O apoio à guerra fiscal Ao concordar, formalmente, com a essência do projeto de lei complementar em exame pelo Senado que convalida todos os benefícios tributários concedidos de maneira inconstitucional pelos Estados que aderiram à guerra fiscal para atrair investimentos, o governo Dilma retira do cenário político o principal estímulo para o Congresso, afinal, discutir e aprovar mudanças na legislação tributária que impeçam a repetição dessa prática danosa para as unidades da Federação que não a utilizam. Com a manifestação favorável do Ministério da Fazenda, a proposta em tramitação no Senado deverá avançar com rapidez ainda maior do que vinha progredindo, atropelando de vez o outro projeto relativo ao ICMS - o que unifica as alíquotas e, desse modo, retira da guerra fiscal sua principal arma -, que, por desinteresse do próprio governo, está parado há mais de um ano.