Levy e a tarefa da reconstrução O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, usou a palavra "reconstrução" ao descrever em Nova York a nova etapa de administração da Petrobrás, a gigante estatal corroída durante anos pela corrupção investigada na Operação Lava Jato. Com meio ano de atraso a empresa deve apresentar hoje o balanço do terceiro trimestre de 2014, desta vez com o aval de auditores. Também está prevista a divulgação das contas do quarto trimestre e, portanto, o balanço final do ano. A publicação das demonstrações auditadas "marcará um novo passo na reconstrução da Petrobrás", e isso, acrescentou, acabará com as preocupações dos investidores.