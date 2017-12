Absurdo?!

"É um absurdo que se produza uma nova investigação sobre esse tema, envolvendo o presidente Lula. Esse tema foi investigado à exaustão", disse o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), ao lembrar que 25 réus foram condenados pelo Supremo Tribunal (10/1, A4). "Além disso, houve uma CPI e todas as pessoas investigadas tiveram suas vidas devassadas. Qualquer tentativa de envolver o presidente Lula nisso não tem cabimento." Pois é, todas as pessoas investigadas tiveram a vida devassada, mas nem todas foram investigadas. E uma das não investigadas é o sr. Lula da Silva, chegado a todos os envolvidos e sem que se investigue absolutamente nada a esse respeito. Bastou ele dizer que não sabia de nada e nada se apura? Se formos às cadeias, todos se dizem inocentes ou envolvidos em algo que desconheciam. Mas estão reclusos! Senão, fica a pergunta do poeta: "Polícia, pra que polícia?".

JOSÉ JORGE RIBEIRO DA SILVA

jjribeiros@yahoo.com.br

Campinas

Por que é um "absurdo" investigar o Lula? Se, de acordo com a Constituição federal, "todos são iguais perante a lei" e se seus amigos, companheiros e auxiliares foram investigados e condenados, tem mais é que ser investigado. Quem não deve não teme!

RAFAEL ANTÔNIO SAULLO

rsaullo@me.com

Passa Quatro (MG)

Se está provada a existência do mensalão, se o mensalão tinha a contrapartida de beneficiar os projetos de Lula, se petistas bem a próximos de Lula foram condenados, é realmente "um absurdo" que ele seja investigado? Mais absurda não é a afirmação do deputado Marco Maia, que, como outros petistas, teima em ofender a nossa inteligência?

ODILON OTÁVIO DOS SANTOS

Marília

Absurdo é que um metalúrgico que chegou a presidente, acusado pelo articulador do mensalão, tenha de se esconder do seu povo. Isso, sim, é absurdo, pois quem não deve...

GILBERTO DIB

gilberto@dib.com.br

São Paulo

Lula é Deus?

Quer dizer que o PT reagiu com veemência à decisão da Procuradoria-Geral da República de mandar investigar as acusações de Marcos Valério Fernandes de Souza contra Luiz Inácio Lula da Silva? Por acaso Lula é Deus, está livre de cometer impropérios? Se Marcos Valério acusa, deve ter seus motivos. E se rastros foram deixados, chegou a hora de mostrá-los. O acusado Lula que se defenda, afinal, quem não deve não treme. A bem da verdade, quem deveria estar indignado com essa sórdida corrupção são todos os brasileiros pagadores dos impostos mais caros do mundo, que financiam a vida boa da quadrilha que quer estar acima da lei. A lei tem de ser usada sem dó nem piedade, quem corrompe e se deixa corromper sabe das consequências, mas acredita piamente na impunidade que grassa neste país. É esperar pra ver. A sociedade já foi tolerante demais. O STF deu um basta, resta aos cidadãos fazerem sua parte não elegendo picaretas.

IZABEL AVALLONE

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

Medo da verdade

O povo quer saber, Marco Maia! Por que todo esse medo? É medo da verdade?

ISAEL COLEONE

isael.coleone@gmail.com

Indaiatuba

Blocos nas ruas

Como não podemos mais contar com a UNE, que foi comprada pelo PT, o povo que gosta de formar blocos carnavalescos poderia aproveitar a oportunidade e sair às ruas com faixas pedindo ao Ministério Público Federal que realmente investigue Lula e sua quadrilha. Precisamos acabar com o poder do PT, que está levando o País à ruína.

M. APARECIDA NOVAES DROZD

tidadrozd@terra.com.br

Jundiaí

Gênesis

Para investigar Lulla, que se comece pelo sindicato.

A. FERNANDES

standyball@hotmail.com

São Paulo

GOVERNO DILMA

Brasil apagado

Com os sucessivos apagões de norte a sul e a ameaça de crise energética, que o governo insiste em negar, deve voltar às paradas de sucesso a famosa marchinha de carnaval Vaga-lume, de 1954, com o refrão alterado para: "País que nos seduz/ De dia falta água/ De noite falta luz". Se liga, Brasil!

