MPL deve dizer de que lado está O protesto contra o aumento de R$ 3 para R$ 3,50 das tarifas de ônibus e do sistema metroferroviário da capital paulista, promovido pelo Movimento Passe Livre (MPL), era aguardado com interesse e apreensão, pois foram o mesmo motivo e esses mesmos personagens, mais a força policial com a missão de garantir ao mesmo tempo o direito de reivindicar e a manutenção da ordem pública, que marcaram o início das grandes manifestações de junho de 2013. Os motivos para apreensão infelizmente se revelaram procedentes, embora seja prematuro qualquer prognóstico sobre as dimensões que o problema pode adquirir.