Presságios

O que está acontecendo com a nossa Cidade Maravilhosa? As encostas estão deslizando, os bueiros, estourando e agora prédios, desmoronando... Não são bons presságios para o desejado sucesso da Copa e da Olimpíada na cidade. Espero que as providências corretas sejam tomadas para superar esses sérios problemas!

SILVANO CORRÊA

São Paulo

E continua lindo...

Por mais que as administrações do Estado e da cidade queiram, o Rio de Janeiro ainda resistirá a essa vontade de destruí-lo. A segurança é precária, ruim mesmo, a estação das chuvas causa mais vítimas e transtornos que o dilúvio de Noé. As chuvas acalmaram, mas surge um novo perigo, que também apavora o carioca: o desmoronamento de edifícios, muitos antigos, sem nenhuma vistoria estrutural e sem a fiscalização necessária na prevenção de sinistros. Gastam-se centenas de milhões de reais na construção de novos estádios para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, quantias até superiores são gastas para sediar a Olimpíada, mas não se cuida de evitar acontecimentos que podem comprometer a capacidade do Brasil de promover tão importantes eventos. As chuvas, os prédios derretendo, bueiros indo pelos ares, isso tudo mais parece Bagdá, Cabul ou Damasco.

JAIR GOMES COELHO

Vassouras (RJ)

Centro mal conservado

O Centro da cidade do Rio de Janeiro é um museu, mas pessimamente conservado. Muitos outros prédios correm o risco de desabar e outros ainda, de pegar fogo, por causa das péssimas condições da parte elétrica. A prefeitura carioca perdeu a oportunidade de fazer uma grande revisão após a explosão de um restaurante, faz pouco tempo. Além disso, os alvarás em geral estão totalmente sem controle. Por essas e por outras, ainda vamos ter, com certeza, mais surpresas desagradáveis e muita gente ainda vai chorar, pois a casa está caindo - sem nenhum trocadilho. O nobre prefeito precisa parar de fazer propaganda na televisão e zelar por coisas sérias e perigosas. No entorno do Sambódromo, por exemplo, também existem coisas medonhas no tocante a moradias e condições do "habite-se". A hora é agora, prefeito, mexa-se!

ANTONIO JOSÉ G. MARQUES

Rio de Janeiro

Prevenção e fiscalização

O governador Sérgio Cabral não precisava perder o seu tempo para declarar o óbvio: que a tragédia do desabamento dos prédios poderia ter sido pior se tivesse acontecido horas antes, com os prédios cheios de gente e as ruas, movimentadas. O que ele deveria declarar, e não o fez, é o que o seu governo e a prefeitura do Rio de Janeiro farão para que desastres como esses, que poderiam ser evitados se houvesse prevenção e fiscalização efetivas e constantes de quem tem a obrigação de fazê-las, nunca mais venham a enlutar o povo carioca.

RONALDO GOMES FERRAZ

Rio de Janeiro

Lei penal

Realmente, a lei penal no nosso país tem de ser revista urgentemente. O engenheiro responsável pela obra no edifício Liberdade, de 20 andares, que desabou, e que está sendo procurado, não poderá ser processado por crime: será punido por contravenção. Que nem no jogo do bicho, ninguém fica preso. O engenheiro faz uma obra, o prédio cai, pessoas morrem... e não é crime?! Que lei é essa? Desde quando matar pessoas não é crime? Que país é este?

PANAYOTIS POULIS

Rio de Janeiro

EM SÃO PAULO

Campanha eleitoral

O PT já começou a campanha eleitoral. A visita do "godfather" a Brasília na despedida de Fernando Haddad do Ministério da Educação e os ovos atirados contra o prefeito de São Paulo por gente aliciada por partidos da base governista do PT... Isso é o que chamam de democracia?

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

São Paulo

Todo cuidado é pouco!

Fico matutando: se a oposição fraquinha não se mover logo, veremos o bastião do País cair nas mãos dos donos da maracutaia. Não foi à toa que o "protesto" havido em São Paulo no aniversário da cidade descambou para arruaça gigantesca, tão bem conhecida e apreciada pelos atuais governantes do Brasil. E os brasileiros que tomem tento, pois a desconstrução da autoridade familiar caminha a galope, a liberdade de imprensa continua ameaçada, a educação, deseducando, os poderes de controle e fiscalização do governo estão desmoralizados e o povo, refém da bandidagem.

APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA

São Bernardo do Campo

Protestos antidemocráticos

Fosse na idolatrada Cuba, onde basta criticar o governo para ser encarcerado e correr sério risco de vida, ou na Coreia do Norte, onde não chorar de forma convincente no velório do grande ditador pode ser a diferença entre a vida e a morte, o que aconteceria com pessoas devidamente treinadas, convocadas e acredito que regiamente pagas que chutassem o carro de uma autoridade ou mesmo jogassem ovos sobre ela?

LUIZ NUSBAUM

São Paulo

Ovadas

Acho bom o prefeito Gilberto Kassab se acostumar às ovadas, é tempo de receber o IPTU.

RICARDO M. GUERRINI

São Paulo

CRIME DE OPINIÃO

Genocídio armênio

Creio não haver dúvidas no mundo, salvo na Turquia... Um dia esse país terá de reconhecer a realidade e pedir perdão ao povo armênio. Todavia essa lei francesa que pune criminalmente quem sustente a não existência do genocídio é um absurdo, próprio das ditaduras: punir-se-á pelo crime de opinião! Ora, somos livres para pensar o que quisermos. Aliás, já foi dito: "A coisa mais livre que existe é o pensamento". E a menos que eu expresse meu pensamento para pregar o crime, não poderei ser punido por opinião.

ADAIR PERES DE CARVALHO

São Paulo