O futuro da Avenida Paulista Era inevitável que o problema das manifestações que paralisam essa via com uma frequência cada vez maior ocupasse posição de destaque nas discussões promovidas pelo "Fórum Pensar Avenida Paulista 2021", promovido pela Associação Paulista Viva, com o apoio do Estado. Ela não é mais apenas a avenida símbolo de São Paulo. Tornou-se também o símbolo da sem-cerimônia com que grupos, os mais diversos, se arrogam o direito de ocupar ruas e avenidas da cidade, a qualquer dia e hora, para manifestações que pisoteiam os direitos de ir e vir do restante da população, sob as barbas de autoridades amedrontadas.