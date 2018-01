Mensagem a Obama

Os inequívocos conselhos aos centros de decisão do governo americano incluem o de que o presidente Barack Obama deve apoiar a pretensão do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, ponto focal da atuação do Itamaraty e da diplomacia pessoal do ex-presidente Lula. Mas não é nem por isso - muito menos por algum anacrônico ufanismo - que o estudo deve ser acolhido favoravelmente pelos formuladores e analistas das relações internacionais brasileiras. E, sim, pelo fato de representar um "mapa do caminho" para a consolidação, em termos compatíveis com as novas realidades mundiais, do relacionamento entre as duas maiores democracias do Continente.

A premissa é de que o Brasil deixou de ser eternamente o país do futuro, mas chegou lá. É com esse novo e singular ator global que os Estados Unidos devem desenvolver parcerias numa ampla variedade de palcos - onde ambos os países já se encontram, mas sem interagir o suficiente em benefício mútuo. Se, para defender a inclusão do Brasil no Conselho de Segurança, os autores argumentam que, nessa posição, o País "teria uma maior responsabilidade diante dos principais temas internacionais", para o estreitamento dos vínculos bilaterais a justificativa é outra. "O Brasil figura entre os poucos países aptos a definir o século 21", avalia a força-tarefa. "É a isso que as políticas externas americana e brasileira têm que se ajustar."

Uma coisa, portanto, é promover o Brasil ao núcleo de poder do maior organismo multilateral da atualidade, a ONU, para encorajar a sua "participação construtiva nos assuntos globais" - o que parece embutir um argumento pragmático dirigido a Washington e uma crítica indireta a posições brasileiras, como a aproximação do governo Lula com o regime iraniano, alvo de sucessivas sanções do Conselho de Segurança por suas trapaças e transgressões na área nuclear. Outra coisa é chamar a atenção para as oportunidades recíprocas no momento em que a nova presidente Dilma Rousseff apenas começa a traçar o curso do País para os próximos anos. Esse período deve ser visto por americanos e brasileiros como ocasião propícia para "aprofundar sua parceria mediante a expansão de seus vínculos econômicos e governamentais", aponta o texto.

O Brasil é um parceiro singular porque, diferentemente da China, Rússia e Índia (os membros originais do grupo dos Brics, a que foi agregada a África do Sul), não tem inimigos, nem próximos, nem remotos, tampouco disputas geoestratégicas ou de fronteiras, ou ainda etnias e religiões se digladiando em seu território. E, diferentemente dos Estados Unidos, as únicas tropas nacionais enviadas ao exterior estão em missão de paz. O Brasil não tem ressentimentos históricos em relação ao Ocidente, como a China, ou frustradas ambições hegemônicas, como a Rússia, nem contribuiu para a proliferação de armas nucleares, como a Índia em guerra fria com o atômico vizinho paquistanês.

Brasil e EUA, assinala o trabalho, "professam valores comuns em relação à economia de mercado, primado da lei, direitos individuais, liberdade religiosa, diversidade e igualdade". O essencial, exortam os estudiosos, é superar a oscilação histórica "entre mal-entendidos, elogios públicos e recriminações" e tratar "tanto a cooperação como a divergência" com respeito mútuo e tolerância. Dilma e Obama parecem ser os condutores certos dessa empreitada.