Sem limites

Parece que alguns deputados federais não se furtam da "nobre" tarefa de ajudar a sujar a imagem do Congresso Nacional sempre que veem alguma oportunidade para tanto. Ao aprovarem proposta de emenda constitucional que dá fim ao teto salarial dos servidores públicos, os membros da comissão especial da Câmara cometeram um verdadeiro atentado ao que resta de decência no Poder Legislativo federal e tomaram de assalto bilhões e mais bilhões de reais do erário. Os irresponsáveis que disseram sim a essa atrocidade devem, por certo, ter noção do tamanho do rombo que será aberto nos cofres públicos em decorrência da nova medida - entre outros absurdos, está prevista a vinculação dos salários dos digníssimos parlamentares àqueles recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal! -, mas, pelo visto, ignoraram a questão. A menos que o projeto seja barrado nos plenários da Câmara e do Senado, a imoralidade de nossa classe política terá vencido mais uma vez. E la nave va...

HENRIQUE BRIGATTE

hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

Arrastão

Estamos sendo saqueados por essas aves de rapina. É um arrastão!

RUBENS T. DA LUZ STELMACHUK

rtls@bol.com.br

Curitiba

O teto e as brechas

Vale ressaltar que o que a Câmara e todos os Legislativos estaduais e municipais deveriam fazer é exatamente o contrário: remover todos os dispositivos legais que impeçam a aplicação do teto salarial e geram distorções nas carreiras do funcionalismo público. O teto salarial deve incluir salários, proventos e quaisquer vantagens pessoais dos servidores, sem possibilidade de brechas que incrementem as despesas com o custeio da máquina administrativa, diminuindo a capacidade de investimento estatal - e privado -, com a consequente elevação do custo tributário em educação, transportes, saúde e desenvolvimento tecnológico.

AIRTON REIS JÚNIOR

areisjr@uol.com.br

Guarulhos

Descrente

Lamentável o cinismo do deputado Mauro Lopes (PMDB-MG) ao apresentar a emenda que elimina os tetos salariais. Piores ainda os cúmplices (perdão pela hipérbole) que aprovaram a vergonhosa e descabida providência. Acabei de chegar da Escandinávia e me surpreendi com a cultura do povo de lá e, por consequência, dos políticos. A cada dia que passa me vem, feliz ou infelizmente, correta ou incorretamente, a vontade de olhar a política como coisa secundária no País. Será que ser descrente disso tudo é abandonar o barco, perder a esperança, tornar-me analfabeto político, como diz Brecht? Não bastasse a transformação do Lula, agora essa!

JOÃO BATISTA CHAMADOIRA

jbchama@faac.unesp.br

Bauru

Oba-oba

Vamos entrar também na farra: eles fazem a dos salários e nós fazemos a da sonegação, assim vai faltar dinheiro para a deles!

WALTER DIAS DE CARVALHO

walterdc@uol.com.br

São Paulo

LULA E MALUF

A foto incorreta

Depois que Paulo Maluf pôs Lula de joelhos, na foto tirada no jardim de sua casa em São Paulo, o ex-presidente ainda debocha do povo: ao ser fotografado ao lado de Dilma Rousseff, riu às pampas e disse que esta, sim, era uma foto "ambientalmente correta". O que esperar de alguém que só pensa no poder e se lixa para nós?

ANNA C. M. D. DE CARVALHO

annacmeirelles@gmail.com

São Paulo

Leão desdentado

Sobre o editorial A vingança maligna de Maluf (Estado, 20/6, A3), o complemento do título poderia ser: "a genuflexão do leão que começa a perder os dentes".

JOÃO PAULO GARCIA

jotapege88@yahoo.com.br

São Paulo

Maluf lavrou um tento

E que tento! Para quem estava enfurnadinho, esquecido lá no cantão dele, essa foto trouxe a figura de volta às manchetes.

MARIA DE MELLO

nina.7mello@uol.com.br

São Paulo

RIO+20

Apenas boas intenções

A presidente Dilma, como não poderia deixar de ser, é igualzinha ao seu criador e mostrou isso ao discursar no encontro do G-20 no México. Falando sobre a Rio+20, estufou o peito para cantar vitória do Brasil na Conferência do Rio de Janeiro. Pergunto: Vitória em quê? Quais foram os resultados realmente efetivos? Os negociadores, depois de vários dias discutindo questões ambientais, só produziram algo que - trocado em miúdos - não passa de um relatório cheio de boas intenções a ser aprovado pelos chefes de Estado e governo presentes na cúpula. E estes assinarão simplesmente um termo de compromisso, como ocorreu na Rio 92 - e pouco ou nada foi de fato cumprido nesses 20 anos.

