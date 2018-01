Lei do Silêncio não sai do papel O "pancadão" das terças-feiras no câmpus da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), no bairro das Perdizes, que inferniza a vida dos vizinhos, como mostra reportagem do Estado, resume bem o problema do barulho, principalmente à noite, com o qual os paulistanos se debatem há muito tempo. Apesar das queixas repetidas dos que se sentem incomodados pela algazarra que entra pela madrugada, nenhuma medida é tomada para acabar com o abuso - nem pelos fiscais municipais nem pela Polícia Militar (PM).