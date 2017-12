O impasse do FPE

Embora o STF tenha declarado inconstitucional o sistema de cálculo da repartição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) - mantendo, porém, sua vigência até 31 de dezembro de 2012 -, o governo pretende continuar a distribuir o dinheiro de acordo com as regras antigas, até que novas sejam aprovadas pelo Congresso. E o Congresso não se abala em regulamentar a matéria. A base para essa iniciativa do governo é um acórdão do TCU.

A decisão do STF considerando inconstitucional o sistema vigente foi tomada em fevereiro de 2010. Ao decidir, porém, que essas regras vigorariam até o fim do ano passado, o Supremo deu ao Congresso tempo mais do que suficiente - praticamente três anos - para elaborar, discutir e votar as novas regras de repartição do FPE. Tramitam no Senado oito projetos que mudam os critérios de partilha desse recurso; na Câmara, há pelo menos mais dez. Terminado o prazo de vigência das regras antigas, que estavam baseadas em dados socioeconômicos da década de 1980, sem que o Congresso tivesse aprovado as novas, criou-se um impasse.

Diante da indefinição sobre o assunto, e com o objetivo de evitar a suspensão dos repasses devidos aos Estados a partir deste ano, a Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), do TCU, preparou um relatório sobre a situação que conclui com a proposta de que o órgão defina as quotas que cabem a cada Estado e ao Distrito Federal com base nas regras antigas. O relatório da Semag foi aprovado pelo TCU em sessão plenária realizada no dia 21 de novembro.

A Constituição estabelece que compete ao TCU calcular as quotas de cada Estado e a legislação determina que os coeficientes de participação de cada Estado devem ser informados ao Banco do Brasil até o último dia do ano, para serem aplicados no ano seguinte. O TCU fez o que lhe competia e, para isso, utilizou as regras que vigoraram até o fim de 2012.

O governo, de sua parte, baseou-se no acórdão para pagar as cotas de 2013 - pelo menos até a aprovação das novas regras -, a primeira das quais vence hoje, no valor de R$ 4 bilhões. O ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, e o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, reuniram-se com o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, para expor os procedimentos que seriam adotados pelo Executivo nessa questão. O presidente do STF nada disse sobre tais procedimentos.

É dinheiro que cabe aos Estados, argumentou o ministro interino da Fazenda. Do ponto de vista prático, alguma coisa precisava ser feita para que esse dinheiro chegasse ao seu destino. Em oito Estados, a parcela do FPE representa mais de 40% da receita bruta; em quatro, mais da metade. Sem o repasse do dinheiro, esses Estados não terão como continuar pagando regularmente suas despesas. Em vários outros o problema é o mesmo, mas menos grave.

Trata-se, obviamente, de uma falsa solução, que evita problemas financeiros imediatos nos Estados. Resta saber se, provocado por algum Estado que se considere prejudicado com as regras antigas ou por outro agente, o STF concordará com esse tipo de distribuição.

O grande responsável por esse abagunçamento do Fundo de Participação dos Estados, que gera problemas para o Executivo federal e para os governos estaduais - o Congresso -, continua completamente alheio à questão. Os congressistas, que não votaram a tempo as novas regras para a partilha do Fundo, gozam de férias propiciadas pelo recesso parlamentar, e só quando retomarem os trabalhos legislativos poderão pensar na questão - se lhes der na telha.