LAÉRCIO ZANNINI

arsene@uol.com.br

São Paulo

A diplomacia comemora

Comemorar o texto final da Rio+20 como "estupendo" não ficou bem para a diplomacia do Brasil. As declarações como "foi o acordo possível", do secretário-geral da Rio+20, ou "resultado sem ambições", dos representantes das ONGs, mostram a real qualidade do documento. Um acordo só pode ser comemorado depois que os signatários cumprem o que assinaram. Haja vista o Protocolo de Kyoto.

TOSHIO ICIZUCA

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

Fim da festa

O circo da Rio+20 começa a desmontar as barracas dentro do absolutamente esperado, e quem paga a conta é o povo de 193 países que enviaram seus mais inexpressivos porta-vozes de nada.

ARIOVALDO BATISTA

arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

Bem na foto

A Rio+20 foi um sucesso: as fotos saíram muito boas.

ROBERTO TWIASCHOR

rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

OXIMORO PICTÓRICO

A foto reunindo a "troica" Lula, Haddad e Maluf parece ter ferido a retina da deputada Erundina. Mesmo tendo suportado com bravura o pragmatismo da aliança bizarra, da qual tinha pleno conhecimento, diga-se de passagem, o "oxímoro pictórico" a fez reatar com sua biografia e ela desistiu de compor a chapa com o candidato do PT. No caso, uma foto valeu por toda a energia gasta para convencê-la a tentar ser vice. O pragmatismo "corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático", de acordo com o dicionário Houaiss, não vem do último fim de semana. Para ascender ao trono da França, Henrique IV, ao se converter ao catolicismo, se notabilizou pela frase: "Paris vaut bien une messe" - Paris vale uma missa. Erundina não é Henrique IV e São Paulo não é Paris, verdades das quais já era possível desconfiar. Sem contar que há um certo exagero ao se falar no PP do Paulo Maluf ou do PR do Valdemar Costa Neto, apesar da geleia geral ideológica que norteia nossos partidos políticos e serve para retratar papel dos seus líderes. Erundina não perdeu a tramontana, mesmo porque, no mínimo, continuará valendo, pelo menos, um voto. Mesmo com a notável descoberta de que "Lula passou dos limites" (oh, céus!), nada muda de forma dramática nesse palco que ainda não foi armado. O episódio serviu para dar um pouco de exposição ao candidato Haddad, alem do 1min e35segundos em nome dos quais a coerência foi encaminhada às urtigas.

Alexandre Solomon alexso@mansoft.com.br

São Paulo

*

CAIU A MÁSCARA

Mesmo não aceitando a vice-prefeitura, mas continuando nos bastidores apoiando Haddad, candidato do PT, Erundina, que foi enxotada, humilhada e menosprezada pelo PT, hoje dá as mãos ao candidato? Eles a expurgaram sem dó nem piedade e depois de mais de 20 anos descobrimos que sua pendenga com os petralhas não passou de briguinha de comadres e não o que supostamente se publicou a época: sua desilusão com os reais fundamentos do PT. Os "ideólogos socialistas petralhas" sempre estiveram de olho no que lhes proporcionaria o "capitalismo selvagem", principalmente engordado com dinheiro público. Essa realidade ela constatou, quando prefeita, convivendo diariamente com a cúpula petista, o que supostamente a levou a contestar o partido. Erundina candidata ou não, se igualou.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

ATO DE CORAGEM

Pelo menos nem tudo está perdido neste país. A deputada Luiza Erundina disse não a aliança tão promíscua entre o ex-presidente Lula e o sr. Paulo Maluf. Enfim, o deputado teve o seu momento de vingança: exigiu a presença do sr. Lula à sua casa. Isso, naturalmente, para compensar as acusações ofensivas feitas no passado, quando o sr. Lula era oposição. Não esquecemos, apesar dos anos e das mudanças do antigo para o novo PT. Quiséramos que outros parlamentares tivessem a mesma coragem!

Odiléa Mignon cardosomignon@gmail.com

Rio de Janeiro

*

O VERDADEIRO CANDIDATO

De toda essa bagunça que Lula provocou, em um fato ele acertou - sem querer - o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo ficou mais conhecido pelo eleitorado.

