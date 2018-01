Pobreza cresce na Venezuela Um estudo recente, feito pelas três principais universidades da Venezuela, comprova que a maior promessa do chavismo - a de acabar com a pobreza no país - não foi cumprida. Mais do que isso: graças ao "socialismo do século 21" implantado pelo caudilho Hugo Chávez, a pobreza aumentou, mesmo depois de um período de pelo menos cinco anos em que a Venezuela foi bafejada por altos preços do petróleo.