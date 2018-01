Ministério do Esporte

As acusações contra o ministro do Esporte são muito sérias e graves. O mínimo que se espera é a saída imediata do sr. Orlando Silva (PCdoB) da pasta e a apuração rigorosa do caso pelo Ministério Público. A competência do sr. Silva no Esporte já era mais do que discutível. Agora, acusado de corrupção e desvio de dinheiro público, sua situação ficou insustentável. Lamentável ver um partido como o PCdoB envolvido nesse tipo de patifaria. Como teremos Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil, há bilhões de reais no Esporte e a presidente Dilma não pode manter esse senhor no cargo, de maneira alguma. Não podemos continuar sendo o país da corrupção e da impunidade.

RENATO KHAIR

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

Indefensável

Não adianta ofender a nossa imprensa, ameaçar com ação na Justiça e dizer que tudo é calúnia. Assim também bradavam o Collor, o Lula e sua turma do mensalão indiciada no STF. E os quatro ministros que já caíram por ilícitos, somente em nove meses de gestão Dilma? O discurso de presumida inocência é sempre o mesmo, mas não se sustenta. E nossa imprensa tem provado que não compra gato por lebre. Culpa total é dos dois governos petistas, que têm nomeado para os mais importantes cargos da República gente sem qualificação técnica e moral. Dilma não tem saída, deve demitir o ministro do Esporte e continuar agradecendo aos nossos meios de comunicação, que fazem a parte que o governo deveria há muito fazer, ou seja, fiscalizar, investigar, criar normas para que esta epidemia da corrupção instalada pelo petismo nos últimos anos seja estancada. Caso contrário, cai a presidente! Porque a sociedade não aguenta mais tanta picaretagem...

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Presunção de inocência

Interessante ver a presidente Dilma defendendo o ministro Orlando Silva, dizendo que ela presume a inocência até que se prove o contrário. Mas no caso do policial João Dias o ministro já o chamou de criminoso e desqualificado antes de qualquer julgamento, ou seja, aí não se presume inocência. Afinal, todos são inocentes ou todos são criminosos? Esta farra das ONGs do esporte já vem ocorrendo há anos! Basta ver a ONG Pra Frente Brasil, da ex-jogadora de basquete Karina Valeria, que recebeu mais de R$ 28 milhões só para compra de lanches e uniformes! Ministério Público, vamos apurar, punir e pegar o nosso dinheiro de volta?

LUIZ CLAUDIO ZABATIERO

zabasim@ig.com.br

São Paulo

Tem de sair

Não só o ministro, mas todo o seu partido e quantos mais existem como Orlando Silva. Estamo-nos aproximando da Reforma religiosa, em que Lutero deu um basta na bandalheira de sua própria igreja. Estão faltando Luteros na política, e há alguns séculos!

ARIOVALDO BATISTA

arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

Herança maldita

Com denúncias de corrupção pairando sobre o ministro do Esporte, agora, sim, estou entendendo perfeitamente a tal herança maldita de que o sr. Lulla tanto falava. Ele estava prevendo o futuro!

JOSÉ MARIO PRADO VIEIRA

josemario@sacosta.adv.br

São Paulo

É ou não é de Banânia?

Orlando Silva, mais um ministro de nossa República de Banânia que vai sangrar até o momento de se demitir, uma vez que Dilma não demite ninguém, apesar das sempre evidências em contrário. Demitindo, ela pode pecar politicamente. Prefere pecar contra a sociedade, esperando os acontecimentos. Só posso concluir uma coisa: Lula devia estar com muita raiva do Brasil quando destacou esses senhores para os ministérios. Irado mesmo!

MYRIAN MACEDO

myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

Comunistas aloprados

Conhecedor que era da alma dos comunistas de outubro de 1917, segue o conselho que o poeta russo Vladimir Maiakovski provavelmente daria neste momento à presidente Dilma: "Você não pode deixar ninguém invadir o seu jardim, para não correr o risco de ter a casa arrombada".

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA

noo@uol.com.br

São Paulo

Lições de Trotsky

O ministro Orlando Silva esqueceu-se de uma das duas lições do intelectual marxista, revolucionário bolchevique e fundador do Exército Vermelho Leon Trotsky, em suma, comunista e que como tal lutou, viveu e morreu: "Ambição desprezível! Abandonar sua posição histórica em troca de uma pasta". E com perfeição, como bom comunista tapuia, preferiu o conveniente "desfrute o poder político como a única satisfação material que o marxismo permite a seus sacerdotes" (in Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia, página 40).

MARIO COBUCCI JUNIOR

maritocobucci@uol.com.br

São Paulo

Faxina

Do jeito que as nossas instituições estão contaminadas, não basta uma simples faxina, precisamos de um processo de desinfecção, com uso de raticida, inseticida, acaricida, fungicida e bactericida, terminando com uma vassoura de fogo. É assim que se faz em pocilga e galinheiro. É um tal de conveniogate, cuecagate, meiagate e emendagate que não tem tatu que aguente.

SÉRGIO BARBOSA

sergiobarbosa@megasinal.com.br

Batatais

Recorde mundial

A gestão da presidenta Dilma já é a maior recordista mundial de todos os tempos na modalidade arremesso de ministro a distância, a cada dois meses, por corrupção. Estamos em outubro, Orlando Silva é o quinto que vai espernear muito, mas vai dançar. Fácil, fácil.

GATTAZ GANEM

gattaz@globo.com

Carapicuíba

Ministros na berlinda

Agora Orlando Silva, um a cada dois meses. Pelos meus cálculos, o último deverá cair em agosto de 2012. Ou será antes...?