J. S. DECOL

decoljs@globo.com

São Paulo

Energia elétrica

Finalmente, alguém sabe dizer o que vai acontecer com nossa energia elétrica em 2013? Vai ou não vai haver racionamento? O preço da energia elétrica vai baixar ou subir? Segundo a presidente, que já foi ministra de Minas e Energia, não há hipótese de apagão e o preço vai baixar 20% neste início de ano. (De quebra, ainda sugeriu que ríssemos dos raios.) Já o atual ministro de Minas e Energia afirmou que não haverá racionamento de modo nenhum, mas logo depois declarou que não há como fugir do racionamento e, além disso, o preço vai subir muito pouco, em torno de 1%, em vez de baixar os 20% prometidos pela presidente. Há quem diga também que, do jeito que as coisas andam, é mais provável haver racionamento, com apagões e alta de preços. De minha parte, acredito não ser bom rir dos raios.

MÁRIO IVAN ARAÚJO BEZERRA

marioivan@terra.com.br

João Pessoa

Não se entendem

Como cada um fala uma coisa e não se entendem sobre o racionamento de energia, se vai aumentar ou baixar a conta de luz, pode-se esperar sempre o pior dessa gente incompetente que caiu de paraquedas no governo. Eles não têm currículo de bons administradores, não teriam sucesso nem em lojas de bugigangas de 1,99.

JOSÉ MENDES

josemendesca@ig.com.br

Votorantim

Racionamento

A volta do receio de racionamento fez-me lembrar minha juventude, quando a velha Light, decerto para cobrir seus investimentos, estimulava o uso da energia elétrica com anúncios nos bondes: "A boa luz é a vida de seus olhos".

FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO

fabionyube@visualbyte.com.br

São Paulo

Falta de chuva & apagão

Vamos gargalhar! Do jeito que está a coisa, a presidente e o PT-PMDB vão dizer que São Pedro está trabalhando para a oposição.

NELSON PIFFER JUNIOR

pifferjr86@gmail.com

São Paulo

INVESTIGAÇÃO PROIBIDA

Desarvorado, o PT envereda por derrapagem lógica na maioria de suas intervenções políticas. Dizer que é “absurdo” investigar o ex-presidente Lula é erigir um cidadão, malgrado ex-presidente da República, ao patamar ideológico e falso – o dos que se encontram acima que qualquer suspeita. Essa altitude inalcançável não abriga nem mesmo o papa. Por outro lado, a coerência dos inocentes aponta no sentido de abrir-se a qualquer investigação, porquanto, como faz o PT, o resultado é antípoda: cimentam-se todas as suposições de culpa. Não se investigam sujeitos: investiga-se a verdade de fatos, que estará, a seu cabo, relacionada ou não a determinadas pessoas. Restringir a atividade precípua do Ministério Público, impedindo-o de procurar a veracidade de circunstâncias ligadas a governantes, pode não ser admitido na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, na Síria, no Irã e assemelhados. Os Estados Unidos já disseram que não é assim, quando das investigações sobre o Watergate, que envolveu um presidente no exercício do cargo e que acabou perdendo-o.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

ÍDOLOS DE BARRO

Sob a lógica do PT, investigar Lula é absurdo, uma manobra sórdida. Já sob a ótica de milhões de brasileiros honestos, que não toleram nenhum tipo complacência com o desvio de dinheiro público, não investigar alguém sobre quem recaem fortes indícios de tolerância com a corrupção e o enriquecimento ilícito trata-se de uma aberração típica de quem se julga imortal e inimputável. Acima da lei, só Deus mesmo. O todo poderoso Hugo Chávez, exemplo hoje moribundo, que o diga.

Amâncio Lobo Amanciolobo@uol.com.br

São Paulo

*

DITADO POPULAR

Todos somos iguais perante a lei (pelo menos é o que reza a Constituição) e não há absurdo nenhum em um cidadão ser investigado quando existem denúncias contra ele. Tivessem o sr. Luiz Inácio e seu partido essa noção de cidadania e respeito às leis, ao Brasil e a seu povo, bem como a certeza de sua lisura, pediriam, eles próprios que houvesse a investigação. E se declarariam à disposição para os devidos esclarecimentos. Mesmo porque quem não deve não teme.

