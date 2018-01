GCM abandonou escolas Tem se multiplicado, nessa reta final de seu mandato, a revelação de erros e trapalhadas que se vão juntando aos muitos outros já conhecidos para compor um realista e impiedoso retrato do lamentável governo do prefeito Fernando Haddad. Agora é a vez da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que, como mostra reportagem do Estado, reduziu desde o início do atual governo, em 2013, o número de agentes que cuidam da segurança das escolas municipais de ensino fundamental, de pré-escolas e creches, e consequentemente também o das rondas feitas diariamente.