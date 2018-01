O crescimento rápido da renda cria desequilíbrios Os bancos internacionais preocupam-se com a volta da inflação nos países emergentes e, no caso do Brasil, isso já é perceptível. Justifica-se, pois, avaliar as razões dessa evolução. Do nosso ponto de vista, pode-se resumir numa frase a causa fundamental: estamos num período de elevação anormalmente rápida da renda da população.