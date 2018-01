Política ímproba

Tal fato - a nomeação como secretário municipal de uma pessoa condenada por improbidade administrativa - levou a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Social, do Ministério Público Estadual (MPE), a ajuizar uma ação em que pede que a Prefeitura, obrigatoriamente, exonere Teixeira do cargo de secretário, cessando imediatamente a sua atuação junto à Prefeitura. Para ilustrar a responsabilidade do cargo ocupado e a consequente incompatibilidade com uma pessoa condenada por improbidade administrativa, o MPE alegou, entre outros pontos, que a sua nomeação como secretário do Verde e do Meio Ambiente havia lhe proporcionado o poder de indicar 300 cargos em comissão.

Não devia ter sido nomeado, mas foi. Quando o MPE ajuizou a ação, surgiu para a Prefeitura uma oportunidade de exonerá-lo, mas novamente o prefeito Fernando Haddad preferiu seguir um caminho enviesado. Manteve-o no cargo, mesmo que a partir daquele momento já não pudesse mais alegar que "não sabia de nada". A justificativa para a sua permanência foi dizer que não havia qualquer tipo de incompatibilidade, sustentando que uma coisa era improbidade administrativa e não poder contratar com o poder público, e coisa diversa seria a sua nomeação como secretário, um "ato político". E, conforme alegou o Município nos autos da ação, como Ricardo Teixeira permanecia com o pleno exercício dos seus direitos políticos, não haveria nenhum problema nessa nomeação, podendo permanecer no cargo.

A juíza da 9.ª Vara da Fazenda Pública da Capital não entendeu dessa forma e determinou, em outubro de 2013, por decisão liminar, o seu afastamento do cargo. Ricardo Teixeira foi então exonerado da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e voltou à Câmara Municipal. Um mês depois, no entanto, uma decisão da 10.ª Câmara de Direito Público do TJ suspendeu os efeitos dessa liminar e o vereador do PV reassumiu a pasta, onde permaneceu até fevereiro de 2014, quando foi nomeado titular da Secretaria das Subprefeituras, cargo que ocupa até o momento.

Há dias, houve mais um capítulo nesta história. A juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, por sentença, manteve a decisão liminar, declarando a irregularidade da nomeação e manutenção de Teixeira a serviço do Município e condenando a Prefeitura a exonerá-lo imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 10.000. Conforme destacou a juíza, "é inconcebível que o condenado por ato de improbidade administrativa venha exercer cargo público em comissão ou de confiança".

O prefeito Fernando Haddad e o seu partido não enxergam as coisas dessa forma. A política teria, para eles, as suas regras próprias, imunes à ética ou à eficiência. Pelas suas lentes ideológicas, a nomeação de um secretário seria um ato meramente político - seja lá o que isso signifique -, sem qualquer vinculação com a responsabilidade administrativa. Improbidade não afetaria a confiança, merecida por outros critérios. Não é de estranhar que o PT encontre tanta resistência em São Paulo.