EDGARD MARQUES FILHO

ed.marques@terra.com.br

Barueri

*

VAI FALAR OU VAI AMARELAR?

Qual será o valor da transação, ou o peso insuportável da intimidação que fez com que o soldado que acusou o ministro do Esporte, Orlando Silva, cancelasse seu depoimento à Polícia Federal alegando motivos de saúde? Talvez ele não tenha dormido direito na noite passada, acossado por pesadelos horríveis com o finado Celso Daniel, justamente pelo fato de que Dilma escalou um trio de peso para cuidar do assunto da denúncia contra o ministro: Ideli Salvatti, Gleisi Hofmann e a eminência parda Gilberto Carvalho, aquele que trabalhava junto ao ex-prefeito de Santo André e que depois do "sucedido" foi transferido para debaixo das asas de Lula em Brasília. De duas, uma: ou o soldado mostra que entrou nesta guerra sem medo, indo até o fim, ou o soldado enfia a viola no saco, desmente o que disse, e recebe uma compensação por baixo do pano, além de uma vaia estrondosa dos brasileiros. Eu prefiro apostar na coragem e nas ganas de vingança do soldado que foi descartado pelos seus companheiros e jogado às feras... sozinho.

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

DEPOIMENTO CANCELADO

O peru já foi colocado no forno e em breve será distribuído aos otários brasileiros. O denunciador do ministro Orlando Silva, Dias Ferreira, acaba de cancelar seu depoimento a Policia Federal alegando motivo de "saúde"! No mínimo está ganhando tempo e a exemplo de outros denunciantes do passado, vai desmentir tudo e terá sua vida de volta como acordado anteriormente. Lembram do petralha que denunciou ter carregado US$ 5 milhões para campanha de Lulla em 2002 doados pelas Farc? Depois de algum tempo desmentiu tudo e teve sua vidinha "arrumada" pela quadrilha e hoje vive nababescamente como se nada tivesse acontecido. A correria deve estar sendo grande para consertar o errado já que o PT está envolvido até o ultimo fio de cabelo do ex-presidente Lulla! Querem apostar que na quinta feira a comédia termina e o denunciante desmentirá tudo? Haja estômago!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

FIM DOS TEMPOS

Que horror! Na maior cara de pau, o sr. João Dias Ferreira, que está denunciando o ministro do Esporte, Sr. Orlando Silva, logo na primeira página

do Estadão afirma "o acordo era para que eles tomassem providências internas, limpassem meu nome e eu não denunciaria ao Ministério Publico". Pergunto ao referido cidadão: Se tivessem limpado seu nome, a sujeira continuaria? Quanta sujeira! Que exemplos nossa juventude está tendo...

Therezinha Stella Romualdo there.stella@hotmail.com

Santos

*

BANDIDOS & BANDIDOS

"O acordo era para que eles tomassem providências internas, limpassem meu nome e eu não denunciaria ao "Ministério Público". Frase de João Dias Ferreira, policial militar que denunciou o ministro Orlando Silva. Propostas imorais como essa, em se tratando do Planalto Central, antes só eram ouvidas nos corredores ou no pátio da Papuda. Hoje o governo comandado pelo PT e caterva o transferiu para os gabinetes ministeriais. Imaginem se o País tivesse uma justiça séria, e os Ferreiras de cada ministério, juntos aos do Palácio do Planalto, tivessem seus interesses contrariados e resolvessem falar. O Brasil teria que arrendar Guantánamo (camp. delta 2 e delta 3 – maximum security). Só espero que não nomeie José Dirceu diretor, apesar do perfil: é advogado, é amigo dos Castros e um excelente chefe de quadrilha.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

*

DENÚNCIA

Gostaria de imaginar o que aconteceria se o Marcos Valério resolvesse fazer o que o PM João Dias Ferreira está fazendo com o Ministério do Esporte. A casa cairia prá valer. Tomara que ele se encoraje.

Ademar Monteiro ammoraes57@hotmail.com

São Paulo

*

ESCÂNDALO NO MINISTÉRIO

Estamos assistindo a uma briga de cachorros grandes e não há inocente em nenhum dos lados. O ministro, como parece ser costume nos ministérios, deve sim ter cobrado 20% – a favor de seu partido – para liberar a verba para a ONG. O PM, por sua vez, recebeu, sim, o dinheiro através de sua ONG e fez dele o que bem quis. Infelizmente o escândalo não é pontual e tudo indica que está instalado em todos os ministérios e a Dilma tem que tornar a limpeza disso tudo uma prioridade, se quiser salvar seu governo.

João Menon joaomenon42@gmail.com

São Paulo

*

INDIGNAÇÃO

Apesar de estar "indignado" com mais este escândalo do Ministro Orlando Silva, afirmo que não estou surpreso, pois desde o anúncio que a Copa de 2014 e Olimpíada seriam no Brasil tinha certeza que assistiríamos dezenas de escândalos, superfaturamento de obras, problemas de infraestrutura, greves, puxadinhos em aeroportos e muita mentira. E o pior é que faltam três anos para a Copa e cinco para os Jogos Olímpicos, ainda muita água irá passar por debaixo da ponte.

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

*

EXPLICAÇÕES DE ORLANDO SILVA

A quem o ministro Orlando Silva, do Esporte, deve explicações na Câmara dos Deputados? Aos 265 parlamentares que livraram Jaqueline Roriz da cassação? Que moral tem a Câmara dos Deputados para ouvir corruptos, uma vez que apoiaram a ladra?

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

*

PEDE PARA SAIR

O ministro do Esporte, Orlando Silva, deveria aproveitar sua ida ao Congresso, ensaiar "um pique" e colocando a mão na virilha simular uma contusão, pedindo em seguida para ser substituído. É bem melhor do que passar os próximos dias "prestigiado" e depois ser colocado "à disposição" da diretoria...