Olympio F.A. Cintra Netto ofacnt@yahoo.com.br

São Paulo

*

ERUNDINA X MALUF

Depois de 40 anos de serviço público, ainda não sei se o pior para os governados é um gestor competente, mas mal-intencionado, ou um gestor bem-intencionado, mas incompetente para o seu cargo. Evidentemente o ideal é o gestor competente e bem-intencionado. No caso do Maluf, embora conste que ele foi um dos precursores do caixa dois, na parte gestora ele dá de sete a zero na Erundina, e de pelo menos cinco a zero em governantes como Serra e Alckmin. Quanto ao caixa dois, infelizmente hoje ele está quase que "institucionalizado". Só não é previsto em lei. Porém, como do ponto de vista moral ser honesto não é um direito, mas sim uma importante obrigação moral, se Deus quiser, o povo brasileiro um dia vai saber escolher candidatos competentes e bem-intencionados para os honrosos cargos de governantes desse País. Existem muitos, é só ter bons critérios para saber escolher.

Luiz Antônio da Silva lastucchi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

HONESTIDADE E SIMPLICIDADE

Existem sim, políticos com vergonha na cara, ética, coerência e honestidade! A ex-prefeita de São Paulo, Luiz Erundina, deputada federal pelo PSB é uma dessas pessoas . É, estarrecedor para dizer o mínimo, o encontro entre o ex-presidente Lula com o ex-governador de São Paulo, o deputado federal Paulo Salim Maluf. A cena de Lula junto com Maluf em sua mansão em Higienópolis (em nome do apoio do Partido Progressista ao seu afilhado político Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores na disputa pela mais importante prefeitura do País, a da capital paulista) a cena de Lula com Maluf foi o assunto mais comentado nas redes sociais, foi manchete em quase todos os jornais do País e dos teles jornais nos canais de TV, a cena chega a ser constrangedora para os poucos petistas que ainda tem um pingo de vergonha na cara. Se ainda fosse vivo, Freud não teria previsto o encontro depois de tudo que foi dito de ambas as partes, por Lula, pela senadora Marta Suplicy e pelos petistas mais importantes do partido nos últimos 20 anos sobre o Sr. Paulo Maluf. Sobre sua administração como prefeito, e governador de São Paulo, mais especialmente sobre os quatro anos da administração do apadrinhado e ex-secretário no governo Maluf, o ex-prefeito Celso Pitta. A quem o próprio Maluf afirmou para os quatro cantos que "se Pitta não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim". Só lembrando aos menos avisados, que a situação do sr. Paulo Maluf não é nada confortável, para campanha do candidato petista Fernando Haddad. Por várias questões, "se Maluf embarcar hoje para qualquer país a passeio ou por qualquer outra questão", será preso imediatamente pela Interpol logo que desembarcar do avião. Prova disso foi a atitude coerente tomada pela deputada federal Luiz Erundina pelo (PSB-SP), até então, havia sido confirmada como vice de Haddad. Mas que logo que tomou conhecimento da bola fora protagonizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indo até a casa de Paulo Maluf para obter seu apoio e do PP a candidatura de Haddad, Erundina coerente como sempre com sua biografia de pessoa ética e honesta abandonou o barco, e não será mais a vice de Haddad, nem que Lula da Silva reze mil pai nosso e mil ave marias aos céus. Essa sim, continua sendo uma mulher de fibra, de caráter e que merece todo o respeito de todos os paulistas e paulistanos, mesmo que não tenha nascido em São Paulo, mas que sempre soube trabalhar e respeitar como ninguém essa cidade. Essa sim é uma nordestina porreta e arretada de caráter ilibado. Aceite meus parabéns por sua atitude digna, acredito que como eu outros milhares de eleitores que não se vendem por nada acharam a sua atitude coerente. Meus pêsames sr. Lula da Silva, agora você mostra sua verdadeira cara e caráter de homem que se diz do povão. Para aqueles que ainda não acordaram do sono em berço esplêndido, e querem conhecer mais sobre os homens que governam e governaram essa Nação, um Leão adormecido, mas que a qualquer hora vai acordar para a salvação de seu povo !

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

*

‘BABY PREFEITO’

Sinceramente, nunca fui petista e jamais serei. No entanto, parabenizo as duas únicas mulheres que mesmo sendo, ousaram contrariar o "todo poderoso" Lula. E, em se tratando de apadrinhados, o que seria da cidade de São Paulo com um baby prefeito que se sujeita a ser recheio de lanche da tarde?