Doca Ramos Mello ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

*

ARROGÂNCIA

Mais uma manifestação de arrogância do PT ao chamar de “absurda” a possibilidade de investigação do ex-presidente Lula. Como sempre, o partido considera-se acima da lei e vítima de manobras políticas. Coitadinho! Não existe no planeta ninguém que seja intocável pela justiça e Lula não será o primeiro. Quem não deve não teme!

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

*

LULA SUMIU?

O PT está dizendo que investigar Lula é “absurdo”. Por que será? Até já preparam “ato” em defesa do mesmo. E ruim, hein. Pelo visto, o que o Marcos Valério confidenciou ao procurador-geral é mais grave do que imaginávamos, e dizem que não falou tudo... E tem muita gente que ainda precisa da delação premiada, então vem mais “encrenca” por aí. Agora fica a dúvida: o Lula sumiu ou sumiram com ele?

Maria Teresa Amaral mteresa0409@2me.com.br

São Paulo

*

ESCAFEDEU-SE

Lula desapareceu do cenário brasileiro, onde estaria? Algo errado no ar ou estaria em Cuba fazendo “sala” e dando uma força na recuperação do grande amigo Chávez? As más línguas dizem que está procurando local para a sua mudança de país, Cuba ou Venezuela? Enquanto os seus fiéi$ amigo$ estão preocupados por razões óbvias. O Marcos Valério já falou alguma coisa, o Paulo Vieira, a Rosemary Noronha, ambos implicados na Operação Porto Seguro, e o Cachoeira ainda nem abriram o bico. Pelo visto vem chumbo gro$$o... É melhor continuar no anonimato e bem distante.

Luiz Dias lfd.silva@2me.com.br

São Paulo

*

AS AMIZADES DE LULA

Notícia dando conta que desde a virada do ano, Lula está hospedado na casa do bilionário José Seripieri Júnior, controlador da Qualicorp não deve surpreender ninguém, pois Lula soube agradar empresários e hoje colhe os frutos de tanta bondade. A Qualicorp é líder nacional em planos de saúde para categorias profissionais, viabilizados em parceria com mais de 400 entidades de classe em todo o Brasil. Está explicado agora por que os brasileiros pagam tão caro para ter um plano de saúde e são feitos de bobos quando precisam agendar uma consulta, exames mais elaborados e cirurgias? O bilionário da Qualicorp é assim com o homem, o que significa que está afinadíssimo com o governo Dilma também. Mais uma vez o cidadão paga valores estratosféricos para os planos de saúde e recebe de volta serviços chinfrins. Depois dessa amizade tão sólida, os pagadores de planos de saúde que se sentirem prejudicados vão reclamar para quem mesmo? Brasil, um país de tolos!

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

LÓGICA IRREFUTÁVEL

Lula, não se esconda atrás do silêncio, declare-se! A lógica cruel diz que de duas uma: ou você foi traído pelos condenados do mensalão; ou você traiu todos os brasileiros.

Filippo Pardini filippo@pardini.net

São Paulo

*

A LEI PARA OS PETISTAS

Noticia o Estadão que o PT entende como absurda a investigação sobre Lula, a ser realizada pelo MPF, e tendo como referência e objeto os dinheiros do mensalão que poderiam ter sido usados pelo ex-presidente. Aliás, quando se trata de aplicação da lei aos petistas, entendem eles que não existe cabimento, porque seus atos são sempre corretos e revestidos de legalidade. Assim o PT chegou até a atual situação de declarar plena impunidade, quando, há muitos anos atrás, pregava a moralidade e a aplicação das regras éticas, e da lei como instrumento de sua observação. É claro que falavam sempre para os outros. Porque, para seus líderes, sempre houve justificativas inaceitáveis e não convincentes com relação a malfeitos. Entretanto, na atualidade, os integrantes do PT devem entender que possuem dom divino, concedido pelo Deus Lula. E este, por sua vez, por ser o Deus para Marta Suplicy, não está nunca sujeito a investigações ou eventuais punições. Imaginem se este partido conseguir a hegemonia tão desejada e almejada?

José Carlos de C. Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

*

QUE BICHO MORDEU LULA?