Claudio Juchem cjuchem@gmail.com

São Paulo

*

TURMINHA

Mais um da turminha do ex-presidente Lula, que cairá por corrupção?

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

SEGUNDO TEMPO

Se confirmadas as denúncias contra o ministro Orlando Silva, dificilmente ele voltará para o segundo tempo, até porque, nesse jogo provavelmente não haverá prorrogação.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

ORLANDO SILVA

Agora é o Esporte. É sempre assim: não tenho nada com isso, é falso, é perseguição política. Só não entendo como é que esses políticos não tomam medidas judiciais contra os jornais e revistas que "os caluniam". Sobrou para o Estadão que publicou fatos e por isso teve que se calar – sem que os fatos fossem contestados!

Carmine Maglio Neto carminemaglio@yahoo.com.br

São Paulo

*

DAS MULTIDÕES?

A descoberta do “golpe” petista reincidente, ora no ministério de Orlando Silva do PC do B – não é o cantor das multidões – apenas retoma a rotina, o esquemão já visto com Pallocci, com Erenice, com Delúbio e Zé Dirceu, com Celso Daniel, com Toninho do PT e com tantos outros asseclas flagrados também entre os ditos “governistas”, termo que pode ser estendido a corruptos afins. A máquina petista é isso mesmo, podre, arrecada entre muros, paredes, nas cuecas, nas calças e nas bolsas, é a pratica da máfia chula e ignorante, sem charme, porem muito rica da cambada gerida pelo chefe da quadrilha que nada tem a ver com os românticos criminosos do passado. Aqueles, além do charme das vestes, não se caracterizaram pela chulice, a ignorância e a bestialidade, foram mais dignos, se pode até dizer, personagens chave que talvez tenham enciumado estas bestas que agora nos importunam.

A gerentona de araque e botox fica fingindo governar, cada passo da mídia inteligente e investigativa só pode descobrir mais e mais falcatruas posto que todos – t-o-d-o-s – e quaisquer ministérios desta corja maldita que representa o atraso e a bandidagem oficializada pela besta – mãe, todos são culpados, o modelo é podre, as pessoas envolvidas são a ralé social, a criminalidade é seu modo de vida e “gestão”. Esse moreno é mais um, outros e outras virão a galope, basta direcionar a atenção, verificar a vida pessoal e pronto, outro mais descalabro se revela. É a fome desta gentalha chula e ignóbil que pratica o crime sob a proteção do reizinho que nomeia ministros, juízes e demais bobos da corte que lhe devem favores, caros, muito caros e lucrativos. Se alguém acreditou que este rapazinho, por ser do PC do b fosse algo de valor, acredite agora que era apenas outro braço escuso do partidão do crime oficializado pela besta mor, nada alem de outra arma apontada contra o cidadão. Enquanto a família de Erenice foge, o lulinha se esconde e tantos outros que já perdemos a conta se camuflam trás as togas, resta pensar como a Policia Federal e o Ministério Publico darão conta de tantos crimes a flagrar, tantas algemas a colocar, tantos bandidos que não cabem mais nas cadeias desta terra varrida pela maior e jamais vista farra impune da bestialidade corrupta. O modelo esquerdista propalado pela gentalha do partidão quer mandar no País por anos a fio. Roubando. Aliás, as marchas pelas ruas já foram iniciadas, só resta o movimento ser difundido, a meta é clara e a vitoria é certa. A podridão cai por si, mas precisa de um empurrão par ir mais depressa. Faça a sua parte.

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

*

DAS MULTIONGS

No tempo de meus pais havia um Orlando Silva, o “Cantador das multidões”. Hoje há um outro orlando silva, o contador das multiongs.

Carlos Leonel Imenes climenes@ig.com.br

São Paulo

*

AMIGOS DA LISTA

Quando será que o ministro do Esporte, Orlando Silva, que tem nome de cantor, vai cantar em outra freguesia? Tá na hora de dar um jeito na coisa, chega de homens acusados de corruptos continuar nos governando. Foi isso que você aprendeu sendo presidente da UNE, Orlandinho?

Mario Lopomo mlopomo@uol.com.br

São Paulo

*

VER PARA CRER

Para quem comia tapioca no cartão corporativo, a situação melhorou muito.

Iracema M. Oliveira mandarino-oliveira@uol.com.br

São Paulo

*

EU QUERO É NOVIDADE

Conheci o atual ministro Orlando Silva ainda na primeira gestão de João Paulo na prefeitura do Recife, quando ele era secretário Nacional de Esporte e eu "estava" presidente do "Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães". Certo dia, convocado pelo então vice-prefeito, Luciano Siqueira, fui ao seu gabinete conhecer pessoalmente Orlando, um antigo "camarada" do PCdoB, sobre o qual ouvia falar desde os tempos em que ele ocupara a presidência da UNE. A impressão que tive de Orlando, foi a de jovem que se achava "o rei da cocada preta", deslumbrado com o poder que lhe caíra nas mãos. Na ocasião, foram levantadas uma série de alternativas que viabilizariam a injeção de verbas do Ministério dos Esportes no "Geraldão", uma instituição que, por conta dos maciços cortes orçamentários, estava em franco em processo de sucateamento. Ao sair do encontro, talvez por já ser um homem "passado no corrimboque da vida", fiquei "ressabiado com todo aquele converseio", e optei por deixar o assunto em "banho Maria". Aliás, essa minha frieza em relação às tais "injeções de verbas no Geraldão", foi o ponto inicial dos "desacertos" que passei a ter com a direção do PCdoB pernambucano, gerando situações de desconforto que acabaram precipitando o final da minha "aventura" no serviço público, que durou de 2001 a 2005, com o feliz retorno à "iniciativa privada". Por isso tudo é que hoje, diante do "mar de lama" que toma conta do Ministério dos Esportes, lembrando-me daquela "experiência", não consigo sequer ficar espantado com tanta "podridão".

