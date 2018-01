O último atrevimento

Se já não houvesse razões mais do que suficientes para que tenha seu mandato de deputado cassado por falta de decoro parlamentar, Eduardo Cunha as forneceu ele próprio com o atrevimento de comparecer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara para, dirigindo-se aos, segundo ele, 117 parlamentares investigados por corrupção, declarar, com o mais absoluto despudor, o que pode ser resumido em português claro: “A perseguição não para, não se pode mais roubar em paz. Hoje foi comigo, amanhã será com vocês. Só há uma saída: corruptos, unamo-nos!”.

Eduardo Cunha é, definitivamente, um fenômeno patológico. Em mais de um quarto de século de vida pública tem colecionado toda sorte de suspeitas sobre enriquecimento ilícito. É hoje um homem muito rico que faz questão de ostentar um padrão de vida altamente sofisticado, que justifica invocando rendimentos obtidos com a exportação de carnes enlatadas para a África e com sua habilidade no mercado financeiro. Já sua mulher, a ex-jornalista Claudia Cruz, também ré da Lava Jato, alega que a fortuna do casal advém, principalmente, de bem-sucedidos investimentos imobiliários na Barra da Tijuca.

Réu em dois processos da Lava Jato até agora e acusado em várias delações premiadas de ter exigido e recebido milhões de dólares em propina, Cunha foi alvo de uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal (STF), que por unanimidade o afastou do exercício do mandato de deputado federal e do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, ao qual renunciou dias atrás numa evidente manobra para tentar salvar a condição de parlamentar que lhe garante foro privilegiado na Justiça.

Com extrema ousadia e inegável habilidade política, nos últimos anos Eduardo Cosentino Cunha logrou reunir em seu entorno um grande número de aliados, deputados de dentro e de fora das fileiras de seu partido, o PMDB. Construiu esse grupo recorrendo exatamente aos mesmos expedientes que garantiram aos governos petistas montar uma sólida base de apoio parlamentar: o toma lá dá cá. A troca de favores foi sustentada pela teia de relações cultivada por Cunha nos altos escalões do governo e, principalmente, nos círculos empresariais, por meio dos quais conseguiu oferecer apoio financeiro a dezenas de campanhas eleitorais de parlamentares e prefeitos.

A primeira grande manifestação da eficiência dos métodos políticos de Eduardo Cunha contou com a inestimável colaboração de Dilma Rousseff. Recém-empossada em seu segundo mandato e com a soberba à flor da pele, a pupila que hoje Lula renega entendeu que era hora de acabar com a incômoda influência de seu principal aliado, o PMDB, no Congresso Nacional. Decidiu ignorar acordos e instalar um petista na presidência da Câmara dos Deputados, em fevereiro do ano passado. Foi fragorosamente derrotada por Cunha, no primeiro turno da votação, pois naquele instante o parlamentar fluminense já tinha sob controle o chamado baixo clero, hoje conhecido como Centrão. Foi o começo do fim de Dilma.

O circo de horrores na política a que o País assistiu no último ano e meio, tornado mais complexo e grave pela sucessão de escândalos envolvendo agentes públicos e empresários, pode estar chegando agora ao limiar de uma nova fase com a remoção da cena dos dois inimigos figadais, Dilma e Cunha, que tanto mal têm feito ao Brasil.

O ex-presidente da Câmara, que acabou se transformando no maior símbolo de tudo o que os brasileiros repudiam na política e por essa razão tem um índice recorde de rejeição pela opinião pública, encara sua agonia final com o mesmo despudor que sempre foi a marca registrada de seu comportamento político. Mas seu fim é inevitável, pois o que lhe resta de poder se esvai na medida em que os antigos aliados se dão conta de que ele não tem mais nada a oferecer. Terá o mandato cassado, provavelmente em agosto, e aí vai ter que se entender com a Justiça de primeira instância – o juiz Sergio Moro, inclusive – e em seguida fazer companhia ao crescente bando de corruptos que começam a lotar as cadeias. Falta o destino ser suficientemente irônico para jungir Cunha e Dilma, simultaneamente, no caminho do esquecimento. Seria uma ótima notícia, para variar.