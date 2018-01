Internet cara e lenta Levantamento realizado pela União Internacional das Telecomunicações (UIT), órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), confirma uma realidade sentida diariamente pelo brasileiro: a internet no País é muito cara. Segundo a UIT, o custo da assinatura mensal de 1GB pela internet no celular no Brasil é de US$ 29,50, e a média entre os países desenvolvidos é de US$ 16,30. E, logicamente, o alto custo da internet no País é um obstáculo a que mais pessoas tenham acesso à rede. Vale lembrar que, no início de 2014, apenas 10% da população brasileira tinha conexão com a internet.