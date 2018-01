O Brasil reprovado três vezes O novo rebaixamento da nota de crédito do Basil, anunciado ontem pela Moody’s, completa um ciclo. Agora as três principais agências de classificação de risco rotulam como lixo os papéis emitidos pelo governo brasileiro. Junk bonds é a expressão usada habitualmente em inglês. A decisão demorou, era esperada e a única surpresa foi o corte de dois níveis de uma vez, de Baa3 para Ba2. Com viés negativo, a nota aponta o risco de mais uma revisão para baixo, em alguns meses, se as condições econômicas e políticas continuarem piorando. Esta é uma hipótese muito provável. Pelas avaliações correntes entre especialistas, a recessão se prolongará em 2016 e mais uma vez as contas públicas serão fechadas com déficit primário – sem contar, portanto, as despesas com juros. A reativação em 2017 ainda é considerada incerta e, se ocorrer, será muito fraca, segundo as projeções mais otimistas.