O BNDES terá de avaliar o crédito à infraestrutura O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reduziu vigorosamente a oferta de crédito no primeiro trimestre, liberando recursos de R$ 18 bilhões (-46% em relação a igual período de 2015). Os desembolsos para o financiamento de investimentos em infraestrutura caíram 51% no trimestre, para R$ 5,7 bilhões. É possível que no futuro próximo a retomada dessa modalidade de investimento seja necessária para a reativação, ainda que modesta, da economia em geral e da construção civil em particular.