Durante muito tempo ninguém, nem mesmo seus piores inimigos, ousava levantar um comentário desairoso que fosse contra Lula, pois corria solto o conceito de que num deus não se pode bater... Porém, depois da divulgação do caso Rosemary e suas altas “petecagens” na Operação Porto Seguro, ficou claro que Lula não só não é mais deus, como também não goza mais de foro privilegiado. Portanto, os petistas não podem mais pretender manter Lula num pedestal envolto em redoma se o pedestal já ruiu, e cabe, sim, ao Ministério Público Federal (MPF) investigar as ligações deste senhor agora bastante comum com o escândalo do mensalão, visto Marcos Valério ter afirmado que parte do dinheiro desviado servia para pagar despesas pessoais de Lula. Aliás, onde está Lula, que antes era tão eufórico e falante? Que bicho o mordeu?

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

LULA SABIA DO MENSALÃO?

Pós julgamento mensalão, raro o dia que não é citado o presidente Lula (ele é de fato) como sabedor de toda a corrupção grossa que motivou a denuncia e condenação de quase todos os denunciados nesse processo (faltou apenas ele) que abalou o País, mas, mesmo assim, não há garantia de que alguns dos envolvidos irão para a cadeia porque aqui é assim mesmo, graças a leis feitas no capricho para proteger sempre os que podem pagar bons advogados que sabem cavar buracos legais onde possam esconder seus réus e livrá-los de penas. A tese de que Lula sabia tudo o que acontecia é porque, numa corte em que ele posava como rei coroado, era lotada de puxa-sacos querendo aparecer para ele e subir na graduação, seria impossível dentre esses não existir um só, apenas um só, delator que chegasse a ele e não entregasse desde seu maior cupincha, o ZD, até o bobo da corte DS. Por tudo isso, há entre esses e aqueles da Polícia Federal que investigaram a vida de toda essa cambada do mensalão, existir muitos que viram e têm provas capazes de acabar com a farsa que foi o governo Lula, e fariam um favor ao País se não guardassem para si em busca de favores e entregassem esse material à justiça e à mídia para desmascarar a petralha que posa de honesta e injustiçada.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

*

QUEM NÃO DEVE...

O Partido dos Trabalhadores (PT) está absolutamente apavorado, falando até em ato público após notícia dando conta de que o ex-presidente Lula poderá ser investigado pelo Ministério Público Federal. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Se o PT tem tanta certeza de que o senhor Lula nada tem a esconder, por que então todo este pavor da investigação? Quem não deve não teme!

José Marques seuqram.esoj@bol.com.br

São Paulo

*

CARNAVAL 2013

A escola de samba Gaviões da Fiel (Corinthians) errou o ano para fazer a homenagem ao ex-presidente Lula, que por motivos de doença (câncer na laringe) não pôde desfilar no último carnaval. Deveria repetir a homenagem, pois o deus Lula está curado e poderia desfilar ao lado de sua amada esposa Marisa Letícia. Como madrinha da bateria, a escolhida com certeza seria ela, a poderosa amiga e protegida do deus Lula, Rosemary Noronha. Um dos carros alegóricos poderia homenagear o Mensalão e entre os destaques estariam José Dirceu, José Genoíno, Delúbio Soares, Marco Valério e demais condenados. Um outro carro alegórico prestaria homenagens aos grandes amigos do deus Lula e entre os destaques figurariam Carlinhos Cachoeira, Cesare Battisti, Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro, Cristina Kirchner, Mahmoud Ahmadinejad e alguns mais. Para enriquecer ainda mais a apresentação da escola de samba, mais um carro alegórico poderia ser criado para homenagear os postes Dilma e Haddad e amigos, tais como Erenice, Lobão, Marco Aurélio Garcia (“toc toc”), etc. E para escrever o samba-enredo, ninguém melhor do que os marqueteiros Duda Mendonça e João Santana. Com certeza, com um desfile assim, nunca antes na história deste país...

