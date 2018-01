O regresso do caudilho

A esta altura está claro que as fotos não serviram apenas para desmoralizar os rumores sobre a sua morte - espalhados nas redes sociais por um punhado de blogueiros. Um deles, o jornalista venezuelano Nelson Bocaranda, chegou antes a anunciar o desembarque de Chávez em São Paulo para se internar no Hospital Sírio-Libanês, onde seria tratado pelos mesmos médicos que cuidaram da então candidata Dilma Rousseff e do seu patrono Lula, depois que deixou o Planalto. As imagens se destinavam ainda a respaldar as versões oficiais segundo as quais, além de vivo, o convalescente Chávez se recuperava de tal forma a conduzir o seu país a distância, despachando com ministros e assinando documentos. Como o mais loquaz dos governantes da atualidade, temporariamente emudecido, fazia para dar ordens à equipe ao redor do leito é um dos tantos mistérios sobre a sua capacidade para exercer o cargo para o qual foi reeleito pouco antes da recidiva - e entregue, na sua ausência, ao vice Nicolás Maduro, em um ato de prestidigitação institucional digno do realismo mágico latino-americano.

Por último e principalmente, as fotos se destinavam a aquecer os corações da militância chavista e preparar o seu espírito para a gloriosa rentrée de ontem, sem dúvida já programada quando resolveram usar as acomodações hospitalares de Chávez como cenário de uma exibição política. E quem foi o primeiro a dar a boa-nova, se não ele próprio? Depois de mais de três meses sem atualizar a sua conta no microblog Twitter, Chávez publicou, ou mandou publicar, três consecutivas e eufóricas mensagens, culminando cada qual com duplos pontos de exclamação. Na última, antes dos costumeiros "até a vitória sempre" e "viveremos e venceremos", ele declara que continua "ligado a Cristo" e confiante nos seus médicos. Outro que exsudava felicidade era Maduro, o vice, que acompanhou o caudilho no voo de regresso, ao lado do presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Diosdado Cabello, e de Adán Chávez, o irmão do autocrata que governa o Estado de Barinas, feudo da família. Maduro ficou de dar detalhes sobre o desenrolar da "batalha ininterrupta" do chefe que dele fez o seu segundo. Mas começou por não explicar o que pesou na decisão da troca de hospital - e de país.

Há poucas semanas, as fontes oficiais de Caracas admitiam não saber quando a equipe médica de Chávez autorizaria a viagem. O que leva a perguntar se ele voltou porque os tratamentos "complexos e duros" a que vinha sendo submetido finalmente estão dando certo ou porque, desenganado, o paciente de 58 anos voltou para morrer em casa. O que confere legitimidade à dúvida é o próprio segredo com que o chavismo blindou a enfermidade do seu líder. Além da vaga informação sobre a "região pélvica" onde teria se manifestado e reincidido o tumor, nada se disse sobre as características e a exata localização da malignidade. Sem isso, especialistas não ousam arriscar um prognóstico. Enquanto prosseguir o mistério, haverá especulações.