Multilateralismo e a presidência na OMC

São muitos os fóruns multilaterais: a Organização das Nações Unidas (ONU) e suas agências especializadas são os mais conhecidos, mas há os de âmbito regional, como a OEA e a Unasul. O trabalho dessas instituições, realizado por diplomatas e funcionários, é complexo, diz respeito a temas difíceis em que interesses múltiplos estão em jogo. Isso requer qualidades pessoais, individuais e coletivas para ser bem-sucedido.

Em geral o público conhece apenas o que fazem os embaixadores que representam seus países no tabuleiro multilateral e as grandes figuras do secretariado, que são a expressão da personalidade jurídica própria da organização e de seus objetivos, como o diretor-geral da OMC e o secretário-geral da ONU. Mas há uma função de grande significado para o êxito das atividades das organizações multilaterais que tem sido pouco estudada. É a da presidência de seus órgãos, no âmbito da qual se estrutura o seu trabalho.

Da presidência exigem-se competência para identificar interesses compartilháveis por diferentes países, capacidade de administrar a desigualdade de poder entre Estados e sensibilidade para mediar diversidades culturais e os conflitos de valores. Isso pressupõe não apenas habilidades, mas a postura, inerente ao feitio de uma organização internacional, de um terceiro empenhado na cooperação na lida com o grande desafio de construir uma ordem voltada para aquietar a anarquia no atual sistema internacional.

Entre as organizações multilaterais, merece destaque a Organização Mundial do Comércio (OMC), a primeira de alcance global no plano econômico criada após os acordos de Bretton Woods. A OMC, na esteira do Gatt, da qual é um ampliado desdobramento, adotou como norma a prática de resolver seus assuntos pelo consenso de todos os seus membros. Nesse sentido, diferencia-se do processo decisório do FMI e do Banco Mundial.

Foi da OMC que emergiu um dos poucos estudos acadêmicos de qualidade sobre a função da presidência dos seus órgãos. Refiro-me a The Role of the WTO Chairman, de Roberto Kanitz, lançado em 2011 e que agora sai em segunda edição, de capa mole, pela editora britânica Cameron May. Kanitz é um estudioso brasileiro de questões de comércio internacional e o seu livro combina teoria e prática ao incluir relevantes depoimentos de nove diplomatas sobre o exercício de presidências na OMC.

Tanto o exame da pauta do dia quanto as negociações comerciais na OMC são feitas em reuniões formais e informais conduzidas pelos presidentes. Suas habilidades, eficácia, limitações e autoridade representam aspecto determinante da governança de organizações internacionais e, consequentemente, do impacto destas na governança de um sistema internacional. É dessa questão fundamental – dentro do contexto específico das normas e dos procedimentos da OMC – que trata o livro.

Kanitz define o presidente como a pessoa “que organiza a comunidade da OMC para discutir e negociar temas sobre comércio internacional”, ao presidir órgãos que compõem a estrutura da entidade como uma organização intergovernamental internacional. Os presidentes, observa ele, são “atores essenciais no jogo de xadrez das negociações multilaterais”. São também atores cruciais no dia a dia da gestão dos acordos da OMC.

Os presidentes precisam ater-se às sensibilidades da cultura diplomática da OMC, que se assume como uma “organização conduzida por seus membros” na lida com a hard law do Direito Internacional Econômico. É necessário, para um presidente, levar em conta que a OMC tem a vocação de uma filiação universal. Por isso a maioria dos seus membros é constituída por países em desenvolvimento. Daí o motivo por que a gestão da desigualdade dos poderes e a capacidade de lidar com conflitos de valores e de perspectivas, para construir um consenso, constituem sempre um tema desafiador, muito mais do que ocorria previamente no Gatt.

É por essa razão que um presidente no exercício da função deve ter a capacidade de transcender os interesses nacionais específicos do Estado que representa, buscando uma imparcialidade que beneficie a organização e todos os seus membros. Nessa função deve trabalhar em favor dos interesses mais amplos e sistêmicos daquilo que a OMC representa para todos os seus integrantes como um bem público internacional.

As normas da OMC que guiam o modus operandi dos presidentes, como imparcialidade, objetividade, inclusão, transparência, devem adequar-se para assegurar que eles operem como mediadores honestos, detentores de uma perspectiva de conjunto, e não a do membro que representam. Nesse sentido, desempenham a função de um terceiro, na linha dos conhecidos métodos de solução pacífica de controvérsias: bons ofícios, mediação e conciliação.

Com efeito, diria, à luz da minha experiência na OMC, que um presidente deve, ex officio, operar como um tertius inter partes para ser bem-sucedido. O terceiro na política pode ter muitos papéis: um aliado não ostensivo, um espectador neutro, alguém que se beneficia da situação, que a use para fins de divide et impera. E pode também ser um terceiro em favor do entendimento mútuo – um tertius juxta partes – para reconciliar posições e encontrar uma base comum entre as diferentes partes envolvidas. É o que se exige da presidência na OMC para a consolidação, nesta época difícil e de fragmentação, do sistema multilateral de comércio.

Celso Lafer é professor emérito do Instituto de Relações Internacionais da USP, foi embaixador do Brasil junto à OMC (1995-1998) e presidente do seu Órgão de Solução de Controvérsias e doseu Conselho Geral