Mudanças climáticas e inovação

Os países da União Europeia desde 1992 abraçaram a tese de que deveriam reduzir suas emissões e tomaram medidas práticas para fazê-lo. Isso foi até relativamente fácil de fazer melhorando o isolamento térmico dos edifícios, a eficiência dos eletrodomésticos e aumentando a participação de energias renováveis na matriz energética. Os 27 países da União Europeia, porém, são responsáveis por apenas 14% das emissões mundiais, de modo que mesmo a sua meta de reduzi-las ainda mais até 2030 não é suficiente para resolver os problemas globais.

Os Estados Unidos, que representam quase 20% das emissões, apesar de não terem aderido ao Protocolo de Kyoto – ao qual os países da União Europeia aderiram – têm adotado medidas importantes para reduzir o consumo de carvão, graças a ações do presidente Barack Obama, que recebeu da Suprema Corte norte-americana – mas não do Congresso – autorização para fazê-lo.

A China, que é hoje o maior emissor mundial, contribuindo com mais de 20% do total, resistiu durante anos a adotar medidas de redução – posição apoiado pelo Brasil –, usando o argumento de que o seu desenvolvimento econômico era prioritário e os principais responsáveis pelo aquecimento global eram os países industrializados, de modo que cabia a eles tomar as medidas necessárias. A China argumentava, no fundo, que tinha o direito de poluir como poluíram os países industrializados no passado.

Sucede que o crescimento econômico da China mostrou que esse caminho era insustentável para os próprios chineses. A poluição do ar em suas grandes cidades, causada em especial pelo consumo do carvão, estava sufocando a população – além de que o uso de carvão com tecnologias obsoletas tinha um alto custo econômico. A necessidade de combater a poluição do ar e de modernizar a indústria chinesa levaram o governo a decidir que antes de 2030 o consumo de carvão deixaria de aumentar. Isso abriu caminho para que a China abandonasse a posição de vítima e passasse a colaborar com os demais países para evitar o aquecimento global.

O Brasil demorou mais do que a China para abandonar uma posição insustentável e decidiu assumir compromissos mais realistas do que fez no passado. Isto é, adotou metas e um calendário para reduções das emissões que poderão ser acompanhadas e auditadas. Isso foi possível graças aos progressos na redução do desmatamento da Amazônia e a medidas para aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética, que estava caindo.

A nova posição do governo brasileiro em relação aos esforços para reduzir as emissões de gases responsáveis pelo aquecimento global é realmente uma mudança de paradigma. Até então a posição do governo era a de negação pura e simples da seriedade do problema ou de que o País tinha de contribuir para o esforço comum.

Uma posição dessas poderia até se justificar no caso de pequenos países, que são, de fato, pouco desenvolvidos e emitem pouco. Mas não de um país com grande extensão territorial, altamente urbanizado e com boa base industrial, como o Brasil.

Os compromissos voluntários que o País apresentou em Copenhagen em 2009 (COP-15) não eram realmente quantificáveis, verdadeiras “pedaladas”, como temos visto em outras áreas.

Haverá um longo trabalho para cumprir essas metas, o que não vai ser fácil por causa da difícil situação atual da economia brasileira. Mesmo assim, esse esforço deverá ajudar a evitar novos desastres, como os que o próprio governo federal provocou, tal como a desorganização do setor elétrico brasileiro, a partir de 2012, que, entre outros problemas, elevou a “carbonização” da matriz elétrica nacional.

Um novo componente desses esforços é o de modernizar o setor industrial brasileiro, o qual está localizado principalmente no Estado de São Paulo. A modernização significa adotar inovações tecnológicas que não só reduzam o consumo de energia e outros insumos, mas também levem a indústria a um desempenho comparável ao dos países industrializados.

Isso é mais fácil de fazer em áreas como a agricultura, nas quais temos vantagens comparativas com a abundância de terra, água e insolação. É graças a essas vantagens que a produção de etanol de cana-de-açúcar tornou esse produto o biocombustível mais competitivo do mundo, com custos menores do que o etanol produzido do milho nos Estados Unidos. Foi necessária, todavia, a contribuição de centenas de pequenas indústrias e pesquisadores paulistas para atingir a produtividade atual de 6 mil litros por hectare, o dobro de 30 anos atrás.

O desafio que temos agora para que o Brasil cumpra seus compromissos apresentados na Conferência de Paris é repetir esse mesmo desempenho em outros setores. Nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo está mobilizando vários setores industriais que apresentaram compromissos voluntários para reduzir suas emissões por meio de inovações científicas e tecnológicas, para as quais os pesquisadores das nossas universidades serão essenciais. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) poderá ajudar nesse processo.

A implementação dessas mudanças poderá talvez servir de exemplo aos outros países em desenvolvimento e levar o Brasil até a assumir uma posição de liderança, como fez em 1992, quando sediou no Rio de Janeiro a conferência internacional que adotou a Convenção do Clima e a Convenção da Biodiversidade.

* JOSÉ GOLDEMBERG É PROFESSOR EMÉRITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), PRESIDENTE DA FAPESP, FOI SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA