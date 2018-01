O custo do funcionalismo público

Estudo da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com base nos boletins e relatórios de pessoal do setor público, constatou que, no ano passado, os gastos da União com servidores civis e militares ativos alcançaram R$ 130 bilhões. Em média, cada servidor ativo custou aos cofres públicos R$ 7.732 por mês. Essa remuneração equivale a 3,93 vezes o rendimento médio real habitualmente recebido pelos trabalhadores do setor privado em atividade, de R$ 1.966, de acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente a dezembro de 2013.

A PME abrange as seis principais regiões metropolitanas do País, que, por suas características e seu papel de polo regional, abrigam importantes unidades do governo federal. Em uma delas, o Rio de Janeiro, que já foi capital do País, ainda é grande o número de funcionários da União. Excluídos os servidores federais do cálculo da renda real dos trabalhadores dessas regiões metropolitanas, o valor médio certamente diminuiria, o que faria crescer a relação entre o vencimento dos funcionários federais e o salário dos demais trabalhadores.

Desde que o PT chegou ao poder, em 2003, cresceu rapidamente o número de funcionários públicos, que sempre estiveram entre os principais apoiadores dos candidatos petistas. Além disso, sob a argumentação - em alguns casos procedentes - de corrigir distorções salariais, o governo concedeu aumentos específicos para servidores de diversas carreiras do serviço público. Essa prática gerou pressões sobre o governo petista, pois funcionários de outras carreiras queriam benefícios semelhantes aos que haviam sido concedidos.

É possível que algumas carreiras, sobretudo as que exigem maior grau de escolaridade, não tenham sido contempladas pela generosidade com que o governo petista trata o funcionalismo. Mesmo essas, porém, contam com benefícios da aposentadoria, de modo que, ao longo do tempo, o que os servidores eventualmente receberam menos do que os profissionais da iniciativa privada será mais do que compensado.

Distorcido em relação ao setor privado, o sistema de remuneração da União trata de maneira desigual os servidores dos diferentes Poderes. Enquanto a remuneração mensal média dos servidores civis do Executivo é de R$ 8.465 e a dos militares, R$ 3.514; os do Ministério Público da União ganham em média R$ 13.034; os do Judiciário, R$ 13.575; e os do Legislativo, R$ 14.721.

Mesmo no Executivo há desigualdades e distorções. Embora não preste tantos serviços ao público como o Ministério da Saúde - que tem a responsabilidade de executar programas que exigem trato direto com quase toda a população -, o Ministério da Fazenda gasta mais com pessoal. Fica com 13,69% do total do orçamento de pessoal do Executivo, enquanto o da Saúde consome 13,66%.

Em termos porcentuais a diferença é pequena, mas, dada a natureza do trabalho de cada um desses Ministérios, o da Fazenda tem um quadro bem menor de servidores. Assim, enquanto a remuneração média do funcionário lotado da Fazenda é de cerca de R$ 14 mil por mês, o do Ministério da Saúde ganha, em média, cerca de R$ 6 mil, menos da metade.

Diante dessa disparidade de gastos, é difícil de acreditar nas declarações da presidente Dilma Rousseff de que a saúde do brasileiro é uma das prioridades de seu governo.