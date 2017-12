Mais um livre das grades Ao comentar, em 2011, um relatório da Anistia Internacional sobre a situação dos presídios no Brasil, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, admitiu: "Infelizmente, o sistema prisional brasileiro chega a ser praticamente medieval". E anunciou a articulação de "medidas urgentes" com os governos estaduais para amenizar o problema, já que os Estados são os principais responsáveis pelo sistema carcerário. Na segunda-feira, a Justiça italiana negou o pedido do governo brasileiro de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, o "companheiro" Henrique Pizzolato, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão, sob a alegação de que as prisões brasileiras não oferecem garantias aos direitos humanos dos reclusos.