Maria Carmen Del Bel Tunes carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

ATÉ PETISTA DEPLORA

Finalmente uma vós sensata no Partido dos Trabalhadores! Olívio Dutra, ex-governador gaucho, e um dos fundadores do PT, entrevistado pela Rádio Guaíba de Porto Alegre, afirmou que o José Genoino errou em assumir uma cadeira na Câmara, e que por essa razão deveria urgentemente renunciar! Olívio, porém não sabia que o próprio réu condenado pelo mensalão estava no outro lado da linha para participar do programa, que surpreendeu retrucando seu colega de partido, dizendo que, sua posse é legal, e que foi uma “opção política”... “opção” ou “esculhambação política”?!... Mais uma vez se confirma que o PT, não é um partido sério! Caso fosse, lá atrás já teria expulsado, não somente o hoje infelizmente deputado em questão, mas, também o Zé Dirceu, Delúbio Soares, e muitos outros que indignam a nossa sociedade e instituições...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

OS FORA-DA-LEI

O PT e José Genoino fazem suas próprias leis, estão acima das leis para os demais brasileiros. O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou os mensaleiros (José Genoino é um deles) e conforme a recém aprovada Ficha Limpa, todo apenado é carta fora do baralho da vida pública, além de o STF ser a mais alta corte do judiciário, portanto não se trata de uma condenação decidida por um mequetrefe qualquer. É inconcebível, acintosamente, um condenado assumir um cargo no Legislativo, justo onde as leis são elaboradas.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

NÃO NEGA

Genoíno é o “genuíno” político brasileiro.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

*

CADEIA NACIONAL

Posse de Genoíno travestiu a Câmara de Deputados em Cadeia Nacional.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

*

TORTURA

Genoino, ao ser inquirido por um repórter, ficou irritado e disse que sofria a tortura moderna da imprensa. Tortura moderna é a denominação raivosa e injusta de um mensaleiro condenado pela Suprema Corte brasileira. A verdadeira tortura, que não é moderna, pelo contrário, é muito antiga, é aplicada aos eleitores que, após terem seus prefeitos eleitos, nomeiam mães, sogras, filhos, noras, tios, e quem sabe mais quem, para o primeiro escalão de suas prefeituras. Como assim? O povo terá de sustentar estas famílias com ordenados de pessoas sem preparo, somente por serem parentes. A lei que trata do nepotismo não vale nada?

Mário Negrão Borgonovi marionegrao.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CACHOEIRA NA PRAIA

Os advogados de defesa dos bandidos de colarinho branco precisam acabar com esta conversa que por causa da prisão seus clientes entraram em depressão. Isso em nada justifica seus delitos. Entristece-me muito mais saber que pais de família, gente boa e simples, estão presos por força do vício em bingos que um dia os levou a roubar. Esses devem estar próximos da morte por estarem presos, sem advogado que os liberte e longe do vicio que os levou a prisão. Assim como Maluf, cuja defesa alegou depressão quando preso, uma semana depois de libertado estava em Campos do Jordão lépido e fagueiro comendo pastel. Carlinhos Cachoeira, depois de diagnosticado em depressão, está lépido e fagueiro ao lado da bela esposa curtindo praia em resort de luxo. Pago com que dinheiro é o que a policia federal deveria estar investigando já que Cachoeira teve todos os bens considerados indisponíveis. Condoem-me muito mais todos que hoje amargam prisão em consequência dos delito s provocados pelos de “colarinho branco”. Que os advogados achem outra desculpa, porque esta não cola mais.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

RECOMENDAÇÃO MÉDICA

Segundo o advogado do contraventor Carlinhos Cachoeira a praia é recomendação médica. Coitadinho, quanto coisa ele teve, debilitado, desmaio, desidratado. Dizer mais o quê?

Panayotis Poulis ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ERRO MÉDICO

Vou denunciar meu cardiologista! Tomo remédio para pressão alta, calmante para dormir (dose dupla) remédio para controle de colesterol e continuo na mesma. Ou ele me manda para uma praia com direito a caipirinha, cerveja gelada na beira da piscina... Só isso tá bom, pedir demais acaba em divórcio. Se o Cachoeira sarou da depressão pós cana tomando uma caninha, eu volto zero km.

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

*

DO INFERNO AO PARAÍSO

Condenado a quase quatro décadas de prisão, o contraventor Carlinhos Cachoeira passou as festas de final de ano hospedado no resort Kiaroa na península de Maraú (BA). Embora eu tenha pouco estudo, fiz os cálculo e cheguei à seguinte conclusão: Com o aumento que a “presidenta” Dilma irá conceder a nós, aposentados do INSS, se eu conseguisse poupar meu salário que irei receber durante os próximos 12 meses do ano de 2013, presumo que no réveillon de 2014 eu conseguiria pagar uma diária dessa península que Carlinhos Cachoeira passou o mês todo desfrutando do que a vida tem de melhor. Não podemos reclamar, durante suas campanhas políticas, o ex-presidente Lula sempre foi taxativo em dizer que o Brasil é um país de todos, se bem que na realidade ele deveria dizer que o Brasil é o pai de alguns.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

A CURA DOS TRAUMAS

Cachoeira cura em praia da Bahia seu stress. Pai e filho Índio da Costa devem estar veraneando por aí. E as vítimas do golpe do Banco Cruzeiro do Sul, onde estão curando seus traumas?

