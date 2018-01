No Brasil faltam elites dirigentes

Esse padrão histórico contrasta com a situação atual. De positivo destaca-se a inexistência de ameaça ao regime democrático. De negativo, a dificuldade de articulação de uma nova coalizão de forças capaz de fazer o que o atual governo não tem mais condições de realizar: mudar os rumos do País.

A culpa pela ausência de uma alternativa clara ao status quo em geral é atribuída aos partidos de oposição, particularmente ao PSDB. Em boa medida a crítica é merecida, com uma ressalva importante: ela confunde a parte com o todo e o conjuntural com o estrutural.

Tornou-se comum dizer que faltam lideranças políticas no Brasil. É verdade. A geração composta por remanescentes do período pré-1964 (Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, etc.) e por políticos que se formaram na oposição ao regime autoritário (incluídos os que, uma vez no poder, jogaram na lata do lixo sua responsabilidade histórica, confundindo o País com o partido) não foi substituída por outra à altura. Sem idealizá-la, em comparação com a atual aquela geração tinha maior noção da responsabilidade pública inerente à sua condição de dirigentes políticos.

Menos notada é a escassez de lideranças reconhecíveis e consolidadas na sociedade. No mundo empresarial, não se fazem mais Antônios Ermírios de Moraes e Josés Mindlins. Assim como na esfera sindical já não surgem mais Luizes Inácios da Silva. Não apenas porque os mecanismos de cooptação do Estado, aguçados no período recente, e a tendência à eternização dos dirigentes sindicais de patrões e empregados nas entidades de representação de classe limitam a emergência de novas lideranças, mas porque a sociedade brasileira já não é a mesma. A “velha indústria” perdeu peso relativo, um amplo e ainda mais heterogêneo setor de serviços se expandiu, empresas familiares se profissionalizaram, dando maior proeminência a muitos CEOs do que a alguns donos-fundadores. Também não se fazem mais dons Paulos Evaristos Arns e Ivos Lorscheiters porque o universo das igrejas no Brasil se diversificou muito, com a perda de densidade da católica e a multiplicação de denominações evangélicas. A crise da mídia tradicional produz efeitos semelhantes, assim como a emergência de um ativismo político explicitamente antipartidário e contraestatal, em parcial substituição à “sociedade civil organizada” que conhecemos no passado.

Há nesse quadro elementos positivos e negativos. De um lado, reflete a democratização do País, que se tornou mais diversificado e plural. De outro, a fragmentação da sociedade, que tem mais dificuldade para se reconhecer no espelho e produzir lideranças identificáveis e abrangentes.

Acresce que a sociedade se afastou da política, com exceção de setores empresariais mais organizados (quando não cartelizados), que com frequência se mantiveram ligados a governos e partidos pelos piores canais, e de alguns movimentos sociais que se partidarizaram e se deixaram cooptar pelo Estado. A participação na política e no setor público tornou-se cada vez menos atraente para os quadros da elite econômica, intelectual e científica, em comparação com as oportunidades oferecidas no setor privado e no terceiro setor, que passou a absorver a maior parte da vocação pública dos mais jovens. O global tornou-se mais atraente que o nacional e o privado; e o não governamental, mais atraente que o político-estatal.

O fenômeno não é exclusivo do Brasil. Há uma perda de qualidade das elites dirigentes dispostas a disputar e assumir a condução política do Estado mesmo nos países mais desenvolvidos. Entre nós, porém, o problema é agravado pela elevação dos riscos reputacionais e jurídicos associados à participação na política eleitoral e no desempenho de funções de direção no Estado.

Campanhas cada vez mais caras e financiadas de forma heterodoxa, criando relações de dependência com governos e/ou financiadores privados, a desorganização do sistema partidário, a prevalência de formas arbitrárias e/ou oligárquicas de seleção de novos quadros políticos dentro dos partidos, tudo isso desestimula a participação na política “por vocação”. Mecanismo análogo de seleção adversa opera em relação às funções públicas de direção. De um lado, formas de controle excessivamente formais punem o gestor disposto a inovar, sem necessariamente coibir aquele interessado em desviar recursos públicos. De outro, o loteamento político do Estado aumenta o risco jurídico de o gestor bem-intencionado se ver envolvido em esquemas ilícitos orquestrados e executados à sua revelia.

Refletindo e reforçando esses problemas, prevalece na sociedade a ideia de que a política é essencialmente “suja” e os governos, necessariamente “corruptos”, num círculo vicioso que afasta da vida pública a maior parte dos indivíduos que mais poderiam contribuir para melhorar a qualidade da política e do Estado. Como contraexemplo disso, logo vem à mente a nova geração de promotores, tecnicamente muito bem preparada e movida pelo interesse público. Mas é sintomático que desempenhem uma função judicial, e não política.

É essencial romper esse círculo vicioso. Sem elites dirigentes, com uma certa visão do Brasil, do seu passado e do seu futuro, corremos o risco de perder o rumo da História.

*SERGIO FAUSTO É SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DO iFHC, COLABORADOR DO LATIN AMERICAN PROGRAM DO BAKER INSTITUTE OF PUBLIC POLICY DA RICE UNIVERSITY, É MEMBRO DO GACINT-USP. E-MAIL: SFAUSTO40@HOTMAIL.COM