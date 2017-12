Inadimplência atinge mais empresas e famílias Embora não se possa falar em inadimplência generalizada, os atrasos de pagamentos crescem tanto no segmento das famílias como das empresas, segundo as mais diversas fontes, como Banco Central (BC), Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Boa Vista SCPC e Serasa Experian. É um fator a mais para dificultar a reativação da economia, contrastando com levantamentos recentes que apontam para a redução do pessimismo da indústria e do comércio, como o divulgado há dias pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), indicando alta do nível de confiança do comércio de 66,6 pontos em abril para 70,9 pontos em maio, maior nível em 11 meses.