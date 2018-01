Maduro rejeita observadores

Mas o chefão venezuelano não parece disposto a colaborar para que a eleição seja fiscalizada como deve ser e, assim, dissipar dúvidas sobre a legitimidade do resultado. Depois que o principal líder da oposição, Henrique Capriles, foi a Washington para pedir que a Organização dos Estados Americanos (OEA) mande uma missão de observadores para acompanhar a votação de dezembro, Maduro disse que “jamais” aceitará que as eleições sejam fiscalizadas por estrangeiros.

Em primeiro lugar, a decisão sobre aceitar ou não que as eleições sejam monitoradas por entidades internacionais não cabe ao presidente da Venezuela, e sim ao Conselho Nacional Eleitoral, em tese um órgão independente. Mas a separação de Poderes deixou de existir há muito tempo no país, desde que o chavismo tomou de assalto o Estado – e a reação do governo serve apenas para comprovar que as instituições democráticas da Venezuela são apenas uma fachada para corroborar tudo o que emana do Palácio Miraflores, de onde Maduro despacha.

Em resposta a Maduro, outra importante líder da oposição, Maria Corina Machado, declarou que a reação do presidente “é confissão de sua derrota e a continuação da fraude”. Impedida de participar da eleição graças a uma série de decisões casuísticas do Conselho Nacional Eleitoral, Maria Corina disse que “é hora de atuar como maioria que somos” e exigir a presença de observadores qualificados.

A oposição quer a presença de delegados da OEA porque suspeita que a missão a ser designada pela União das Nações Sul-Americanas (Unasul) para acompanhar a votação não será isenta. Não é à toa. A Unasul, convém lembrar, tem servido desde sua fundação, em 2008, como palanque para os bolivarianos, apoiando os regimes autoritários inspirados pelo caudilho Hugo Chávez. Destacada para mediar as negociações entre governo e oposição desde a violenta repressão a manifestantes em 2014, a Unasul – com a vergonhosa anuência do governo brasileiro – sempre tomou partido de Maduro e jamais rechaçou a tese chavista de que os opositores são todos golpistas.

Mesmo a delegação da Unasul não terá vida fácil na Venezuela, pois o governo não aceita que sua função vá além de acompanhar a eleição de maneira superficial e protocolar. Mas parece não haver nenhum risco de que a Unasul, de uma hora para outra, resolva cobrar de Maduro respeito à democracia. Prova disso foi uma recente declaração de seu secretário-geral, o colombiano Ernesto Samper, em defesa da liberdade de imprensa na Venezuela. Disse Samper que essa liberdade “deve existir tanto no acesso da oposição aos meios identificados com o governo quanto no acesso do governo em relação aos meios identificados com a oposição”. Para a direção da Unasul, portanto, o fato de que a imprensa “identificada com a oposição” foi praticamente dizimada pelo governo Maduro, em total desrespeito às normas democráticas da entidade, não é relevante. Importante é garantir “isonomia” entre um governo autoritário e uma oposição praticamente sem voz.

Resta esperar, portanto, que a OEA se faça ouvir e pressione a Venezuela a promover uma eleição limpa e a aceitar seus resultados, mas é certo que o governo Maduro tudo fará para desqualificar a entidade. Para Elías Jaua, um dos homens fortes do chavismo, a OEA “não tem nenhum peso político em nossa América” e seu secretário-geral, o uruguaio Luis Almagro, é nada menos que “traidor da causa da união sul-americana” e “antivenezuelano”.