Júlio Ferreira julioferreira.net@gmail.com

Recife

*

ONGS E EMPREITEIRAS

Mais um ministro deste desgoverno encrencado, o do Esporte. As acusações de desvios, cobranças por fora, etc., de ministros e empresas públicas se sucedem há anos, no desgoverno petista e sempre há ONGS e/ou empreiteiras intermediando. Mas nunca ouvi falar que uma delas está sendo investigada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, etc. nem que foi condenada no Judiciário. Seriam ordens "de cima" impedindo as apurações e condenações? Por que Organizações Não Governamentais recebem dinheiro do governo?

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

*

DÚVIDA NO AR

Agora, a pasta em questão é a do Esporte. E coincidência ou não, torna-se pública a denúncia de desvio de verbas e participação em fraudes pelo ministro Orlando Silva, justamente no momento de maior pressão ao governo brasileiro pela Fifa, por mudanças nas leis brasileiras visando a copa de 2014. Associar um fato a outro não só é uma consideração pontual, como pertinente. Estaria o ministro sendo pressionado por uma das partes e, consequentemente, estar pressionando e desagradando a outra! A dúvida fica no ar. Aguardaremos a condução do caso pela presidente Dilma. Se ela não adotar a mesma postura que teve em relação aos outros ministros envolvidos com corrupção, já teremos a resposta de imediato.

Filipe Luiz Ribeiro Sousa filipelrsousa@yahoo.com.br

São Carlos

*

DILMA, A FAXINEIRA PREGUIÇOSA

A presidenta Dilma já mostrou que é uma faxineira preguiçosa no escândalo Erenice, ninguém foi processado nem preso, ela jogou a sujeira pra baixo do tapete e não se fala mais nisso! Diante de mais um ministro do seu governo acusado de corrupção esta mais do que na hora dessa senhora começar a responder por, no mínimo, sua monumental incompetência para escolher seus assessores e na pior das hipóteses, formação de quadrilha!

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

QUADRA SUJA

Mas que interessante! Parece que a 'faxina' de Dilma não entra em quadra de esportes!

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

*

NÃO SOBRA UM

Não tapemos o sol com peneira! Se investigarem os ministros de Dilma, principalmente os que foram impostos por Lula, não sobra um. Caímos nas mãos de uma quadrilha organizada.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

*

DINHEIRO PARA A SAÚDE

A sra. não precisa criar novos impostos para financiar a saúde. Basta pedir ao ministro do Esporte para devolver o dinheiro que foi para ONGs de fachada e que foi usado para tudo menos para a educação esportiva de crianças carentes. Está resolvido o problema!

Tereza Sayeg tereza.sayeg@gmail.com

São Paulo

*

ENROLADO

O enrolado ministro Orlando Silva – não confundir com o brilhante e inconfundível cantor das multidões, o CARA na sua época – comprou um terreno no bairro de Souzas (primeira linha), em Campinas em cima de um duto da Petrobras em, claro, cash (à vista), para não dar bandeira. O cara não é bobo não, só tem a cara. Podemos deduzir, mesmo sendo uns otários, que atrás disso deve ter algum projeto da Petrobras para encampar o mesmo e óbvio pagar acima dos R$ 360 mil, chutando baixo, milhão e duzentos? Informação privilegiada e lobby por isso que o Palocci caiu,então o efeito domino desse ético governo que herdou uma herança maldita do papagaio Lula,deve continuar.Vamos sem duvida para o Guinness em matéria de governos dito democráticos, e troca de ministros

Antonio Jose G. Marques a.jose@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

TEMPOS ROMÂNTICOS

Houve tempo em que PC do B (hoje Partido dos Corruptos do Brasil) era a sigla de um partido de ingênuos românticos, idealistas da sociedade igualitária marxista, hoje ideologia falida em todo o mundo. Por esta época, Orlando Silva era nome do não menos romântico Cantor das Multidões, hoje...

Luiz Henrique Penchiari luiz_penchiari@hotmail.com

Vinhedo

*

‘COMEDORES DE CRIANÇAS’

Apesar dos terríveis crimes contra a humanidade perpetrados por aqueles que têm a foice e o martelo como símbolo, é pouco provável que crianças já tenham figurado no cardápio dos comunistas, como afirmava um dito popular, muito comum na época da guerra fria. Ademais, os comunistas quando chegam ao poder geralmente adquirem gosto refinado tão somente por caviar e outros acepipes nobres. Entretanto, se é lenda que “os comunistas comem crianças”, é realidade que elas são enganadas covardemente por eles e usadas como instrumento para corrupção e surrupio de dinheiro público, como prova o vil escândalo concernente ao programa Segundo Tempo, que envolve o ministro do Esporte, Orlando Silva, e a sua agremiação política, o PCdoB. Que seja divulgado o alerta: cuidado, crianças, pois os comunistas são maus e querem tão somente aproveitar-se de vocês!

Túllio Marco Soares Carvalho tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

NOSSOS COMUNISTAS

O ministro do Esporte, Orlando Silva, chamou de bandido o autor das denúncias contra ele. Bem, eu pensava que ele, por ser do PCdoB, soubesse lidar com este tipo de gente, afinal qual a origem desses partidos ditos de esquerda e quais seus quadros? Com pequenas exceções, têm origem no terrorismo, na marginalidade, etc. O PCdoB só é comunista no nome. Eu nunca vi comunista morando em duplex, de frente para a praia e tomando scotch on the rocks. Comunismo para os outros, para eles, não. Para eles capitalismo. Pode ser que estas acusações, que terão de ser apuradas, tenham que ver com a CBF e a Fifa, destas duas entidades esperem tudo.

Panayotis Poulis ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

COPA DO MUNDO, CADA VEZ MAIS CARA E CORRUPTA

A contagem regressiva continua, os estádios em sua maioria com obras atrasadas, quanto mais se aproximar as greves tendem a aumentar pelo efeito dos sindicatos, cada vez mais sedentos, afinal aprendem a querer sempre mais e não se pode tirar-lhes a razão, os gastos com cartões corporativos, aumentam assustadoramente e de maneira irresponsável e exagerada, e nada tem de comprovar, ai o perigo, uma crise que aproxima-se e já se nota seus efeitos lentamente, nossas estradas outrora guardadas por eficientes policiais rodoviários, hoje em extinção, sumiram, rodovias sem fiscalizações e guaritas à beira das estradas desocupadas, uma pena, com a presença destes respeita-se mais,morre-se menos, as balanças totalmente desativadas, as cargas em excesso aniquilam as rodovias mais rapidamente, que se danem,pensam as autoridades, viajam pelo ar, menos mal, junta-se a isto nosso sucateado sistema de saúde pública, desvios de material e agora, a moda, profissionais assinam o ponto e vão ao trabalho particular, até os médicos?? e para finalizar nosso jovem ministro dos esportes envolto em falcatruas pelo visto difíceis de se desmentir, não lhe bastarão adjetivos especiais, coisas antigas vindo a tona,e antigas, mas a copa deve sair,pagamos tantos impostos que não faltará verbas, mesmo superfaturando, e o resto que se dane, uma parada colorida vem ai gente, milhares irão, até com chuva e nas outras contra a corrupção?

Julio Jose de Melo julinho1952@hotmail.com

Sete Lagoas (MG)

*

COPIANDO

Estava lendo o jornal e vi as várias manifestações: de "nova fraude", "dinheiro na garagem", "bandidos e bandidos", "faxina X pobreza", etc. Ufa! Vamos aproveitar e por a "boca no trombone" e convocar todos para se manifestarem através das redes sociais. Sugiro uma que o Estadão lembrou bem: Meetup.com, lembro ainda dos mais de 800 dias sob censura (qual é mesmo a data de hoje? 1970 ou 2011?) ao Grupo Estado e, já que copiamos quase tudo dos EUA, que tal copiarmos também a nossa indignação? Ou, ahh..., certo. Estamos no Brasil! Onde tudo pode tudo.

Josemar Eloy da Silva josemar.eloy@hotmail.com

Lorena

*

VOZES QUE NÃO ENTOAM

Sou do tempo da velha guarda, da Cidade Maravilhosa, de Copacabana Princesinha do Mar e da Paulicéia que cantava as músicas bacanas de Adoniram Barbosa! Daquela mesma época em que reinava o carioca Orlando Silva, o Cantor das Multidões, e aparecia o paulista João Dias, tentando recuperar o trono radiofônico do saudoso Francisco Alves, o Rei da Voz! Mas os tempos passaram... a corrupção alastrou...a impunidade imperou... E agora?! O que vejo?! O que ouço?! O aparecimento de dois novos João Dias e Orlando Silva! Mas não pela beleza de suas vozes! Vozes que, por sinal, são usadas em acusações recíprocas, sobre falcatruas de um e do outro, nesse reino da impunidade! E o público?! Bem... Não acredito que aplauda como aplaudia as vozes de Chico e de Orlando!

Sagrado Lamir David david@powerline.com.br

Juiz de Fora (MG)

*

PENSEM UM POUCO

Lendo e analisando os problemas de corrupção principalmente nos Ministérios do Esporte / Transporte, outros órgãos do Governo, amplamente divulgados pela imprensa escrita e falada, queríamos apenas citar uma passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 1 - 7 : Tomai cuidado com o Fermento dos fariseus, que é uma hipocrisia. Não há nada escondido que não venha ser revelado, e não há nada oculto, que não venha ser reconhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido a luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto, será proclamado em alta voz nos telhados Pois bem disse o Senhor Jesus, Meus Amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais que isso, vou mostrar-vos a quem deveis temer : temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançá-lo nas profundezas do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Pelo texto do Santo Evangelho, será que as pessoas envolvidas necessitados de uma desenfreada corrupção, acima citados, sendo sabedores que estão prejudicando uma boa parte de nossa população, nas áreas de saúde, escolar, transportes e uma série de outros insanáveis problemas, aos quais eles não se interessam em saber, desviando vultuosas quantias em dinheiro, não se lembrando, que podem enganar e mentir a todos que lhe interessam, porem a Deus Nosso Senhor eles não enganam, o qual está vendo e anotando tudo isso, e Ele com todo poder e Glória, poderá dizer a esses corruptos : Loucos ainda esta noite pedirei de volta a tua vida. Para quem ficará os tesouros que indevidamente acumulates para si mesmo, mesmo com esses tesouros, eles não se tornarão ricos diante de Deus, podendo terem o castigo eterno que merecem, ou seja como falamos, ser lançado as profundezas do inferno, de onde não mais sairão. O texto acima é apenas um comentário de bom grado, baseado na Sagrada Escritura, comentando que cada pessoa é responsável pelos seus atos e procedimentos.

