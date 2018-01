O custo fiscal da paralisia Enquanto o governo permanece travado, incapaz de iniciar o ajuste de suas contas, pioram as projeções para o balanço do setor público deste e do próximo ano. Três das mais importantes agências de classificação – a Standard & Poor’s, a Fitch e a Moody’s – já rebaixaram ao grau especulativo o crédito soberano do Brasil. Suas opiniões sobre o mau estado e as perspectivas das finanças governamentais são confirmadas a cada dia pelos fatos e reforçadas pelos analistas do setor privado. Segundo aquelas agências, a dívida bruta do governo geral avançaria rapidamente para 70% do Produto Interno Bruto (PIB). Em janeiro, chegou a 67%. Em fevereiro, a mediana das projeções do mercado indicou 79,44% para este ano, de acordo com o Prisma Fiscal, pesquisa publicada mensalmente pelo Ministério da Fazenda. No fim do próximo ano, a dívida atingirá 78,75% do valor final dos bens e serviços produzidos no País, de acordo com os cálculos coletados no boletim. O governo geral é formado pelas administrações da União, dos Estados, dos municípios e do INSS.