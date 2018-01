Perigos no mercado externo

No ano passado a Coreia vendeu aos Estados Unidos produtos no valor de US$ 48,9 bilhões. O Brasil exportou para lá US$ 23,9 bilhões, segundo os números do governo americano. Entre 2000 e o ano passado, as vendas brasileiras para os Estados Unidos aumentaram 72,9% em dólares. As da Coreia cresceram 21,2%, mas já naquele ano eram muito maiores que as brasileiras e a diferença se mantém muito ampla. As exportações da Colômbia para os Estados Unidos expandiram-se muito mais do que as brasileiras - 125% -, de US$ 6,9 bilhões para US$ 15,6 bilhões, e agora terão mais espaço para crescer. O acesso mais livre ao mercado americano será um estímulo adicional à instalação de fábricas na Colômbia, até por empresas brasileiras.

A segunda má notícia envolve a China, outros países da Ásia e os Estados Unidos. A entidade setorial da indústria americana de roupas e calçados pediu ao governo dos Estados Unidos ação contra barreiras impostas pelo governo brasileiro à importação daqueles produtos.

As barreiras são burocráticas e incluem até a inspeção física das mercadorias e isso pode retardar consideravelmente a autorização para o ingresso. Segundo o governo brasileiro, as medidas foram tomadas para impedir importações fraudulentas de produtos originários da Ásia. A queixa é explicável porque os produtos, embora fabricados no Oriente, têm marcas americanas e sua produção e comercialização envolvem desenho, marketing e outras atividades desenvolvidas nos Estados Unidos.

O Brasil pode até ter argumentos para justificar sua atuação, nesse caso, mas, se o governo americano intervier, a disputa poderá ser trabalhosa e muito cara. É claro que o governo brasileiro poderia ter sido mais cuidadoso e mais prudente ao tratar do assunto, embora seja necessário enfrentar os casos de triangulação. O caso típico é o de produtos chineses vendidos como se fossem originários de outros países. Mas o governo se arrisca a prejudicar uma boa causa ao tratar uma questão desse tipo com mais barulho do que habilidade. O Brasil precisa fortalecer as áreas de defesa comercial e de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC). O Itamaraty anunciou a intenção de investir no setor de contenciosos, mas é preciso muito mais. Nem todos os Ministérios envolvidos na defesa comercial têm hoje condições técnicas para isso. O da Fazenda é um exemplo óbvio.

A terceira novidade ruim é a decisão do governo japonês de contestar na OMC a elevação do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente nos carros importados ou, simplesmente, montados com menos de 65% de componentes nacionais. A iniciativa japonesa só envolve, por enquanto, uma consulta ao Comitê de Acesso a Mercados, mas a discussão pode evoluir para uma ação contra o Brasil. Vários outros países terão interesse em participar desse processo.

Há um grande risco de derrota num processo como esse. O governo foi extremamente descuidado ao criar uma discriminação fiscal entre produtos com diferentes graus de nacionalização. O Brasil precisa de medidas comerciais muito mais sofisticadas - ou, de fato, muito menos toscas. Diante de perspectivas muito ruins para o comércio, num cenário global de crise e de concorrência mais dura, o governo deveria cuidar mais seriamente da competitividade. Mero protecionismo não é a resposta.