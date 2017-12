Prefeito de fato

Estava demorando muito para Lula se reunir com o prefeito por "direito" de São Paulo, Fernando Haddad, pois quem conhece a nossa história política de dez anos para cá sabe que, pelas imposições do "cara", ele passaria a ser o prefeito "de fato", da mesma forma que está sendo "presidente". Basta ver a foto da capa do Estadão de ontem, da reunião do ex com dez secretários municipais, para dar ordens e comandos a serem seguidos, na qual o vemos de dedo em riste apontando para um secretário, observado melancolicamente por Haddad e Nádia Campeão, a vice-prefeita.

ANGELO TONELLI

São Paulo

Dúvida

Ao ver essa foto no Estadão, ocorreu-me uma dúvida atroz: afinal, Haddad é o prefeito de São Paulo ou secretário do prefeito Lula? E a julgar pela expressão facial da vice e dos secretários presentes, a dúvida não é só minha.

ROBERTO BARONE

São Paulo

Subserviência

Que ótimo, temos outro novo prefeito! O secretariado municipal todo subserviente. Esse cidadão não poderia entender que seu tempo já passou? Fora, senhor!

RÉGIS D. C. FUSARO

São Paulo

Haddad, o subalterno

Lula recomenda parcerias a Haddad... Agora nem se disfarça mais, o Brasil está nas mãos de um Kaiser. A presidente do País e, agora, o prefeito de São Paulo são meros executores. A foto do Estadão diz tudo: Lula (cidadão comum e sem cargo político oficial) dando as cartas numa reunião e o prefeito com expressão subalterna.

MARCO AURÉLIO REHDER

São Paulo

O retorno retumbante

A foto do Estadão revela a falta de cerimônia e de respeito com que o apedeuta trata seus postes: sem necessidade de palavras, ele deixa bem claro a todos os paulistanos que já assumiu a Prefeitura. A imagem do "prefeito" Haddad chega a ser constrangedora: olhar para baixo, humilhado, ouvindo as instruções do grande mestre, diante de seus principais colaboradores e das câmeras. Na mesma edição, notícia plantada por sua assessoria anuncia que a "presidente" Dilma foi convocada para um almoço no dia 25, para uma avaliação do seu desempenho. E a imprensa tupiniquim preocupada com os rumos da Venezuela!

GERALDO VELOSO

São Paulo

Marionetes no poder

A foto de Lula na Prefeitura demonstra exatamente o que acontece na política deste país: os eleitos pelo PT são simples marionetes dele. Aliás, ao que parece, está ensinando aos secretários como se faz para negar tudo e dizer que não sabiam de nada.

CLAUDIO MAZETTO

Salto

Governos do PT

Sr. Lulla, por que não segue o conselho que deu a Fernando Henrique Cardoso? Aposente-se. Chega de palpites e recomendações!

PEDRO ZANON GHOVATTO

Caieiras

Novo mensalão

Manchete do caderno Metrópole de ontem: Lula vai à Prefeitura aconselhar Haddad (...). Minha interpretação: foi dada a largada para o mensalão paulistano.

JOSÉ CARLOS THOMAZ

São Paulo

Credencial

Qual a credencial do presidente honorário do partido cuja cúpula é condenada por corrupção para participar de reunião do secretariado da Prefeitura da maior cidade do País e ainda dar conselhos?

MARCIO AMATUZZI

Cotia

O conselheiro

Além de não ter "desencarnado" da Presidência - dá ordens a Dilma, que as cumpre cegamente -, Lula não quer deixar Haddad "encarnar" na Prefeitura. A aula de governança a Haddad - que na foto mais parece um aluninho aplicado que o comandante de uma das maiores metrópoles do mundo -, ao que tudo indica, ocorreu em horário de expediente, uma imoralidade. Se foi uma amostra do que os paulistanos podem esperar nos próximos quatro anos, não há razão para otimismo. Afinal, o que um ex-presidente prestes a ser investigado pelo Ministério Público Federal poderia aconselhar de bom ao prefeito?

HENRIQUE BRIGATTE

Pindamonhangaba

Ausência

Ao analisar a foto do Estadão, notei a ausência da sra. Rosemary Nóvoa Noronha... Por que será?

LUIZ ROBERTO SAVOLDELLI

São Bernardo do Campo

Nosso ditador

Quer dizer que o "cara" não fala com a imprensa com medo de ser arguido sobre o Rosegate/Operação Porto Seguro e o mensalão, mas vem dar uma de ditador na Prefeitura de São Paulo, como que dizendo: "Haddad, você não sabe de nada, vou te ensinar como se faz"? Uma vergonha para o prefeito da capital paulista, assim como ele faz com a "mãe do PAC". Isso só vem provar que são realmente dois postes!

ANTONIO CARELLI FILHO

Taubaté

Surgiu das trevas!

O ex-presidente estava sumido, não queria ser perguntado sobre Rosemary Noronha, sua parceira, e agora surge em reunião na Prefeitura, dando "instruções" a Haddad... Depois de quebrar a Petrobrás, de alimentar e trazer de volta a inflação, do PIB de menos de 1%, do fiasco da transposição do Rio São Francisco, achamos melhor que ele não se meta em São Paulo, pois já quebrou São Bernardo do Campo. O pior político dos últimos 500 anos, aguarde citação de ação penal. Vá pescar!

CELSO DE CARVALHO MELLO

São Paulo

Ânimo

Imagino como Lula deve estar ansioso e feliz com seu retorno ao cenário político. Melhor ainda é saber que - palavras de Haddad - ele está superanimado, "ânimo melhor, impossível". Assim, deverá marcar o mais breve possível uma coletiva e "escancarar na cara de todos que o acusam" as verdades de suas relações com Marcos Valério e dona Rose. É a atitude de estadista que o País espera.

LUIZ NUSBAUM

São Paulo