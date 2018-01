Na rota do suicídio

O problema real está identificado e admitido desde o momento em que se aceitou sem aceitar a subida de Joaquim Levy ao palco. Ele demonstrou matematicamente a Dilma e ao PT que não há como reduzir o tamanho da diferença entre o que se gasta e o que se arrecada até o ponto que se requer para ressuscitar a economia sem reduzir drasticamente o tamanho desse Estado que foi dado em pagamento à militância do partido e seus associados e à nova “nobreza” que acha que R$ 120 mil/mês por “cliente” disputando o seu quinhão é “um preço irrisório para emprestar o seu prestígio” às sucessivas operações de compra de eleições, de “governabilidade” e de boladas de dinheiro público dos últimos 13 anos. Desde então a perspectiva de perder dedos e anéis os tem mantido, a todos, paralisados.

São incontáveis as formas de parasitismo que explicam como um país tão rico quanto o Brasil pode ficar tão pobre. Para efeito dos procedimentos de emergência para a reanimação cardiorrespiratória de uma economia em colapso, teriam de ser abordadas ao menos as quatro grandes “contas do apocalipse”: a da Previdência (com rombo indo de R$ 58 bilhões para R$ 85 bilhões/ano), a da desordem tributária (passando de R$ 2 trilhões em 2015), a da obesidade mórbida da folha de pagamentos da União (R$ 129 bilhões em 2015) e a do estupro “trabalhista” sistemático do empregador brasileiro (passando a casa dos R$ 60 bilhões a R$ 70 bilhões/ano).

A esta altura o PT inteiro já entendeu que o País não se salva sem mexer profundamente nisso. Mas como o partido é dominado por velhotes encantados com o que o poder tem feito pela qualidade dos seus fins de semana – “et aprés leur, le déluge” –, os que olham para horizontes mais longos, ainda conservam pruridos de outra natureza e contemplam a ideia de recuar dois ou três passos em favor dos miseráveis do Brasil só reúnem coragem para, quando muito, balbuciar quase propostas que, invariavelmente, engolem de volta ao primeiro “quiéquiéissocompanheiro?!” dos espertalhões que lhes conhecem a suscetibilidade ao fraco pavloviano estilo baixo século 20 que lhes foi incutido na faculdade. E, aí, mais 1 milhão de famílias são atiradas ao pântano da insegurança alimentar, mais uns tantos bilhões de reais deixam de ser arrecadados, a pena retroativa a trabalhos forçados da Nação salta dos 10 para os 20 anos, e o “debate político” fica reduzido à especulação sobre se quem está montando as apresentações da “presidenta” sobre “aquilo de que não se ousa dizer o nome” à “sociedade civil” nacional e estrangeira é o Nelson Barbosa ou o João Santana...

O País está diante de opções de urgência urgentíssima sobre as quais, até há bem pouco tempo, não se podia sequer cogitar. Acontece que o fogo se alastrou até aquele ponto em que pular da janela se torna a única opção segura e esse momento encontra o PT na rara contingência de só poder fazer oposição a si mesmo, o que põe as pessoas certas nas posições certas em matéria de “condições objetivas” de se quebrarem velhos tabus.

Dilma abraçou a causa da reforma da Previdência pelo estabelecimento de uma idade mínima. Falta dizer qual para que a discussão comece, é verdade, mas a causa já está abraçada. Abraçou também a da desvinculação das verbas orçamentárias que torna outras contas “mexíveis”. Tudo isso era impensável até pouco antes de ela aprender a dizer “por favor”, o que comprova que o que tem de acontecer tem mesmo muita força.

É daí para a frente, porém, que a conversa descamba para duas determinações em tom anterior ao milagre dos “pedidos encarecidos”: ela quer porque quer mais uma CPMF e repete sem parar que qualquer medida do ajuste “tem de respeitar direitos adquiridos”. Isso coloca o Brasil e o PT em campos opostos. Quem tem “direitos adquiridos” no Brasil é o setor público e o setor público é o PT. O que caracteriza esta crise é exatamente a ultrapassagem de todos os limites, por efeito de acumulação, do maior e mais injusto desses “direitos” que é o de fabricar crises sem sofrê-las. Não há saída, portanto, sem a revisão do conceito mesmo de “direito adquirido”, pois, tanto quanto o de “igualdade perante a lei”, o antídoto inventado no século 18 exatamente para substituir pelo “merecimento” a legitimação dos direitos que hoje se “adquirem” por outorga de privilégio contra cumplicidade com o crime, o conceito de “direito adquirido” é como a virgindade. “Direito adquirido” e “igualdade perante a lei” são coisas que se excluem mutuamente por definição; qualquer um dos dois ou se tem ou não se tem.

Mais uma CPMF? Depois das quantas que já nos arrancaram via escorcho do petróleo barato com gasolina cara, da eletricidade multiplicada por três, da falta de correção do Imposto de Renda e da “derrama” geral que a cada dia anuncia mais um tiro nos empregos que sobram? E pra quê, se não se tapar antes o ralo?

A discussão, dentro do PT, é sobre um Brasil resumido a Brasília onde só se estabelece quem for selecionado pelo demérito. Ela gira exclusivamente em torno de quem vai pagar essa conta, sendo a sua primeira “condição” a de que aquele Brasil de Brasília não paga um tostão.

Aqui fora, onde todos são avaliados online, minuto a minuto, e só se estabelece quem foi selecionado pelo mérito numa disputa planetária, a discussão é como sobreviver até amanhã carregando o outro nas costas cagando-lhe incessantemente regras que ele próprio não cumpre, por baixo de um cartaz que ameaça com dois anos de prisão quem reclamar do mau serviço que lhe for intrujado.

Continuar com isso mais três anos é puro suicídio.