Maria Inês Teixeira de Mendonça migmendonca1@gmail.com

São Paulo

*

ÉTICA E FALTA DE ÉTICA

Enquanto a deputada Erundina tem ética política, e se mostrou coerente a ela quando renunciou à vice-prefeitura de São Paulo por conta do conluio de Lula com Maluf, o ministro Gilberto Carvalho dá entrevista à Folha de São Paulo desprezando qualquer sentimento ético-político, sobre o "acordo" do PT com o PP, disse que não entrou dinheiro, desta vez, foi apenas troca de cargo. Suas palavras: "Houve troca (de cargo) como tem havido em qualquer negociação. Não houve dinheiro". Como se percebe, a memória do seu Gilberto o traiu de forma irreversível. Tal declaração, espontânea, permite ao intérprete concluir que o normal nas negociações políticas do PT é sempre envolver dinheiro. E o pior, o nosso dinheiro! Acorda Brasil!

Carlos Benedito Pereira da Silva advcpereira@ig.com.br

Rio Claro

*

QUE FALEM DE MIM

Lulla comemora repercussão de foto com Maluf. Disse: "Pior seria se não houvesse repercussão". Tudo bem que o ex-presidente Lulla nunca teve senso de medida, mas agora anda extrapolando. Ele deve estar sofrendo de metástase cerebral de tanta sandice que vem vomitando há dez longos anos.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

UMA FOTO É UMA FOTO...

Para Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, que disse que Lula não poder ser responsabilizado sozinho pelo episódio de sua foto com Maluf (e desde quando Lula se reporta a alguém?) , eu respondo que é inútil os petistas quererem tapar o sol com a peneira, pois a este respeito algum poeta já diria : Uma foto é uma foto, é uma foto, é uma foto...Ou ainda: Havia uma foto no caminho de Lula...No caminho de Lula havia uma foto...

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

FOTO ANTOLÓGICA

A fotografia estampada na 1.ª página do Estadão do dia 19/6 é antológica. Os corruptos encontram-se na alcova do procurado pela Interpol. O local ideal para essa dupla seria no presídio da papuda no Distrito Federal.

Edward Brunieri patricia@epimaster.com.br

São Paulo

*

SEMELHANTES

Nesta discussão toda sobre o apoio de Paulo Maluf ao candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, com a total anuência de Lula, não há muito que analisar. Quando muitos dizem que o PT se conspurcou é porque não se deram conta, ou não querem admitir, que não há nenhuma diferença entre os dois. Ou qual seria a diferença de um partido que se enrolou em tantos processos de corrupção como o do mensalão, o caso dos aloprados, o do dinheiro na cueca, a incrível compra do Panamericano e tantos outros escândalos e os "malfeitos" de Maluf ? Onde está a pureza e a ética deste partido ? Qual a diferença entre ter dólares ilegais na cueca ou em banco de Miami para pagar Duda Mendonça e dólares ilegais nas ilhas Jersey ? A única diferença é que Maluf há tempos é tratado como detestável e corrupto e Lula como grande político e herói. Para mim não há diferença nenhuma e para falar a verdade, acho até que combinam muito bem.

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

*

ESTAMOS FARTOS DE TANTA PICARETAGEM

Vejam os senhores o que disse Lula de Paulo Maluf durante a campanha das Diretas Já : "O símbolo da pouca vergonha nacional, Paulo Maluf, está dizendo que quer ser presidente da República. Daremos a própria vida para impedir que isso aconteça". Agora atentem para o que Maluf disse durante os poucos dias de sua passagem pela prisão por formação de quadrilha, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas: "Se Lula quiser realmente começar a prender os culpados, que comece por Brasília. Tenho certeza de que o numero de presos dará a volta no quarteirão e a maioria vai ser do partido dele, o PT". E agora? Quem vai ser o louco para apostar na aliança dos dois? Cheguei a conclusão que nós brasileiros precisamos mandá-los passear na Sibéria e sem direito a passagem de volta. Estamos fartos de tanta picaretagem.

Leônidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

*

O MAIOR PELEGO DE TODOS OS TEMPOS

Lula como grande pelego que é,sempre foi e sempre será, tinha mesmo de ser fã de um grande empresário ainda mais que este empresário é político e como ele sabe negar como poucos, não sei, não vi nada, a conta não é minha, os dois são iguais em tudo, apenas de origens distintas, um já nasceu rico e o outro nasceu pobre, mas já está milionário e o apego ao dinheiro público fácil uniu os dois nesta eleição. Deve facilitar muito ao Serra em sua campanha, basta mostrar os debates entre eles nas eleições passadas em que Lula afirmava que Maluf era ladrão, não é memória do povo não, está registrado no Google para quem quiser ver, incrível onde a falta de ética, e vergonha na cara pode levar uma pessoa, e pensar que o Brasil esteve nas mãos deste cidadão e que ainda está indiretamente. A oposição cambaleante agradece!

José Mendes josemendesca@ig.com.br

Votorantim

*

VERGONHA NA CARA

Com certeza Lula e Maluf leram a coluna Notas & Informações

(Estadão 20/06) com o título A Vingança Maligna De Maluf,

acerca do arranjo político que fizeram. Arrisco dizer que ambos,

se tiverem um pouquinho de vergonha na cara, devem ter ficado bastante constrangidos. Ou não!

José Marques seuqram.esoj@bol.com.br

São Paulo

*

PONTO DE VISTA

É incrível a quantidade de sandices que as eternas "cassandras" escrevem contra Paulo Maluf. Minoria inexpressiva, sem passado, presente ou futuro. Por acreditar que a abertura democrática do então presidente Figueiredo era para valer, Maluf surgiu em cena como presidenciável. O povão conhece a imagem humana de Maluf. Brasileiro de alma brasileira. Com defeitos e virtudes. Simples, organizado, operoso, inteligente, leal. Amigo dos que sofrem. Mesmo injuriado como agora, por unir-se a Lula com Haddad, não revida a quem lhe joga as patas. Maluf segue os conselhos de Amador Aguiar, "só o trabalho constrói". Maluf é político com preferências claras e sem nenhum método aparente para dissimular o que pensa. Lula, por sua vez, também do ramo e mais do que esfolado com os obstáculos e desafios da vida e da política, sabe que o paulistano não esquece o esforço administrativo de Maluf como prefeito e como governador. Não existe em São Paulo, em nenhum município, rua ou esquina que não tenha recebido uma obra, um melhoramento, do governo Paulo Maluf.

Vicente Limongi Netto limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

RESULTADO INFALÍVEL

Mensaleiros + aloprados + Lula + Paulo Maluf = Corruptaria petista!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

*

PREFEITURA DE SÂO PAULO

São Paulo sem Paulo Maluf!

José Serra prefeito.

JS ÐECOL decoljs@globo.com

São Paulo

*

INCLASSIFICÁVEL

Seria preciso criar uma palavra nova e suficientemente repugnante para definir o tamanho da sujeira que foi esse arranjo

político firmado entre Lula e Maluf.

José Marques seuqram.esoj@bol.com.br

São Paulo

*

FOTO PEDAGÓGICA

Na quinta-feira, nos jornais Lula e Dilma sorriam em foto "ambientalmente correta" - como ele , querendo fazer ironia, define . Lula, você vai precisar de muito mais que ironia para se confrontar com o estrago que você mesmo causou apenas por se achar "acima de todas as coisas". Porque consertar o estrago não dá, afinal uma foto vale mais que mil palavras...e o que esta foto diz é aquilo em que sempre acreditei: que os petistas usam de qualquer meio lícito ou não para chegar a seus fins. Providencialmente a denúncia contra os aloprados acabou de ser aceita e este caso é emblemático : mostra como o PT encara uma campanha eleitoral, é uma rinha de galos, um vale-tudo. Por isso, acredito que esta foto é, antes de mais nada, pedagógica, pois com ela até os analfabetos serão capazes de entender como funciona a cabeça de Lula e os seus valores. Sorria para a foto, Lula, diga xisssss!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

O QUE IMPORTA É EXPOR HADDAD

O escárnio de Lula debochando junto à Dilma de sua derrapada pela foto dele com Maluf nos jardins da casa do antigo "filhote da ditadura" nos mostra que nada atinge aquele que se julga o irrepreensível. A turba dos "petralhas" está envergonhada tentando explicar o inexplicável, mas o Lulla, o todo poderoso, tenta tirar vantagem até de suas incongruências. O que importa é expor Haddad, seu afilhado da hora custe o que custar, não importa quais os meios utilizados.

