. Muito mais produtivo para o próximo congresso do PT, agora em junho, seria definir urgentemente quem será o inventariante do seu espólio.

LAZAR KRYM

lkrym@terra.com.br

São Paulo

De doações

O PT afirma que não vai mais aceitar doações de empresas. Mas se insistirem...

LUIZ FRID

luiz.frid@globomail.com

São Paulo

O que será?

É estranha a mudança de atitude em relação às investigações da Operação Lava Jato do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, depois do seu encontro com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Fico pensando quais teriam sido os "argumentos" do ministro, uma vez que a transferência de local das oitivas de políticos só serve para atrapalhar a conclusão dos inquéritos. Não há nada que justifique, pois o juiz Sergio Moro e a Polícia Federal estão agindo com lisura e isenção. Outro fato que me intriga é o encontro do ministro Dias Toffoli (STF) com a presidente da República antes de aceitar a sua ida para a segunda turma, à qual caberá a análise da Lava Jato. Aí tem coisa!

JOSÉ OLINTO OLIVOTTO SOARES

jolintoos@gmail.com

Bragança Paulista

TERCEIRIZAÇÃO

Explicando melhor

Fui arguido pelo comentário que fiz sobre terceirização - publicado no Fórum dos Leitores de 17/4 - e muitos me pediram que explicasse melhor o meu ponto de vista. Realmente, fui muito direto, apenas mostrando minha indignação contra o PT, pois tomei por base que, em vista dos desmandos produzidos por esse partido, a impressão que se tem é de que quando apoia determinado projeto ou o renega é porque está com intenções espúrias. Pareço radical? Mas não sou. Aliás, sou apartidário. Quanto à terceirização, pelo que entendi, vamos ganhar com a formalização de milhares ou até milhões de trabalhadores informais, desamparados pelas leis. E o digo porque já fui das duas frentes, terceiro e contratante. Quando terceiro, só para ter uma ideia, éramos discriminados até no uso dos banheiros da empresa. Quando contratante, tínhamos de explorar ao máximo os contratados, obrigando-os a assinar contratos injustos. Poderia citar vários outros motivos que me levam a acreditar que a terceirização seja benéfica. Claro que nada é perfeito, mas já é um bom caminho. Outra argumentação minha: acabaremos com o peleguismo, uma praga sindicalista, além de que nossa vetusta e claudicante CLT não atende mais às exigências modernas.

MOÁS L. DE ALBUQUERQUE

moasalb@hotmail.com

Londrina (PR)