Joaquim Galo jqmgalo@gmail.com

Sertãozinho

*

NÃO CONVENCEU

O secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Covas, PSDB, não foi convincente nas suas afirmações, talvez hipotéticas também. Aliás, em tratando se de política tudo vale, inclusive subestimar a inteligência do eleitor. Pelo andar da carruagem o futuro candidato ao governo do Estado, já nasceu morto. Francamente!

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho arluolf@hotmail.com

Itapeva

*

COMEÇOU MAL

O deputado estadual Bruno Covas, confirmou que recebeu oferta de propina de prefeito. Não posso lhe acusar por falta de provas, jamais cometeria uma leviandade desta. Porém, sr secretário e deputado, ninguém poderá, muito menos essa justiça capenga que temos atualmente de me proibir suspeitar da sua atitude explicando que recebeu tal proposta. Pois, nenhum corruptor iria oferecer propina a uma autoridade séria, sabendo que ela não aceita tal procedimento. Eu sei que isso jamais será esclarecido pelos seus pares da Assembleia Legislativa, quase todos tem o rabo presos e não tem moral para denunciar seus companheiros. Portanto, sua pretensão de ser candidato a prefeito de São Paulo começou muito mal. A maioria dos eleitores paulistanos tem um bom esclarecimento político e não são beneficiário de "bolsa esmola".

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

*

BRUNO COVAS E AS EMENDAS

Ao Estado de S. Paulo, o Sr. Bruno Covas disse que seu eleitorado já foi suficientemente esclarecido acerca do escândalo das emendas na Alesp. Pois ao Sr. Secretário respondo que eu, eleitora, não me sinto completamente esclarecida. E espero, de preferência, respostas mais elaboradas e que não afrontem minha inteligência.

Renata França Cevidanes renata.cevidanes@gmail.com

São Paulo

*

IMPUNIDADE E INCOMPETÊNCIA

Chegam ao nosso conhecimento, diariamente, notícias como: “MP vai investigar escolas particulares”, “Presidente do Congresso José Sarney (PMDB) usa helicóptero do governo do Maranhão para uso particular, sendo este Estado um dos mais pobres da Federação, que tem por governadora atual sua filha Roseana Sarney (PMDB)”, “Dois servidores que atuam como seguranças (os nomes foram citados) estão em Nova Iorque às nossas custas, desde o dia 10 até o dia 16, para “dar proteção” ao Lula (PT), que foi ganhar dinheiro com palestras, ou ainda: “Motorista embriagado invade calçada, mata, fere, paga fiança e sai”, “Estuprador já tinha quatro passagens pela polícia pelo mesmo crime”, “Tribunal denuncia professor por homicídio duplamente qualificado”. Em suma, para ca da tipo de crime o delegado informa que o infrator deverá cumprir até 30 anos de reclusão! Todos sabem que em pouco tempo, quer por bom comportamento, quer pelos diversos indultos, estarão soltos e continuarão a praticar os mesmo e até outros crimes! Só poderemos mudar este quadro quando os eleitores deixar de votar em políticos fichas sujas, em ex-jogador de futebol que se preocupa mais em ser “garoto propaganda”, em palhaço que dá prioridade a seus “shows”.

Abílio Teixeira abilioteixeira@bol.com.br

Brasília

*

‘O QUE RETEM A VOZ DA RUA’

Na qualidade de leitor e colecionador de mensagens publicadas no Fórum, gostaria de manifestar a seguinte opinião quanto ao editorial de 14/10/2011: "Discordo de alguns aspectos: 1º) Não concordo que apenas mil pessoas se mobilizaram para percorrer a Av. Paulista, outras fontes mencionaram de três a cinco mil pessoas no horário entre 14h 18h. Importante também registrar a adesão de ocupantes de veículos que passavam pelo local fazendo buzinaço. 2º) Discordo quanto a comparação com as "grandes ondas cívicas" pois os comícios pela Diretas Já e com as passeatas pelo impeachment do Collor tiveram o apoio de poderosas entidades e forças políticas nacionais e do exterior e dos principais nomes da oposição na época. Nas marchas de 7 de Setembro e 12 de Outubro não se percebeu qualquer estimulo das principais lideranças da suposta oposição. Tudo foi organizado por pessoas comuns convocadas pelas redes sociais e outras mídias. Houve o comparecimento de pessoas das varias classes e todas as idades, condenando a corrupção a incompetência e a classe política em geral. Observaram-se faixas pela constitucionalidade da lei da fixa limpa, contra os mensaleiros, protestos contra os aumentos dos salários dos políticos, contra o caixa dois, faixas com criticas a Justiça Eleitoral e contra tantas outras irregularidades nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Não concordo também com os elogios á situação da economia que na realidade não esta essa beleza toda exaltada pelos milhões gastos na propaganda oficial..A vista do exposto considero as marchas bem sucedidas apesar da falta de recursos, da falta de apoio dos principais lideres da suposta oposição, da sabotagem e do comodismo. As marchas contra a corrupção tiveram um bom começo. Que continuem. A propósito a falta de apoio dos maiorais da chamada oposição é mais um forte indicio de estranhas ligações entre os maiorais da classe política."

João Alfredo Castelo Branco contracorr@gmail.com

São Paulo

*

TERRORISTA PALESTINO NO BRASIL

A libertação do sargento Gilad Shalit em troca de 1.000 presos palestinos coloca o Brasil na jogada. Daremos guarida para Tawfic Abdallah, terrorista responsável pela morte de um soldado israelense em 1986. Sua mulher, a brasileira Lamia Maruf, foi deportada de Israel pois o carro alugado para o crime teve registro sob seu passaporte. Com sua diplomacia em pról da paz e sendo peça-chave na criação do Estado de Israel, há mais de 60 anos; o Brasil não deveria dar guarida para este terrorista. Após Battisti e tantos outros, estamos nos tornando a Suíça dos malfeitores estrangeiros - o que mina, por completo, nossa credibilidade internacional. Parabéns, dona Dilma. A filosofia petista em ser gentil com os companheiros parece não limitar-se apenas aos que são brasileiros.

Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

O FUTURO DIRÁ

Após longos e torturantes 1.941 dias – 5 anos de cativeiro forçado –,o jovem sargento Gilad Shalit foi libertado pelo Hamas.A moeda de troca - dois pesos e duas medidas:um único soldado israelense inocente,no exercício de defesa de sua pátria,por 1.027 terroristas palestinos assassinos. Do ponto de vista moral e ético,Israel dá mostras ao mundo de quanto valoriza um dos seus;do ponto de vista estratégico militar,um perigoso marco que poderá servir de incentivo para futuros sequestros e negociações à 1 x 1000.O futuro dirá...

J.S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

*

TROCA

Alguma coisa continua errada nessa poeira desértica do Oriente Médio: 1 israelense preso vale 477 palestinos presos?

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

*

COISAS DA VIDA

Os palestinos libertaram um soldado judeu, assassino de seu povo, em troca de mil patriotas presos injustamente. Coisas da vida. Agora só falta a Palestina se tornar um Estado independente do jugo sionista. Tudo é feito para tal propósito, por enquanto na paz, e esperamos que a ONU e os EUA finalmente se convençam disso. Viva a Palestina! Salam!

Fernando Faruk Hamza botafogorio@bol.com.br

Rio de Janeiro

*

O PREÇO DE UM SOLDADO

Mantidas as proporções serão necessários mais ou menos 7.5 bilhões de palestinos para acabar com os israelenses.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

*

ANOS DE CHUMBO

Entrevistado ontem, no programa Roda Viva, da TV Cultura, o Cabo Anselmo, agente provocador a serviço da repressão, fez revelações estarrecedoras, descrevendo, com riqueza de detalhes, a tortura e morte de centenas de companheiros, por ele denunciados, nos porões da ditadura militar, nos anos de chumbo. Considerando que são crimes contra a humanidade, que não prescrevem, e seus autores passeiam entre nós, propõe-se o envio de uma cópia do programa ao Ministério Público Federal para que deles tome conhecimento e aja dentro da lei. Cabe ainda reparar uma injustiça cometida contra os cachorros, pelos que acusam Anselmo de "cachorro" da ditadura. Cachorro não trai nunca!

Arsonval Mazzucco Muniz arsonval.muniz@ig.com.br

São Paulo

*

INSTITUIÇÕES MUTILADAS

Quem tem a função de fiscalizar é denunciado pelo Ministério Público Estadual por vários crimes cometidos. Segundo notícia publicada pelo Estado (14/11), o conselheiro Eduardo Bittencout de Carvalho, durante o exercício de suas funções como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), é acusado pelo cometimento de ilícitos que vão desde o acúmulo exorbitante de seu patrimônio, e até outros, como lavagem de dinheiro etc. A sociedade brasileira está órfã de nossas instituições que estão mutiladas por tanta corrupção, desvios e bandalheiras de todos os matizes. É preciso um processo de punição exemplar a malfeitores, que não têm mãos a medir quando guiados pela famigerada volúpia de cada vez mais encher seus bolsos. Se não houver punição severa a esse Conselheiro comprovada sua culpa, a imagem do TCE ficará comprometida junto à população paulista.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

*

DESPERCEBIDO

Conselheiro do TCE pego em desvio de verbas! Como a Receita Federal é tão afoita na cobrança dos impostos sobre os assalariados, colocando sem explicação muitos na malha fina, usa de malhas grossas, e não percebe os roubos e o enriquecimento de um funcionário público na quantia absurda de R$ 50 milhões? Eduardo Bittencourt de Carvalho será mais um a roubar e como castigo será aposentado e se pegar cadeia cumprirá em domicílio, pois quando terminar seu julgamento já estará em idade avançada. Mesmo porque nada se pode esperar quando é o espírito de corpo que impera neste país.

Leila E. Leitão

São Paulo

*

AVISO DE (IN)JUSTIÇA

Quero usar o Estadão para transmitir ao nobre conselheiro Bittencourt palavras de tranquilidade, pois nossa (in)justiça tarda mas não falha. Veja meu simples caso : tenho um processo na 29a. Vara Cível da Capital desde 05/2002 (já julgado a meu favor) e agora novamente para citar o réu esta o referido (parado) desde 06/2011 na 2a. Vara Cível de Cotia sob alegação que não encontram o réu que em outras ocasiões já disse e provou que mora no endereço fornecido. Então pelos prazos fica bem claro que o Senhor pode dormir tranquilo e com um atenuante a seu favor: o valor do meu processo é de apenas R$ 15.000,00.

Jose Roberto Palma palmapai@ig.com.br

São Paulo

*

TCE – EDUARDO BITTENCOURT

No Brasil literalmente onde se mexe fede e como?Agora foi no TCE de São Paulo. O conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho foi pego com fazendo transações milionárias através da Offshore

Justinian das Ilhas Virgens Britanicas. O nobríssimo representante mostrou uma relação de BENS no valor superior a R$ 50 milhões, por isso nunca temos dinheiro para nada, mas para as otoridades sempre, ou seja, usam a inteligência para levar vantagem – e como. Além disso, os valores de aptos em locais nobríssimos como Higienópolis com 360 m2s de área útil no valor de R$ 380 mil, nem no programa nossa casa nossa vida temos isso? Por favor, prisão já e sem pena.