Leila E. Leitão

São Paulo

*

RESPEITABILIDE

Brio, amor próprio , caráter , respeito , consideração e mais que tudo falta de educação social , faltou ao ex-presidente , ao comentar sobre a foto que registrou sua submissão política e pessoal , feita nos jardins da residência do seu tradicional e arqui-inimigo político . Ao dizer que a foto teve boa repercussão ... "pior se não a tivesse ocorrido" denota desfaçatez e o reconhecimento de uma falha gritante , coisa somente admissível quando o objetivo é não perder prestígio.

Seria o mesmo que um meliante ao ser preso , e ,quando transportado no camburão policial , dissesse que a prisão era o de menos. Pois, o mais importante, fora o veiculo ser importado . Só alguém desprovido dos adjetivos enumerados poderia usar de golpes tais, para achincalhar mais a classe política brasileira . E , pior , quando um ex-presidente desce da sua alta patente e transforma-se em simples cabo eleitoral . Alguém poderá dizer o que é respeitabilidade?

Alberto Caruso albertocaruso@uol.com.br

São Paulo

*

ATO REPUGNANTE

Como simpatizante do Partido Progressista, repudio veementemente o ato indecoroso do senhor Paulo Maluf que se deixou fotografar apertando a mão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defensor convicto da corrupção perpetrada pelos sanguessugas e mensaleiros durante o seu governo

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

*

MORAL PARA CRITICAR LULA

Depois que os petistas consagraram o Lula como um deus e ele aceitou essa condição, os comportamentos que vêm demonstrando confirmam como perderam quaisquer compromissos com o bom senso! A tal ponto, que José Dirceu, em seu blog, disse que o Serra não teria moral para fazer qualquer crítica ao Lula. Mas uma coisa ele esqueceu: o povo tem!

Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

*

O FILHO DAS TREVAS

Se eu escrevesse um livro sobre a vida de Lula, não saberia dizer bem sobre o que,embora assunto não falte,mas,o título sem dúvida seria:Lula, o filho das trevas.

Nelson Mendes nelsonmendes2009@bol.com.br

São Bernardo do Campo

*

SEM ASSESSORIA

Essas últimas "mancadas" de Lula deixam claro que ele não é aquilo tudo que diziam em matéria de esperteza. O problema é também falta de assessoria, que era abundante em seus tempos de Planalto. No meio daquele séquito todo, sempre havia um ou outro cérebro pensante. Isolado aqui em São Paulo, parece que só restaram alguns "aloprados" para aconselhá-lo. Ele que se cuide, ou vai acabar ganhando uma coleção de agasalhos de alguma grife, a exemplo de seu ídolo Fidel.

Nestor Rodrigues Pereira Filho rodrigues-nestor@ig.com.br

São Paulo

*

CHALITA E SEUS MESTRADOS

A linha reta é o menor caminho entre dois pontos, então para quê complicar? Por causa disso é que Gabriel Chalita, ex-secretário estadual da Educação e pré-candidato a prefeito de São Paulo (PMDB) concluiu dois mestrados pela PUC-SP, usando teses praticamente idênticas , um mestrado em Ciências Sociais, defendido em 1994, e o outro em Direito, ocorrido três anos depois. Conforme esclareceu a Folha de São Paulo, Chalita plagiou as duas teses que defendeu nessas duas especialidades. Sendo que na segunda, mudou apenas uns tantos parágrafos da primeira. O nome que se dá a isso é autoplágio, conduta considerada antiética no meio acadêmico e de acordo com a matéria publicada, há cursos da própria PUC que preveem que a identificação do autoplágio deverá levar à imediata reprovação do aluno. Fico me perguntando,caso vença as eleições, Chalita vai conduzir a cidade de São Paulo buscando inspiração nos seus livros de autoajuda?

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

‘NÃO É BOM PARA AMBAS AS PARTES...’

