Mantega analisa o risco externo

Mas o otimismo demonstrado pelo ministro em relação às possibilidades do Brasil é só em parte justificável. As condições fiscais do País são de fato melhores que as de muitos países desenvolvidos, mas estão longe de ser satisfatórias e poderão deteriorar-se, em pouco tempo, se o governo não moderar suas despesas e elevar seus padrões de gestão.

A administração federal conseguiu no primeiro semestre um superávit primário - o dinheiro posto de lado para o pagamento de juros - de R$ 55,5 bilhões. Isso corresponde a 68% da meta fixada para o ano, mas o bom resultado deve-se mais ao rápido crescimento da arrecadação do que a um esforço de contenção de gastos. As pressões para maior gastança em 2012 serão muito fortes e a condução das finanças públicas será bem mais complicada, embora o secretário do Tesouro, Arno Augustin, se esforce para mostrar despreocupação.

É cedo, além disso, para declarar vitória no combate à inflação. Analistas do mercado financeiro e de consultores continuam prevendo inflação bem acima do centro da meta: 6,3% em 2011 e 5,3% em 2012. Não estão sozinhos nessa expectativa pessimista. Seus colegas da Confederação Nacional da Indústria projetam para este ano uma alta de 6% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a referência oficial da política monetária.

Essas projeções são baseadas na evolução recente dos preços, das condições do mercado internacional e das perspectivas da demanda interna, ainda impulsionada pelas boas condições de emprego, de renda e de crédito. O próprio vigor do gasto público ajudará a manter firme essa demanda.

O otimismo quanto ao mercado nacional também é um tanto exagerado. O mercado interno de fato se expandiu nos últimos anos, com a elevação da renda familiar e a inclusão de milhões de novos consumidores. O ministro está certo ao chamar a atenção para essas novidades. Mas deveria lembrar também outros fatores muito importantes. O aumento da procura tem sido acompanhado de uma forte expansão das importações de bens intermediários e bens de consumo. Sem essas importações, as pressões inflacionárias teriam sido muito mais fortes. A expansão das compras externas decorreu em parte da valorização do real e em parte das dificuldades da indústria brasileira para expandir sua oferta. Não se pode manter o crescimento econômico por muito tempo na dependência do suprimento externo.

O ministro Mantega reconhece a importância do problema do câmbio. Mais que isso: segundo ele, economias de grande peso internacional estão empenhadas numa guerra cambial, seja pela manipulação direta do câmbio, seja pela manutenção - no caso dos Estados Unidos - de uma política monetária amplamente expansionista.

Na terça-feira, em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ministro voltou a falar sobre a possibilidade de novas medidas contra a valorização cambial. Talvez essas medidas produzam algum efeito a curto prazo, mas têm sido insuficientes para interromper a tendência de alta do real.

O País necessita de outras providências para melhorar a competitividade e aumentar a capacidade interna de produção. O governo reconhece esse fato, mas pouco tem feito para passar das palavras à ação.