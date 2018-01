Perspectiva de estabilidade dos preços dos imóveis Depois da forte alta de 2009, os preços dos imóveis tendem à estabilidade, avalia o sindicato da construção (Secovi). "As construtoras já estão detectando que lançamentos com preços "mais ousados" estão sendo vendidos com menos velocidade, o que aponta para a acomodação", disse o presidente do sindicato, João Crestana. Confirmada a tendência, é um indicador positivo do mercado imobiliário, pois a demanda cresceu demais e passou-se a temer o risco de bolha no setor, com efeitos danosos para as empresas, os compradores e a economia.