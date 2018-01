Prestígio da polícia em jogo

Uma das peças mais importantes do inquérito conduzido pelo Ministério Público Estadual (MPE), por meio do seu Grupo Especial de Controle Externo da Polícia (Gecep), sobre o caso são as imagens de um vídeo cuja análise mostra como promotores foram enganados por policiais civis para permitir a fuga de dois investigadores acusados de corrupção – Mario Capalbo e Raphael Schiavinatto, que trabalham na 3.ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Eles são suspeitos de exigir pagamento de propina de R$ 300 mil da dona de uma academia de ginástica. Ela procurou promotores do Gecep e, orientada por eles, gravou as conversas em que aqueles policiais tentavam achacá-la. Foi com base nisso que a Justiça decretou a prisão de ambos. Outro elemento importante das investigações do Gecep, que o levou a ligar os fatos e desvendar o esquema de corrupção envolvendo a Corregedoria, é o depoimento de um policial civil que resolveu dizer o que sabe.

Contou ele que o investigador Waldir Tabach, chefe dos investigadores da Corregedoria, arrecadava dinheiro de colegas suspeitos de atos de corrupção para pagar propina, de até R$ 50 mil por mês, a corregedores para informá-los sobre o andamento dos inquéritos do Gecep de que eram alvo e sobre as operações montadas pelos promotores para prendê-los. Um esquema cujo bom funcionamento aquele vídeo demonstrou.

A gravidade do fato de a corrupção ter chegado até a Corregedoria, justamente o órgão encarregado de elucidar e combater essa e outras práticas criminosas de maus policiais, é tão gritante que dispensa maiores comentários. Vale apenas observar que essa é uma tentativa de chegar ao crime perfeito, porque envolve uma das primeiras instâncias da qual depende o prosseguimento ou, como se pretendia, o arquivamento das investigações.

Isso certamente explica as providências que o secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, que já acompanhava o caso, se apressou a anunciar após a publicação da reportagem. Um dia depois informou ter determinado o afastamento da cúpula da Corregedoria e de todos os policiais suspeitos de participar do esquema criminoso de propinas. Foram também instaurados inquéritos policiais contra eles. No total, foram 10 os afetados por essas medidas. E um novo corregedor foi nomeado, com a incumbência de trocar toda a equipe por pessoas de sua inteira confiança e abrir procedimentos administrativos sobre os fatos apresentados pelos promotores do Gecep.

É igualmente importante que o secretário Moraes amplie as investigações para determinar até onde a corrupção avançou. Se ela chegou à Corregedoria, é legítimo suspeitar que pode ter atingido outras áreas também importantes da polícia. Essa dúvida não deve durar, porque não é correto que uma minoria de maus policiais comprometa a reputação de toda a instituição.

O prestígio do aparelho policial – Polícias Militar e Civil – está em baixa, como atestou pesquisa de opinião. A maioria da população – 60% no caso da primeira e 55% no da segunda – disse experimentar em relação a elas mais temor do que confiança, ao contrário do que se deveria esperar. E ironicamente isso ocorre justamente no momento em que os dados oficiais mostram que foram feitos progressos significativos no combate à criminalidade nos últimos anos. Uma razão a mais para livrar as duas instituições dos que resolveram passar para o lado do crime.