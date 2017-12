Liberdade e tutela A grande expectativa de conquista da Copa do Mundo e seu fiasco, assim como outro campeonato, o das pesquisas de intenção de voto, terminaram por ofuscar problemas que continuam atormentando a sociedade brasileira. A liberdade de escolha, um dos pilares do Estado Democrático, continua, cada vez mais, submetida à tutela estatal. Os cidadãos são tratados como menores de idade, incapazes de decidir o que é melhor para eles. Claro que nada disso é feito em nome do autoritarismo, mas, supostamente, do bem de cada um, como se fosse missão do Estado exercer uma espécie de monopólio da virtude. Contudo a associação entre o anticapitalismo e o autoritarismo "do bem", pró-saúde, geralmente, não é nada saudável.