Ponto livre na Assembleia

Ninguém deve imaginar que a generosidade dos dirigentes da Casa que elabora as leis vigentes no maior Estado da Federação resulte da pressão corporativista ou de prestígio político dos assessores dos deputados. Nada disso: a prática visa mesmo é a liberar de vez o absurdo uso de dinheiro público para remunerar o trabalho desempenhado fora da Assembleia por cabos eleitorais dos parlamentares. Ou seja, o cidadão comum, que nada tem que ver com o peixe, arca com as despesas de pagamento de pessoal cuja função precípua é trabalhar para reeleger o chefe.

A enunciação dos números denuncia a intenção da providência. A Assembleia paulista dispõe de 3.503 servidores e 2.492 ocupam cargos de confiança dos 94 deputados estaduais, cada um dos quais autorizado a contar com 32 assessores em seu gabinete. Isso quer dizer que 68% dos funcionários pagos pelo contribuinte para atenderem ao Poder Legislativo são nomeados pelos deputados para cumprirem tarefas do interesse destes. Apenas 874, ou seja 32% do total, são funcionários efetivos, que teoricamente desempenham missões para a instituição, e não para seus membros. Dos R$ 844 milhões previstos pelo Orçamento da Casa para este ano, 78% destinam-se exclusivamente a pagamento e encargos de pessoal.

As regras vigentes anteriormente nunca foram draconianas. Em pleno século 21, haveria a possibilidade de empregar os velhos relógios para marcação manual de ponto no começo e no fim do expediente. E há sistemas mais eficientes que usam tecnologia eletrônica, capazes de identificar o trabalhador pela íris ou pelas impressões digitais. Este é o caso do controle biométrico adotado pelo Senado Federal em reação a denúncias publicadas sobre a existência de um grande número de funcionários fantasmas. Mas a Assembleia não aposenta o livro de ponto: ele é - e continuará sendo - escrito a mão. Esses livros só são substituídos quando acaba o espaço para as anotações. E comenta-se que se passam meses até que se providencie a substituição do livro em gabinetes de deputados menos exigentes. Nem todos os parlamentares são rigorosos como o Major Olímpio (PDT). Ele é um dos mais severos críticos do método: "É um controle extremamente tupiniquim. Um poder que tem o dever de fiscalizar mereceria ter um sistema de controle mais confiável". Com ele concorda Carlos Giannazi (PSOL), que define o livro de ponto como "arcaico".

A direção da Casa, contudo, nunca cogitou a possibilidade de mudar esse método. E justificou a oficialização da "gazeta" como uma adequação da norma que controla o ponto à Resolução n.º 2006, que dispensa funcionários dos deputados estaduais e das lideranças que trabalham em escritórios de representação de darem expediente na capital. A manutenção do livro de ponto manuscrito e a dispensa da frequência diária para todos os funcionários, contudo, põem a nu a real intenção do trio dirigente: cobrar do eleitor a conta pela reeleição dos colegas.

