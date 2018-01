Ilegalidade ambiental A existência de cerca de 25 mil imóveis urbanos no litoral de São Paulo que, mesmo dispondo de rede coletora, lançam o esgoto diretamente no ambiente, poluindo o mar e contaminando a terra ou o lençol freático, mostra a excessiva tolerância das autoridades locais e das empresas de saneamento básico com um flagrante desrespeito à lei. A decisão dos proprietários desses imóveis de conectá-los à rede de esgoto já disponível não é apenas um ato de consciência ecológica; é uma obrigação legal. A existência de tantos imóveis que ainda lançam o esgoto no mar, por sua vez, é um atestado da leniência dos responsáveis locais pela preservação do meio ambiente.