Muito além das finanças Não basta economizar e controlar receita e despesa: é preciso cuidar da qualidade e da eficiência das ações do governo. Esta foi uma das mensagens principais, talvez a mais importante, da entrevista exclusiva do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, publicada no domingo pelo Estado. Falando especificamente sobre os gastos com educação, ele mencionou a importância da governança e a indispensável atenção a resultados. É raro uma autoridade brasileira mostrar alguma preocupação com esses temas. Mais que isso: durante os 12 anos de gestão do PT, esses assuntos foram evitados como tabus, como se a preocupação com eficiência e com resultados fosse inequívoca manifestação de neoliberalismo. Progressismo era gastar, executar políticas populistas e inflar a folha de pagamentos do funcionalismo, de preferência com a contratação de companheiros e aliados. Houve um momento de exceção, quando a presidente Dilma Rousseff, recém-eleita para o primeiro mandato, prometeu cuidar da qualidade da administração e do gasto. A promessa nunca foi cumprida e o tema sumiu da pauta oficial.