O acordo sobre a Síria

Mudou, desde então, o olhar das potências ocidentais sobre a tragédia síria. Elas se habituaram às atrocidades cometidas pelas partes em luta e ao êxodo de 2 milhões de refugiados para a Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque - na maior e mais ameaçadora crise do gênero no mundo. Mas o choque evidenciou a escassez de opções para deter a barbárie no segundo mais importante país árabe do Oriente Médio e revelou a inconsistência da política externa de Barack Obama. Descontada a retórica, falta-lhe um norte, nem que fosse o que levou o antecessor George W. Bush à catástrofe do Iraque. No caso sírio, sem um plano estratégico, Obama viu-se refém da ameaça improvisada a Assad, há um ano, de que terá cruzado uma "linha vermelha" se usar armamento químico.

Quando a linha foi cruzada, por motivos ainda obscuros e em circunstâncias estranhas, Obama se emaranhou. Anunciou um ataque punitivo a distância - de duvidoso efeito sobre a relação de forças no território. Quando o Parlamento britânico desautorizou o primeiro-ministro David Cameron de participar da empresa, o americano teve o palpite infeliz de pedir o improvável aval do Capitólio para o mesmo fim. Ciente, enfim, de que a opinião pública americana não quer saber do vespeiro sírio, a Casa Branca, pela boca do secretário de Estado John Kerry, chegou a dizer, em desespero de causa, que a represália prevista seria "incrivelmente pequena". Pouco depois, soando como se tivesse acabado de ter a ideia, afirmou que a retaliação não se consumaria se Assad entregasse os seus estoques de gases.

Mais do que depressa o presidente russo, Vladimir Putin, assumiu a paternidade da sugestão - e o comando da condução da crise. No último fim de semana, Washington e Moscou se acertaram numa reunião de chanceleres em Genebra. O acordo, a ser encampado pelo Conselho de Segurança da ONU, exsuda otimismo. Determina que, em uma semana, a Síria entregue um inventário completo de seu arsenal e localização, a serem conferidos, até novembro, pela ONU. Armas e equipamentos correlatos deverão estar eliminados em meados de 2014. (Como lembra o New York Times, os EUA e a Rússia ainda não terminaram de fazê-lo em casa, passados 15 anos da decisão.)

Ontem, decerto para salvar a face, Kerry e seus colegas francês e britânico advertiram que haverá "consequências" se Assad não fizer a sua parte no cronograma. Ficou implícito que, se o fizer, o Ocidente não o aborrecerá pelo uso de armas convencionais contra seus inimigos. Ainda assim, o acordo de Genebra reforçou as especulações sobre uma saída negociada para o conflito sírio. Ao mesmo tempo, os EUA e o Irã, bastião de Assad, começaram a se falar. Em fins de agosto, esteve em Teerã, para um encontro com o chanceler iraniano Javad Zarif, o subsecretário da ONU para Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman. Ele não só é americano, como foi secretário-assistente do Departamento de Estado. E ontem se revelou que Obama trocou mensagens com o novo presidente iraniano, Hasan Rowhani.

É cedo, de toda forma, para prever os desdobramentos políticos do acordo russo-americano, cujo mérito inegável foi afastar o espectro do transbordamento do confronto sírio - ainda que ao preço de promover Putin e tranquilizar Assad.