Neusa Verginelli Thut teeneve@yahoo.com.br

Campinas

*

JURISPRUDÊNCIA

Manchete do Estadão : Praia é orientação médica, diz defesa de Cachoeira . O advogado do Fernandinho Beira-Mar também acha a mesma coisa. Se vira Jurisprudência...

Caio Mario Britto caiomario.britto@terra.com.br

São Paulo

*

ENERGIA ELÉTRICA – 20%

O governo está batendo o pé nessa sua jogada de marketing de redução de 20% na nossa conta de luz, mesmo com o aumento do custo de geração de energia e com o problema da não adesão da Cesp, Cemig e Copel à renegociação dos seus contratos conforme lhes foi proposto. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia declarou que nada disso vai impactar a redução de custo prometida, pois a redução, segundo suas palavras, é estrutural. Eu já entendi esse “estrutural”. Vai ser igual ao que foi feito com o superávit primário. O governo mostra resultados e, no final, a redução vai acabar nos sendo cobrada de alguma maneira. Não existe mágica. Se o insumo aumenta, para o produto final ficar mais barato, sem que haja qualquer ganho de eficiência no processo, a redução tem que sair do bolso de alguém.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

*

ENERGIA CARA

Presidente Dilma, por favor, não reduza os valores das tarifas de energia elétrica! Isso é um engodo! Ao invés disso, cobre do estados e municípios que melhorem a qualidade do serviço de fornecimento de energia e, principalmente, não permita que os proprietários das empresas privadas contratadas pelo poder público para administrarem a distribuição de energia elétrica enriqueçam às custas da exploração de um serviço de utilidade pública. Essas ações gerariam muito mais benefícios à população do que o desconto de alguns reais na conta de luz. Considero- me vítima de um golpe. Acordei durante uma madrugada dessa semana e percebi que não havia luz em minha residência. Intrigado, pois não estava inadimplente, telefonei para a central de atendimento da AES Eletropaulo – empresa contratada pelo governo do Estado de São Paulo para prestar serviços de fornecimento de energia – procurando entender a razão de terem me deixado no escuro. Fui informado pela atendente de que minha energia fora abruptamente cortada em virtude dos técnicos da concessionária não conseguirem fazer a leitura do relógio de luz, que fica dentro da casa, pois na ocasião em que realizavam as visitas não havia ninguém para recebê-los. Segundo a atendente, ocorrendo essa situação por três meses consecutivos, o fornecimento de energia deve ser cortado sem prévio aviso. Iniciarei pelo absurdo menos grave: fui punido com o corte da luz pelo fato de morar sozinho e trabalhar o dia inteiro, razão pela qual os técnicos da AES Eletropaulo não podiam encontrar ninguém em casa. Não recebi da concessionária, nos meses anteriores, nenhum tipo de aviso, informe ou notificação acerca dessa situação. Bastava deixar um bilhete no portão solicitando que eu entrasse em contato para que se pudesse combinar um horário alternativo ou outra forma de solucionar o problema. Outro mistério que ainda não consegui desvendar: se o procedimento determina que o corte da energia seja feito após três meses sem que se consiga fazer a leitura do relógio, porque apenas agora deram conta desse transtorno, considerando que eu moro nesse local há mais de um ano? O absurdo mais grave: fui obrigado a desembolsar a quantia de R$ 40 para que a luz fosse religada antes de um período de 24 horas e perdi um dia inteiro de trabalho, pois a empresa exige a presença de alguém na residência para que o procedimento seja executado. Resumindo: de R$ 40 em R$ 40, quanto dinheiro não estará indo para o bolso e aumentando a fortuna dos donos da AES Eletropaulo. Quantas pessoas e famílias foram ou serão vítimas dessa mesma artimanha, criada com o único objetivo de nos arrancar ainda mais dinheiro? Presidente Dilma, o desconto na tarifa de energia em nada nos aliviará aqui em São Paulo, Aparentemente, as concessionárias fornecedoras de energia já elaboraram uma estratégia para repor o abatimento que a senhora nos concedeu. E com juros!

