O improviso do bilhete único O anúncio de que o cadastramento dos interessados em utilizá-lo começa dia 15 e que ele passa a valer em novembro pode dar a impressão de que está tudo bem com o bilhete único mensal, uma das principais promessas de campanha do prefeito Fernando Haddad. Na realidade, as coisas são mais complicadas do que a nova administração municipal se esforça por apresentar. As dúvidas que cercam esse bilhete sugerem que ele foi mais uma ideia improvisada para seduzir os eleitores do que um projeto bem estudado, com a devida atenção para seu custo e seus benefícios para os passageiros, assim como para a sua extensão aos outros componentes do sistema de transporte coletivo da capital, que inclui metrô e trens, estes de responsabilidade do governo do Estado. Até agora ele só vale para o serviço de ônibus.