O "personagem" Celso Russomano nasceu de uma tragédia pessoal, quando sua esposa morreu por mal-atendimento num hospital e ele pôs a boca no trombone perante a mídia. No que fez muito bem. Dali nasceu seu jeito de ganhar a vida atuando junto à população, fazendo a defesa dos consumidores. Dali nasceu também seu bordão: se é bom para ambas as partes... Com certeza foi um processo natural para Russomano o fato de ter aliado a profissão com a política. E eu deduzo que Russomano esteve sempre apoiado na lei do código dos consumidores para proteger os que agora também podem vir a ser seus eleitores e que sempre tenha pautado sua vida na ética e no estrito cumprimento da lei também. Pois não é que hoje fiquei sabendo que Russomano tornou-se réu por falsidade ideológica no Supremo Tribunal Federal, acusado pelo Ministério Público de ter simulado um contrato para mudar seu domicílio eleitoral em 1999, para poder concorrer à Prefeitura de Santo André em 2000? Coisa mais feia ! Mas isso veio numa boa hora para alertar os eleitores que querem faxinar o ambiente político, pois eleger o candidato Celso Russomano para prefeito de São Paulo em 2012, decididamente, não é bom para a cidade e nem para a população, e se não é bom para ambas as partes...

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

REFORMA SALARIAL

As reformas administrativas dos governos Lula e FHC ,que impunham o teto salarial dos servidores, foram para o brejo. A Comissão da Câmara com ligeireza, aprovou a proposta de emenda constitucional que acaba como teto salarial dos servidores públicos nas três esferas de governo. Podemos nos preparar, pois, se aprovada essa indecorosa proposta pelo Congresso, uma verdadeira enxurrada de aumentos salariais poderão nos sacrificar ainda mais, em razão do efeito cascata. Os nobres parlamentares são ágeis quando o assunto agasalha seus interesses. Pagamos pesados impostos para um retorno cada vez mais pífio para o atendimento das carências sociais. Indignante!

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

*

FARRA DOS SALÁRIOS

A comissão da Câmara acaba de aprovar e legalizar o que já vinha sendo feito de forma ilegal a "farra dos salários".Acabando com tetos salariais no país dos servidores públicos em geral, não só da União mas também dos Estados e Municípios. Dando ao Congresso amplo, geral e irrestrito poder de definir os limites pela maneira que mais lhe convier. É o PT trabalhando por você, vamos continuar elegendo-os até a degradação final do País !

Angelo Tonelli Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

*

FIM DO TETO SALARIAL

Lamentável que Comissão da Câmara dos Deputados tenha aprovado proposta que extingue o teto constitucional para os salários do funcionalismo público. Seria um tremendo retrocesso se acabasse o teto constitucional e não houvesse limitação para os vencimentos pagos aos funcionários públicos. Se o atual teto já é burlado e desrespeitado através de 1001 auxílios e vantagens, imaginem o que aconteceria sem o teto. O Brasil não pode ser refém de interesses corporativistas e dos supersalários de servidores públicos, que recebem salários muito acima dos pagos pelo mercado, num verdadeiro roubo praticado contra os cidadãos e os cofres públicos.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

ATÉ QUANDO VÃO ABUSAR DE NOSSA PACIÊNCIA?

Comissão da Câmara aprovou projeto que acaba com o teto

salarial dos servidores públicos (21/6-A4). A distância entre

o salário mínimo vigente e o maior salário do serviço público

é muito grande. Entre um e outro fica maior ainda quando

adicionados os penduricalhos inventados, principalmente,

pelos políticos, adeptos de levar vantagem em tudo. Assim, temos muitos vivendo na miséria e uns poucos nababos se refestelando com tudo de bom que existe. Isso sem falar nos "por fora" ou "por baixo do pano". Até quando esses "insensíveis" continuarão abusando de nossa paciência?

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

*

E AFESTA CONTINUA...

O povo brasileiro não reage e a farra (dos salários) continua.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

*

HAJA IMPOSTO PARA PAGAR TUDO ISSO

Noticias de Brasília dão conta que os deputados federais já aprovaram em votação simbólica em comissão especial, uma proposta de emenda constitucional (PEC) que vincula os salários dos parlamentares aos salários dos ministros dos Supremo Tribunal Federal (STF). Como a proposta de aumento para os ministros do STF - R$ 26.700,00 para R$ 32.147,00 - , já tramita na Câmara, o teto do funcionalismo publico não mais será respeitado , pois o teto dos servidores são os salários dos ministros do STF. Essa articulação em andamento e que deverá ser votada pelo Senado, resultará em reajustes em série para o Judiciário, Legislativo e Executivo, e segundo os consultores de plantão, a presidente Dilma não poderá vetar, mesmo se não houver previsão orçamentária. Em suma, se a foto do ex-presidente Lula e Paulo Maluf nos jornais causou certa perplexidade à sociedade brasileira, o que dizer da trama parlamentar em andamento e que irá refletir também nos Estados e Municípios ? Haja impostos para a população cobrir essa farra com o dinheiro público !