Cassio Giorgetti cassiogiorgetti@yahoo.com.br

São Paulo

*

SEM SENTIDO

A corrupção aliada à incapacidade domina esse governo no “pudê” há mais de 10 anos, escorchando e dizimando a população brasileira por falta de previsão, programação e atuação. Basta ver o que foi feito com a energia eólica na Bahia, onde investiram grandes somas na sua implantação, estão pagando altos valores pela sua geração, porém não a podem distribuir por falta das torres e linhas de transmissão, as quais não foram instaladas e talvez nem fabricadas. Portanto agora que beiramos um racionamento, colocarão a todo vapor as usinas termoelétricas em funcionamento, as quais, diante do seu alto custo de funcionamento, poderão comprometer o desconto de 20% a partir desse ano, além do que até gerar aumento nas contas. Se tudo isso ocorrer, não tenham dúvidas de que a culpa recairá em Fernando Henrique Cardoso.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

*

PARA SAIR DA CRISE

Minha faxineira, Dona Severina, tem uma sugestão que pode ajudar o Brasil a sair da crise e evitar o apagão. Ela sugere que a presidente Dilma faça uma campanha nacional de redução voluntária de energia. Se cada um fizer como a Dona Severina e diminuir um grau no termostato da geladeira, apagar as luzes de cômodos vazios, diminuir o chuveiro elétrico, etc., podemos diminuir bastante o consumo total de energia e ajudar o Brasil a sair da crise. Claro que o mesmo vale para as indústrias e o comércio.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

O PT E O RISCO DE APAGÃO

Quando era oposição o PT sempre foi contra tudo e todos e, só quem tinha um bom plano de governo era apenas o PT claro esta era a visão ótica do PT, veio à oportunidade só que o PT adotou a filosofia de que um planta e o outro colhe e até denominou o vasto plantio do governo anterior de “herança maldita”. Foi graça ao governo passado que o Brasil recebeu em investimento na ultima década de trilhões de dólares e o resultado foi o governo Federal receber impostos como nunca recebeu antes, pois o dinheiro trás emprego e melhora a renda do trabalhador e, o trabalhador paga imposto para o governo, um bom exemplo, e a Vale que com sua administração técnica podemos dizer que foi a empresa que mais cresceu no mundo no setor de mineração saindo simplesmente do meio da fila para o topo, pois hoje esta entre as maiores mineradoras do mundo. O que se ver hoje e um Brasil capitalista, no entanto sem credibilidade política para captar estes recursos e transformá-lo em renda para o povo brasileiro. A amizade tem lá seu preço, há quase 11 anos no poder se durante este tempo o governo tivesse montado uma equipe técnica para comandar estais e ministérios importantes o Brasil não estaria correndo o risco de pagar moralmente e financeiramente a conta do apagão que pode chegar muito em breve a não ser que as chuvas cheguem primeiro. Quem comanda estes setores já sofreram há muito tempo o apagão, apagão do conhecimento e da impotência.

Paulo Rodrigues de Moura paulorodriguesmoura@hotmail.com

São Paulo

*

DANÇA DA CHUVA

O governo reúne os especialistas em geração de energia elétrica em Brasília para executar a dança da chuva e prometem a São Pedro se chover bastante no interior do Brasil, nos próximos 30 dias, aumentarão em 100% seu Bolsa Família.

Vagner Ricciardi vbricci@estadao.com.br

São Vicente

*

A POSSE DE HUGO CHÁVEZ

É lamentável assistir ao golpe de Estado na Venezuela e os representantes do governo do PT aprovando e dizendo que os brasileiros comungam com a ideia de que Hugo Chávez vai se levantar da cama e assumir seu posto. Estamos contra, no meu entender, ele já está morto há muito tempo, pois até hoje nenhuma notícia sobre sua saúde foi dita pelos médicos que o atenderam. PT, não fale em nome do povo brasileiro.

Maria José da Fonseca fonsecamj@ig.com.br

São Paulo

*

QUEM GARANTE?

