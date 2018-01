O preço do álcool

Uma coisa é o álcool hidratado ter deixado de ser competitivo com a gasolina, pois, para isso, ele deve custar, nos postos, no máximo até 70% do preço da gasolina. Coisa diferente é o porcentual de adição de álcool anidro à gasolina, que, se fosse diminuído, na forma proposta, causaria uma elevação maior do preço da gasolina, uma vez que o etanol ainda custa menos. Além disso, uma medida dessa ordem abriria muito mais espaço para o avanço do consumo de gasolina, que cresceu 17,5% no ano passado em comparação com 2009 e deve continuar em ascensão com a expansão da frota nacional de veículos, incluindo os importados, que não têm motores bicombustíveis (flex).

O fato é que a produção de etanol no Brasil ainda obedece a um padrão cíclico. Quando as cotações do açúcar estão em alta, como agora se verifica, as usinas preferem produzir mais o produto, em detrimento do etanol. Daí advém a crise na oferta de álcool hidratado na entressafra. Na safra de 2009/2010, o motivo alegado foi a seca e, segundo afirmam os usineiros, os efeitos da quebra de safra anterior repercutiram também em 2010/2011, atrasando a produção. De qualquer forma, a expectativa é de que a produção nacional de etanol hidratado em 2011 fique entre 15 bilhões e 16 bilhões de litros, volume semelhante ao do ano anterior. A isso, deve-se somar 23 bilhões de litros, aproximadamente, de álcool anidro, se não for alterada a porcentagem de adição à gasolina.

Para quebrar o dilema entre a produção de açúcar e de etanol, de modo a atender plenamente à demanda interna do biocombustível e poder exportá-lo regularmente em quantidades significativas, só há uma saída: a formação de estoques reguladores, calculados em 5 bilhões de litros de etanol. Há financiamento do Banco do Brasil para isso, mas os produtores se queixam de que o acesso é difícil, seja por problemas de cumprimento da legislação trabalhista, seja pela exigência de garantias. Precisaria haver também um mecanismo confiável de controle dos estoques.

A situação hoje é crítica, mas o setor sucroalcooleiro está em transformação. Até três anos atrás, poucas agroindústrias funcionavam exclusivamente como destilarias de etanol. Hoje, há várias unidades desse tipo e os investimentos mais recentes encaminham-se mais nessa direção, com a ênfase crescente, no mundo, à produção de biocombustíveis. Somente com uma expansão em grande escala da produção brasileira, com ganhos apreciáveis de produtividade, o etanol poderia se transformar em uma commodity internacional, como se aspira.