Malogro na Cracolândia O primeiro fim de semana depois da ocupação pela Polícia Militar (PM) da Cracolândia deixou claro o fracasso da operação, que só fez dispersar os usuários de crack por outras áreas da região central de São Paulo, trazendo intranquilidade para os moradores e transeuntes. Na noite de sábado para domingo, formou-se uma estranha "procissão do crack", com grupos de até cem pessoas, que vagavam pelas ruas de bairros do centro, em confronto direto com a PM, que não hesitou em usar contra esses bandos bombas de efeito moral e balas de borracha. Não houve interveniência de órgãos de assistência médica e social. Este é o resultado de uma operação desencadeada sem o conhecimento do governador do Estado, do prefeito de São Paulo e do comando da PM, sendo executada por ordem de funcionários ou oficiais do segundo escalão. Mal planejada e pior executada, a operação falhou por falta de suporte de serviços adequados de saúde e de assistência social, e não chegou nem mesmo a coibir o tráfego de drogas. Os "pontos" simplesmente mudaram de lugar.