Edgard Gobbi edgardgobbi@gmail.com

Campinas

*

VERGONHA

O Congresso Nacional não tem vergonha ao aprovar seus salários sem limite. Talvez tenham medo de serem seus representantes impedidos se o STF achar uma maneira legal de impedi-los, de preferência para sempre. Os cidadãos honestos, grande maioria no País, aplaudiriam.

Eduardo Nuno Ferreira de Sousa eduardonuno@uol.com.br

São Paulo

*

O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM LULA?

A desesperada e ao mesmo tempo patética postura do ex-presidente Lula para se manter na crista da onda midiática,com posturas inusitadas como a aliança com Maluf e surgir na Rio+20 como se ainda fosse o mandatário do País, apesar de sua delicada recuperação de saúde,é emblemática. Prova tais comportamentos que talvez a tese já levantada por jornalistas, que os remédios que vem tomando para controlar o câncer que o acometeu, tenham alterado o seu "feeling" político que sempre foi o seu forte.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

*

NADA MUDOU

Como portador de câncer, pensei que o ex-presidente após a doença se tornaria uma pessoa melhor e perderia os seguintes problemas de personalidade: rancor;distorcer a realidade para obter alguma vantagem; unir-se a tudo que há de pior na política, no empresariado, na intelectualidade, etc., para alcançar seus objetivos e do partido; criar divergências entre as elites que hoje ele e faz parte, brancos, negros, índios, nordestinos, nortistas,sulistas, pobres,ricos etc. em troca de votos; negar os fatos, procurar sempre distorcer a realidade quando lhe trará alguma vantagem; procurar prejudicar quem por qualquer problema considerar seu inimigo. Lula esqueça nosso Estado. Não precisamos de sua intervenção, que na maior parte das vezes foi negativa. Procure ajudar os portadores de câncer que não tem o mínimo apoio, morrem nas filas e recebem tratamento de segunda classe.

Ferdinando Perrella fperrella@hotmail.com

São Paulo

*

PLANOS DE SAÚDE

A população quando pode, paga para possuir um plano de saúde básico e mínimo necessário para não depender do SUS, esse vergonhoso sistema que esse governo corrupto, sujo e desonesto nós oferece. Porém, para eles, nós pagamos altíssimos preços para que os mesmos sejam atendidos em hospitais de alto padrão como o Sírio Libanês, com toda mordomia possível. Onde só o plano de saúde dos senadores nos custou a bagatela de R$ 98 milhões em 2010.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

*

FALTA CORAGEM PARA VOSSAS EXCELÊNCIAS?

Enquanto os senhores juristas do Senado criam propostas de primeira necessidade como legalizar o plantio, o porte e uso de drogas em público, liberação total do aborto, excluir a corrupção do rol dos crimes hediondos e transformar abuso de animais em crime com pena de até quatro anos de prisão, enquanto um menor de idade homicida cumpre no máximo três anos, e as forças policiais estão empenhadíssimas em prender cidadãos violentos e de alta periculosidade nas tais das "blitz" da lei seca, o cidadão comum pagador de impostos continua sendo agredido, aterrorizado, assaltado, sequestrado, caçado e assassinado pelas ruas, restaurantes, shoppings, cinemas, caixas eletrônicos e em suas próprias casas por marginais homicidas e impunes que portam fuzis, pistolas militares, metralhadoras, granadas, dinamite, coletes à prova de bala e até carros disfarçados como viaturas policiais. Onde estão as propostas sobre maioridade penal, pena de morte para latrocínio e homicídio torpe, prisão perpétua para corruptos? Estão faltando homens comprometidos com a lei e a ordem nesse País. Falta coragem para vossas excelências? Façam um referendo popular sobre esses temas e conheçam os verdadeiros anseios da população brasileira que não aguenta mais a desordem, a insegurança, a impunidade e a violência sem limites que assolam este País "como nunca antes na história".

Mario A. Pereira de Barros marioweb@gmail.com

São Paulo

*

COISA DE ÍNDIO

Índio não paga imposto, não tem dinheiro. Quem está pagando a viagem de 230 indígenas e suas estadias? Querem energia elétrica, picapes com tração nas quatro rodas, combustível, mas dificultam a construção de hidroelétricas.

Antonio C. F. Rainho caipiramoderno@ibest.com.br

São Paulo