O fim das espertezas do IPTU Não demoraram mais do que duas semanas para o prefeito Fernando Haddad ser obrigado a mudar a sua proposta de aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com relação à qual, no começo, se mostrou intransigente. Esse recuo o deixa numa posição desconfortável - para dizer o mínimo -, mas disso ele não pode se queixar, porque seu projeto continha erros graves, alguns facilmente identificáveis e outros matreiramente escondidos. E são principalmente esses que estão pondo a perder a esperta tentativa do prefeito de, numa só tacada, obter aumento de 24% desse tributo.