Jani Baruki janibaruki@bol.com.br

Belo Horizonte

*

FICHA LIMPA

Tão certo quanto 2 + 2 = 4, o primeiro passo que o Supremo Tribunal Federal (STF) dará – ainda nesta semana – para acabar com a Lei Ficha limpa será decidir que condenação só depois de passar pela última instância.

Iracema Palombello cepalombello@yahoo.com.br

Bragança Paulista

*

PAN 2011

A TV Record adquiriu o direito exclusivo sobre os jogos Pan Americanos de 2011 em Guadalajara no México. Porém, a Record não está conseguindo nem metade do Ibope em relação à emissora do “Plin Plin”. Isto é um problema sério, pois os patrocinadores da emissora vão cobrar resultados, e com menos visibilidade na mídia, isso vai refletir diretamente nos atletas, que por sua vez também tem os seus patrocinadores! Enfim, a concorrência é a forma mais justa que existe! Infelizmente a exclusividade norteia ou limita nossa “liberdade”.

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

*

PARQUE GOSPEL

O primeiro Parque Gospel do País a ser criado em Rio Branco/AC começa a levantar para o ar a grande corja de hipócritas que infesta este País. O deputado Jean Wyllys (Psol/RJ) disparou “_Se um estado é laico de fato, não investe em obra pública que vai servir de proselitismo de uma só religião”. Em Brasília, Florianópolis, São Paulo e pelo Brasil afora milhões de reais dos cofres públicos são destinados a reformas de Igrejas católicas, onde moro uma grande área foi destinada pela Prefeitura a uma seita oriental em prejuízo da população que clamava por um posto de saúde no local. Nenhum homem público se manifesta, mas em se tratando assuntos que envolvam o povo Evangélico...

Jatiacy Francisco da Silva www.lettersofjatiacy.wordpress.com

Guarulhos

*

MORTES NAS RODOVIAS DE MG

Os números estarrecedores de mortes em rodovias de Minas Gerais trazem uma mensagem para a sociedade e sobretudo para os governantes, acostumados a transferir para o cidadão a conta da carnificina como se as pessoas pudessem prever tragédias e evitá-las sempre. No entendimento da maioria das pessoas a culpa pelo "genocídio rodoviário" é da imprudência. Este é o resultado do olhar superficial que o governo adora ouvir e que endossa a omissão, a prevaricação e a negligencia de quem deveria ter atitudes pró-ativas. Considerando que maioria dos acidentes com mortes aconteceram por colisões frontais, que poderiam ser evitadas se nossas rodovias fossem seguras e tivessem pistas independentes, separadas por barreiras físicas de concreto ou aço ou mesmo por canteiros centrais com caixas de desaceleração entre as pistas, o motorista é apenas parte de um conjunto de erros, cuja o maior responsável é o governo. Nota-se que a via utilizada para o entendimento do fenômeno segue a rota mais curta para justificar a carnificina. Nenhum motorista sai de casa pensando em matar ou morrer. Acidentes ocorrem por diversos motivos que nem sempre podem ser atribuídos a imprudência. O Brasil produz veículos cada vez mais potentes e as nossas estradas continuam as mesmas de 60 anos atrás, com pistas simples, estreitas, curvas fora de padrões de segurança, inclinações maiores do que o permitido, falta de sinalização, falta de áreas de escapes e até ausência de acostamentos em boa parte delas. Tudo contribuindo para que os acidentes ocorram. Se os veículos não podem ser acelerados, como na Europa, EUA ou na Azia, eles não deveriam ser produzidos. É nas estradas que as pessoas costumam acelerar seus carros, já que nas cidades isso não é possível. Na Alemanha a média de velocidade na Autoban é de 170km/h e os índices de acidentes lá são 70% menores do que no Brasil. Uma prova de que não é a velocidade a vilã da história, mas a estrutura das Rodovias. Esperar consciência de todos é acreditar em conto de fada. Os imprudentes existiram, existem e sempre existirão. Cabe ao Estado dar aos que cumprem suas obrigações ao volante, proteção, contra aqueles que não cumprem. Até por que, todas as vezes que um imprudente se envolve em um acidente, ele acaba levando com ele um motorista que estava dentro da lei, e por vezes a sua família. Com efeito, o discurso de que tudo é culpa dos imprudentes, não provoca efeitos positivos, ao contrario, deixa os agentes públicos cuja tarefa é zelar pela boa condição de trafegabilidade das estradas, inertes e sem a sua parcela de responsabilidade. Se campanhas, radares e apelos resolvesse o problema, os acidentes estariam diminuindo e não aumentando como estamos assistindo. Instalar radares, caçar carteiras, punir motoristas é apenas uma ação que precisa vir acompanhada de dezenas de outras, sendo a reforma de rodovias a principal delas e a mais urgente.

José Aparecido Ribeiro jaribeirobh@gmail.com

Belo Horizonte

*

TRANSPORTE METROPOLITANO

Sr. Jurandir Fernandes, secretário estadual de Transportes Metropolitanos, prefiro duas horas diárias de congestionamento a bordo de um veículo que me pertence, do que ficar espremido nas latas de sardinha do metrô e de ônibus imundos e impontuais. Ando cansado dessa história que é preciso coragem para restringir meu direito a usar o carro. Pago e bem caro, por sinal, para usar o carro. Não vou deixar na garagem. Primeiro, façam menos propaganda e mais metrô. Vocês estão devendo. Segundo, de fato, cobrem dos aliados, como o Kassab, que melhorem o transporte por ônibus. Discurso é bom, mas ação é melhor.

Dal Acosta dal1505@terra.com.br

São Paulo