O atoleiro do comércio global O volume do comércio global deve crescer apenas 2,5% neste ano e 4,5% no próximo, segundo as novas projeções da Organização Mundial do Comércio (OMC), mais baixas que as divulgadas em abril. As previsões foram reduzidas porque o quadro econômico internacional é bem pior que o imaginado naquele momento. Pelos cálculos publicados há cinco meses, o volume das trocas aumentaria 3,7% em 2012 e 5,6% em 2013, mas essas estimativas se tornaram muito otimistas diante da evolução dos negócios nas principais potências econômicas. O novo relatório destaca a lenta recuperação nos Estados Unidos, a perda de impulso da produção chinesa e o prolongamento da crise das dívidas soberanas na Europa. Mais assustadora que as novas projeções, no entanto, é a ressalva apresentada pelos autores do estudo. Eles admitiram dois pressupostos muito importantes ao calcular a expansão comercial do próximo ano: 1) as medidas tomadas na Europa serão suficientes para evitar uma ruptura do euro; 2) um acordo político nos Estados Unidos evitará o corte automático de gastos públicos e o aumento de impostos no próximo ano. "A falha desses e de outros pressupostos pode fazer descarrilar as últimas projeções", indicam os responsáveis pelo documento.