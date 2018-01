Menos mortes no trânsito Os feriados prolongados, especialmente o carnaval e as festas de fim de ano, costumam terminar com tristes recordes de mortos e feridos em acidentes graves nas estradas e nas cidades. A causa principal é sobejamente conhecida: a embriaguez de motoristas, que se sentem encorajados a excessos de velocidade, ultrapassagens com risco, trânsito por faixas de acostamento e outras irregularidades, muitas vezes ceifando vidas ou causando ferimentos sérios não só nos próprios infratores, mas também em motoristas cautelosos, respeitadores das leis do trânsito, e em pedestres. Essa situação está começando a mudar. Balanço realizado pelo governo do Estado de São Paulo, entre as 18 horas de sexta-feira e as 12 horas da Quarta-feira de Cinzas, revelou uma queda de 13% no número de mortes e de 57% no de acidentes não fatais em todo o Estado de São Paulo, no primeiro carnaval com aplicação da chamada Lei Seca, depois que ela sofreu alterações que a tornaram mais rigorosa.