O preço da improvisação Já começam a aparecer as consequências da maneira atabalhoada com que estão sendo implantados na capital os 400 km de ciclovias prometidos pelo prefeito Fernando Haddad, sem um estudo sério sobre sua real utilidade e sem planejamento. O que está acontecendo com a ciclovia da Avenida São João, no centro - invadida por motos, carros e até caminhões, já que é pequeno o número de ciclistas que a utilizam -, é um exemplo que pode se repetir em outras regiões em que estão sendo implantadas, às pressas, essas vias exclusivas.