Indústria confia em melhores resultados Com progressivo avanço no mercado internacional e demanda doméstica ligeiramente mais aquecida, a indústria instalada no País começa a esboçar uma reação, ainda que tímida. Segundo a última pesquisa do IBGE, a produção industrial teve crescimento de 0,1% em abril em relação a março na série sazonal. É uma taxa ínfima, mas, como em março houve um crescimento de 1,4% em comparação com o mês anterior, são os primeiros dois meses consecutivos de alta desde julho e agosto de 2014. O retrospecto, porém, continua muito ruim, pois, em confronto com abril de 2015, a queda de produção ainda é muito grande: 7,2%.