Alguém, que não seja “cumpanheiro”, pode garantir que Chávez está vivo? Para mim, ele já foi, e só não anunciaram para poderem dar o golpe que deram.

Silvio Schaefer excess@netpoint.com.br

São Paulo

*

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS

Colocaram fora do Mercosul o Paraguai alegando golpe, e, na Venezuela, o que está acontecendo? O “top top” Garcia poderia explicar?

L. A. B. Moraes labmoraes@uol.com.br

Santos

*

OUTRA VEZ ‘TOP TOP’

Na era Dilma aparentemente tinha representado um arrefecimento de aloprados oficiais como Franklin (censura social da mídia) Martins e Marco Aurélio (top top) Garcia. Mas não demorou muito e lá vem ele Garcia em Havana ou Caracas com a barba sempre mal aparada com visual de funcionário público aposentado, dando pitaco em problema alheio, falando pelos cotovelos e envergonhando quase 200 anos de história do Itamaraty. Quero ver quando o auto golpe da Venezuela for avaliado pelo Mercosul e Organização dos Estados Americanos (OEA), qual será a posição brasileira? Apoiando a ditadura dos Chapolins ou apoiando a legalidade da carta democrática interamericana. Suspender o Paraguai é fácil, quero ver com a “cumpanheira” Venezuela. Será um novo vexame como o do chapeleiro loco Zelaya em Honduras. Mesmo já tendo chegado ao máximo do ridículo o falastrão Garcia sempre consegue se superar.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

*

CORPO AUSENTE

O maligno chavismo, em estágio terminal, acaba de inventar a figura do presidente de corpo ausente. Ao arrepio da lei e da Constituição, o farsesco ditador Chávez perpetua-se no poder – pelo quarto (!) mandato consecutivo –, em mais um triste capítulo da história da América Lat(r)ina. Tristes trópicos!

J. S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

*

MORTOS E VIVOS

Chávez está morto se fazendo de vivo, ao contrário do Lula, que, vivo, se faz de morto?

Luiz Fenando d’Ávila lfd_avila@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

HUGO CHÁVEZ: VISITAS FATÍDICAS

Segundo divulgado, Hugo Chávez há dias foi visitado em Cuba pelos irmãos Fidel e Raul Castro. Foram visitas lúgubres: despediam-se daquele que estava à morte! Nicolas Maduro, presidente em exercício, por nomeação de Chávez, aproveitou-se da situação, e, de acordo com o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, governará por tempo indeterminado. Sai um ditador e entra outro em seu lugar, chavista. Segundo parece, a metástase de Chávez atingiu , entre outros órgãos, os pulmões. Se está vivo, é um segredo bem guardado. O governo cubano veta informações da equipe médica. Ninguém sabe o que se passa, salvo os mandatários cubanos e venezuelanos. Talvez viva ainda vegetativamente. Não poderá voltar a governar. O que acontecerá? Maduro sabe dirigir a Venezuela? É um mistério.

Adinael Carlos duquevinte@uol.com.br

São Paulo

*

EXPLÍCITA

Venezuela, agora, sob ditadura explícita: inicia-se a era do Chávez-Madurismo.

Luigi Vercesi luigiapvercesi@gmail.com

Botucatu

*

PIOR

Foi pior: em vez de prorrogar a posse do defunto, empossaram o defunto!

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

*

CERIMONIAL

A posse de Chávez está “bolivarianamente” garantida. Só falta agora contratar um bom animador de velório.

A.Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

*

MÁS LÍNGUAS

Não sei não: dizem as más línguas que Hugo Chávez será o primeiro presidente a tomar posse a bordo de um freezer.

Nestor Rodrigues Pereira Filho rodrigues-nestor@ig.com.br

São Paulo

*

PODER, POLÍTICA E HISTÓRIA

Não há como não comparar a crise constitucional da Venezuela com a que vivemos décadas atrás com o não empossamento, por motivo de doença, do presidente eleito Tancredo Neves. Houve na época dúvidas de quem assumiria o poder: se o vice-presidente da chapa vitoriosa José Sarney ou o presidente do Congresso, Ulisses Guimarães. Prevaleceu a primeira hipótese e o resto é a história que conhecemos.Em política como sabemos, as interpretações doutrinárias, aqui e alhures, sempre ficam ao sabor dos que detém o poder de fato. Vida que segue.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com